Mezi „sígry“ a stíny: Jak škola místo odolnosti buduje doživotní traumata
Často slýcháme, že škola má dítě „zocelit“. Že se tam musí naučit čelit nepřízni osudu, aby v dospělosti obstálo. Jenže realita v našich lavicích připomíná spíše kognitivní gilotinu. Místo abychom odolnost budovali, u mnoha dětí aktivně ničíme i ty poslední zbytky vnitřní síly, se kterými do systému přišly.
Paradox „sígra“: Proč přežili ti nejhorší?
Všichni je známe. Ti kluci a holky ze zadních lavic, kterým se říkalo „sígři“. Neustále poznámky, pětky, drzé odpovědi. Dnes, s odstupem dvaceti let, zjišťujeme, že mnozí z nich jsou úspěšní podnikatelé nebo vyrovnaní lidé. Jak je to možné?
Jejich tajemství bylo v odmítnutí. Oni se nenechali domestikovat. Vybudovali si obranný val: „Tahle škola je nesmysl a tihle lidé mě nedefinují.“ Tím, že pro systém byli „nepoužitelní“, zachránili si své já. Pokud měli to štěstí, že na ně doma nečekal stejný teror jako ve škole, jejich rebelie byla ve skutečnosti projevem extrémně zdravého pudu sebezáchovy.
Tichá tragédie vzorných
Na druhé straně spektra jsou ti, které škola „uspokojila“. Ti vzorní, tiší, se samými jedničkami. Ti, kteří přijali hru na poslušnost za svou identitu. Tragédie mnoha těchto lidí se projevuje až v dospělosti. Když zmizí vnější řád a jedničky, zjistí, že uvnitř jsou prázdní.
To jsou ti, kteří se později „uchlastají“ v tichosti svých kanceláří nebo vyhoří ve třiceti. Celý život se snažili splnit cizí zadání, až zapomněli, kdo jsou. Jejich odolnost byla jen maskou pro hlubokou naučenou bezmoc.
Škola jako „druhá fronta“
Nejděsivější jsou však případy dětí, které doma procházejí peklem. Pro ně by škola měla být majákem, klidným přístavem, kde na známce nezáleží, protože se bojuje o přežití duše.
Místo toho se škola často stává druhou frontou. Dítě, které je doma drceno nezájmem nebo násilím, přijde do školy a tam dostane „naloženo“ znovu – tentokrát skrze pětku z matiky nebo veřejné ponížení u tabule. Když se pak dočteme o dětech, které se řežou nebo páchají sebevraždy kvůli vysvědčení, není to selhání jejich „biologické odolnosti“. Je to důkaz, že se ocitly v kleštích dvou mlýnských kamenů, které je semlely na prach.
Odolnost není schopnost nechat si sypat sůl do ran
Skutečná odolnost (resilience) nevzniká tím, že na dítě budeme vytvářet tlak. Vzniká v bezpečném prostředí, kde je dovoleno chybovat. Tím, že škola trestá chybu známkou a veřejným zahanbením, odolnost nebuduje – ona ji vyčerpává.
Je čas přestat se ptát, proč jsou dnešní děti „křehké“. Měli bychom se ptát, proč je náš vzdělávací systém stále nastaven tak, že jedinou cestou k zachování duševního zdraví je buď totální rebelie, nebo totální otupělost.
Jan Sedlák
- Počet článků 19
- Celková karma 7,77
- Průměrná čtenost 164x
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.