Olovění vojáci v lavicích: Proč škola stále smrdí pruským drillem

Proč škola zvoní jako v kasárnách a děti sedí v řadách jako vojáci? Odhalte pruský model z roku 1806, který z nás měl udělat poslušné náboje do děla. Pavlovovi psi slintali, naše děti se učí vypínat vlastní mozek.

Většina z nás bere školní zvonek, sezení v řadách a známkování jako přírodní zákon. Něco, co tu bylo odjakživa. Pravda je ale mnohem mrazivější. Žijeme v systému, který byl navržen v roce 1806 v Prusku s jediným cílem: vytvořit armádu a dělníky, kteří budou poslouchat na slovo.

Recept na poslušnost: Pavlov před Pavlovem

Ivan Pavlov popsal reflexy u psů až na konci 19. století, ale pruští vojenští stratégové je intuitivně využívali už o sto let dříve. Potřebovali, aby voják neutekl z bitvy, i když vedle něj vybuchují granáty. Potřebovali automatickou reakci na povel.

A tak vznikl model, který dnes vidíme v každé základce:

  • Školní zvonek: To není informace. To je podmiňování. Je to signál, který má v mozku vyvolat okamžitou fyzickou změnu (přestat myslet na jedno, začít na druhé) bez ohledu na to, co právě cítíte nebo co vás zajímá.
  • Nácvik okamžité mobilizace (Stěhování o přestávkách): Zazvoní a vy musíte okamžitě přerušit myšlenku. Sbalit si batoh, zařadit se do davu na chodbě a během pěti minut se přesunout o patro výš do jiné učebny. Tam se znovu vybalit a s dalším zvoněním už sedět v pozoru, připraveni přijímat úplně jiná data. Tohle nemá s přirozeným učením nic společného. Je to čistě vojenský dril – schopnost na povel opustit pozici, přesunout se s výstrojí na novou kótu a na další povel okamžitě plnit nový rozkaz.
  • Sezení v řadách: Dokonalý nástroj pro potlačení individuality. V řadě nevidíte na své kamarády, vidíte jen záda a autoritu před sebou. Je to architektura poslušnosti.
  • Věkové skupiny: Proč jsou děti rozděleny podle roku výroby jako součástky v továrně? Protože v pruském modelu nešlo o rozvoj talentu, ale o standardizaci produktu.

Továrna na lidi

Tento model se nerozšířil světem proto, že by byl nejlepší pro vzdělávání dětí. Rozšířil se proto, že byl neuvěřitelně užitečný pro státy a továrníky. Průmyslová revoluce potřebovala miliony lidí, kteří vydrží 12 hodin u stroje, dělají monotónní práci a neptají se „proč“.

Škola byla (a stále často je) přípravkou na tuto neexistující továrnu. Učí nás:

  1. Že pravdu má ten, kdo stojí u tabule.
  2. Že nejdůležitější věcí na světě je hodnocení od cizího člověka (známka).
  3. Že vlastní biorytmus a potřeby musí ustoupit harmonogramu.

Software z roku 1806 v roce 2026

Dnes žijeme v době, která vyžaduje kreativitu, kritické myšlení a schopnost se neustále adaptovat. Přesto své děti nutíme běžet na operačním systému, který byl navržen k tomu, aby z nich udělal tupé náboje do pruských děl.

Když se divíme, že jsou děti ve stresu a vyhořelé, zapomínáme na jednu věc: Ten systém není rozbitý. On funguje přesně tak, jak byl navržen. Byl navržen k tomu, aby zlomil vůli a vytvořil předvídatelnou součástku státu.

Je na čase si přiznat, že škola, jak ji známe, není vzdělávací instituce, ale 200 let starý projekt na domestikaci člověka. A pokud chceme, aby naše děti v roce 2026 skutečně myslely, musíme tenhle pruský drill konečně poslat do muzea historie.

Autor: Jan Sedlák | pátek 20.2.2026 6:30 | karma článku: 3,66 | přečteno: 63x

Jan Sedlák

  • Počet článků 32
  • Celková karma 8,41
  • Průměrná čtenost 200x
Návod k použití tohoto blogu (aneb Jak se nezbláznit)
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:

1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.

2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.

3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.

4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.

5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.

Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.

