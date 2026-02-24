Mýtus zrušených úkolů: Jak škola přesunula „druhou směnu“ do dětských pokojíčků
Všimli jste si toho tichého, nenápadného alibismu, kterým se dnešní školství tak rádo chlubí? Když se zeptáte na domácí úkoly, spousta ředitelů a pedagogů se hrdě prsí: „My už úkoly natvrdo nevyžadujeme. Podle zákona na ně vlastně nemáme nárok, takže je dáváme jen jako dobrovolné opáčko!“
Zní to krásně. Progresivně. Humanisticky. Vypadá to, že jsme konečně pochopili, že dítě má po šesti hodinách sezení v pruské lavici právo na odpočinek. Má to jen jeden drobný háček. Je to naprostá iluze.
Neviditelný bič jménem „písemka“
Škola sice papírově zrušila nutnost odevzdávat druhý den vypracované cvičení z matematiky, ale vůbec nesnížila gigantický objem učiva. A co je horší, ponechala si svůj ultimátní nástroj moci: známkování.
Když učitel prosviští látku rychlostí blesku, protože „musí stíhat osnovy“, a na konci hodiny s úsměvem oznámí: „Doma si to jen dobrovolně projděte, ale zítra si na to napíšeme velký test,“ co se reálně stane? Z dobrovolnosti se stává tvrdá povinnost maskovaná strachem.
Dítě neotevírá sešit z vnitřní touhy po poznání láčkovců nebo vyjmenovaných slov. Otevírá ho proto, že nad ním visí hrozba pětky, ponížení před tabulí a zklamání rodičů. Zrušili jsme sice klasické úkoly, ale nahradili jsme je nekonečným, plíživým domácím drcením. Známka se stala neviditelným bičem, který práská až do dětského pokojíčku dlouho poté, co odzvonilo.
Krádež rodinného času
Představte si, že byste vy, dospělí lidé, odešli v půl čtvrté z práce. Máte za sebou osmihodinovou šichtu, jste vyčerpaní a těšíte se na rodinu. A váš šéf by vám ve dveřích řekl: „Dneska už máte padla. Ale zítra ráno vás hned v osm vyzkouším z těch nových směrnic. Je to dobrovolné, ale jestli to nebudete umět, strhnu vám prémie.“ Co uděláte? Přijdete domů a místo odpočinku začnete studovat směrnice.
Tohle přesně děláme dětem. Dospělý člověk má ze zákona právo na „off-time“ – čas, kdy je zcela odpojen od pracovních povinností. Je to biologická nutnost pro regeneraci mozku. Dětem jsme ale tento off-time ukradli. Školní stres plynule přechází do domácího stresu.
Z rodičů, kteří by měli s dětmi stavět lego, jít do lesa nebo si prostě jen povídat, systém udělal neplacené asistenty pedagoga a dráby. Středeční večery se mění v toxická bojiště nad učebnicí prvouky.
Outsourcing vzdělávání
Proč to tak je? Protože škola potichu outsourcovala svůj hlavní byznys na rodiče. Místo toho, aby učivo bezpečně ukotvila a procvičila v čase, který k tomu má vyhrazený, přehrne odpovědnost za pochopení látky na rodinu. A když pak žák dostane pětku, systém si umyje ruce: „Měl se doma víc učit.“
Ne, neměl. Domov má být bezpečným přístavem, kde systémový tlak končí za rohožkou. Pokud škola nedokáže naučit dítě to podstatné během těch tisíců hodin, které v ní musí ze zákona odsedět, chybou není „málo domácí přípravy“. Chybou je přebujelý obsah a neefektivní systém, který si dělá z dětských pokojíčků svou odpolední pobočku.
Je načase přestat si lhát do kapsy. Dokud se bude drtit nesmyslné penzum dat na neustálé testy, je zrušení „oficiálních úkolů“ jen kosmetická náplast na zlomenou nohu.
Jan Sedlák
Právo na vzdělání, nebo povinnost docházet? Proč česká Ústava zaspala dobu a brzdí inovace
Víte, že česká Ústava nedává dětem právo se učit, ale nařizuje povinnost někam docházet? Tento pruský přežitek dusí inovativní školy i firmy. Zjistěte, proč nás jediné slovo v zákonech táhne v éře AI ke dnu.
Jan Sedlák
Učitel jako dozorce, žák jako rebel: Proč z pruské školy odcházejí všichni poraženi?
Proč filmy ukazují školu jako bojiště plné vyhoření a šikany? Umění funguje jako zrcadlo. Přestaňme hledat vinu v „líných učitelích“ a „zlobivých dětech“ a podívejme se na zastaralý systém, který je k boji nutí.
Jan Sedlák
Paradox rebelie: Proč svobodné školy neznají „problémovou mládež“?
Pubertální vzdor a třískání dveřmi nejsou chybou přírody, ale reakcí na nesvobodu. Proč ve svobodných školách rebelie přirozeně mizí? Zjistěte, proč dítě nepotřebuje tvrdé lešení a jakou očistnou sílu má obyčejná nuda.
Jan Sedlák
Past názvosloví: Proč digitální samouci v angličtině porážejí školu
Šesťák plynule konverzuje anglicky, ale propadne z testu na příslovečná určení. Proč české školy trestají děti za neznalost gramatických pojmů a ignorují skutečnou schopnost komunikovat? Je čas změnit přístup.
Jan Sedlák
Géniové intuice: Jak Summerhill a Sudbury předběhly neurovědu o sto let
Jak Summerhill předběhl neurovědu? Pruský model vidí stroj, rebelové živý organismus. Dnešní věda potvrzuje, že tito vizionáři měli celou dobu pravdu.
- Počet článků 42
- Celková karma 8,34
- Průměrná čtenost 194x
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.