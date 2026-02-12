Neviditelní plátci: Jak stát udělal z domškoláků občany druhé kategorie
V debatě o „masakru u zápisů“ a zpřísňování odkladů se nenápadně odehrává další dějství: tichá finanční a administrativní ofenziva proti individuálnímu vzdělávání. Pokud se na ni podíváme skrze čísla a fakta, zjistíme, že stát se rozhodl potrestat rodiny, které se pokusily o svobodu, a to tím nejcitlivějším způsobem – přes peněženky a práva dětí.
Židle, na které nesmíš sedět
Každý domškolák se započítává do kapacity školy. Má mít „svou židli“, své místo v systému. Rodiče těchto dětí platí daně úplně stejně jako všichni ostatní. Přesto se od ledna 2026 změnila pravidla hry. Stát vyjmul domškoláky z financování učebních pomůcek a vybavení (tzv. ONIV).
V praxi to znamená, že zatímco dříve dostávali prvňáčci učebnice zdarma, dnes na ně starostové a školy nedostanou od státu ani korunu. Domškolák má sice stejné právo na vybavení jako žák v lavici, ale stát se rozhodl, že toto právo zůstane jen na papíře. Je to vzkaz rodičům: „Plaťte daně, ale na služby pro své děti zapomeňte.“
Administrativní past jménem PHmax
Často se mluví o tom, že školy na domškolácích vydělávají. Realita roku 2026 je ale jiná. Škola sice stále dostává příspěvek v podobě času (čtvrthodina na dítě na prvním stupni, půlhodina na druhém), ale v novém systému financování se z individuálního vzdělávání stal administrativní rébus.
Stát školu „nevyhladoví“ úplně, ale nastaví podmínky tak, aby domškolák přinášel mnohem více práce a papírování za mnohem méně peněz než dříve. Je to sofistikovaný tlak na ředitele: udělat z podpory domškoláků něco, co se „prostě nevyplatí“.
Strach jako tichý společník
Nejsmutnější na celém procesu je ale strach, který se šíří mezi pedagogy a řediteli. Ti, kteří by chtěli být rodičům partnery, se dnes bojí o své škole mluvit nahlas. Bojí se, že jakékoli vybočení z rigidního standardu přitáhne inspekci a sankce.
Stát tak nevytváří lepší vzdělávání, ale atmosféru, kde se o svobodě raději šeptá. Kde se „standardizace“ stala bičem na každého, kdo by chtěl k dítěti přistupovat individuálně. Spolu s omezováním podpory pro matky, které se rozhodnou zůstat s dětmi doma, se kruh uzavírá. Cílem není moudré dítě, ale dítě v instituci – od co nejútlejšího věku a pod plnou kontrolou.
Společná fronta
Ať už bojujete za odklad u zápisu, nebo vzděláváte své dítě doma, cíl systému je stejný: unavit vás, finančně vás vyčerpat a donutit vás k poslušnosti. Je důležité vědět, že v tom nejste sami. A je důležité mluvit o těchto faktech. Protože diskriminace dětí na základě toho, kde se učí, je diskriminací nás všech, kteří tento systém platíme ze svých daní.
Jan Sedlák
