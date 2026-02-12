Neviditelní plátci: Jak stát udělal z domškoláků občany druhé kategorie

Jsou domškoláci občany druhé kategorie? Rodiče platí daně, ale děti přišly o nárok na učebnice. Odhalte fakta o administrativním tlaku, který má za cíl finančně i psychicky vyčerpat ty, kteří se rozhodli vzdělávat mimo systém.

V debatě o „masakru u zápisů“ a zpřísňování odkladů se nenápadně odehrává další dějství: tichá finanční a administrativní ofenziva proti individuálnímu vzdělávání. Pokud se na ni podíváme skrze čísla a fakta, zjistíme, že stát se rozhodl potrestat rodiny, které se pokusily o svobodu, a to tím nejcitlivějším způsobem – přes peněženky a práva dětí.

Židle, na které nesmíš sedět

Každý domškolák se započítává do kapacity školy. Má mít „svou židli“, své místo v systému. Rodiče těchto dětí platí daně úplně stejně jako všichni ostatní. Přesto se od ledna 2026 změnila pravidla hry. Stát vyjmul domškoláky z financování učebních pomůcek a vybavení (tzv. ONIV).

V praxi to znamená, že zatímco dříve dostávali prvňáčci učebnice zdarma, dnes na ně starostové a školy nedostanou od státu ani korunu. Domškolák má sice stejné právo na vybavení jako žák v lavici, ale stát se rozhodl, že toto právo zůstane jen na papíře. Je to vzkaz rodičům: „Plaťte daně, ale na služby pro své děti zapomeňte.“

Administrativní past jménem PHmax

Často se mluví o tom, že školy na domškolácích vydělávají. Realita roku 2026 je ale jiná. Škola sice stále dostává příspěvek v podobě času (čtvrthodina na dítě na prvním stupni, půlhodina na druhém), ale v novém systému financování se z individuálního vzdělávání stal administrativní rébus.

Stát školu „nevyhladoví“ úplně, ale nastaví podmínky tak, aby domškolák přinášel mnohem více práce a papírování za mnohem méně peněz než dříve. Je to sofistikovaný tlak na ředitele: udělat z podpory domškoláků něco, co se „prostě nevyplatí“.

Strach jako tichý společník

Nejsmutnější na celém procesu je ale strach, který se šíří mezi pedagogy a řediteli. Ti, kteří by chtěli být rodičům partnery, se dnes bojí o své škole mluvit nahlas. Bojí se, že jakékoli vybočení z rigidního standardu přitáhne inspekci a sankce.

Stát tak nevytváří lepší vzdělávání, ale atmosféru, kde se o svobodě raději šeptá. Kde se „standardizace“ stala bičem na každého, kdo by chtěl k dítěti přistupovat individuálně. Spolu s omezováním podpory pro matky, které se rozhodnou zůstat s dětmi doma, se kruh uzavírá. Cílem není moudré dítě, ale dítě v instituci – od co nejútlejšího věku a pod plnou kontrolou.

Společná fronta

Ať už bojujete za odklad u zápisu, nebo vzděláváte své dítě doma, cíl systému je stejný: unavit vás, finančně vás vyčerpat a donutit vás k poslušnosti. Je důležité vědět, že v tom nejste sami. A je důležité mluvit o těchto faktech. Protože diskriminace dětí na základě toho, kde se učí, je diskriminací nás všech, kteří tento systém platíme ze svých daní.

Autor: Jan Sedlák | čtvrtek 12.2.2026 8:30 | karma článku: 0 | přečteno: 3x

Jan Sedlák

  • Počet článků 12
  • Celková karma 6,35
  • Průměrná čtenost 111x
Návod k použití tohoto blogu (aneb Jak se nezbláznit)
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:

1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.

2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.

3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.

4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.

5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.

Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.

