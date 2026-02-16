Od dozorce k majáku: Jak vypadá učitel pro 21. století?
V diskusích o lepším školství často slyšíme volání po „lepších a inspirativnějších učitelích“. Je v tom ale krutý háček. Stávající pruský model vzdělávání už ze své podstaty nedovoluje učiteli být skutečným mentorem. Nutí ho totiž hrát roli, která je s mentorstvím v přímém rozporu: roli kontrolora norem a vykonavatele strachu.
Systémový rozpor: Nelze být průvodcem i dozorcem
Skutečné mentorství je založeno na důvěře a bezpečí. Jenže pruský model je postaven na standardizaci. Učitel je státem placený úředník, jehož úkolem je v přesně stanoveném čase protlačit přesně stanovené penzum informací do hlav třiceti dětí.
Pokud učitel musí plnit osnovy a používat známky jako nástroj nátlaku, nemůže být mentorem. Mentor vás vede k vašemu vlastnímu potenciálu; dozorce vás vede k naplnění tabulek. V pruském modelu se normy dodržují skrze strach – strach ze špatné známky, strach z ponížení, strach z neúspěchu. A v atmosféře strachu se důvěra, nezbytná pro růst, okamžitě vypařuje.
Svobodné školy: Luxus poznat sám sebe
Zde leží hlavní rozdíl mezi tradičním drillem a svobodným vzděláváním (včetně unschoolingu). Ve svobodném modelu je „natlačení vědomostí“ podružné. Proč? Protože fakta jsou dnes levná a dostupná na dvě kliknutí. To, co je drahé a vzácné, je sebepoznání.
Svobodné školy si mohou dovolit dát dítěti to nejcennější: čas. Čas na to, aby zjistilo, kdo je, co ho fascinuje a v čem spočívá jeho vnitřní motivace. V pruském modelu je tento čas vnímán jako „ztracený“, protože se zrovna neplní norma. Ve skutečnosti je to ale ten nejdůležitější čas v životě člověka. Pokud totiž dítě pozná samo sebe, vědomosti si do hlavy doplní samo a s obrovskou rychlostí, protože mu budou dávat smysl.
Učitel jako maják, ne jako bič
Aby se učitel mohl stát mentorem, musí systém přestat vyžadovat uniformitu. Mentor v 21. století by měl být spíše majákem – stojí na pevném bodě svých hodnot a zkušeností a svítí na cestu těm, kteří hledají svůj vlastní směr.
- Nenutí nikoho plout k jeho břehu.
- Nepokutuje loď za to, že pluje pomalu.
- Je tam jako jistota v bouři, zejména pro děti, které doma žádný pevný bod nemají.
Konec kognitivní lži
Musíme si přiznat pravdu: Pruský model vzdělávání je v hlubokém morálním a funkčním rozporu s lidskou přirozeností. Vyžadovat od učitelů v tomto systému, aby byli „mentory a inspirátory“, je jako chtít po dozorci ve vězení, aby byl uměleckým terapeutem. Možná to pár hrdinných jedinců zvládne, ale systém jim v tom bude každou minutu házet klacky pod nohy.
Skutečná změna nepřijde s novými učebnicemi. Přijde až v momentě, kdy pochopíme, že role učitele musí být osvobozena od role kontrolora. Že vzdělávání není o tom, co do hlavy „vložíme“, ale o tom, co v dítěti necháme „vyrůst“.
Jan Sedlák
