Konec hotovosti a zrození dvou světů
Světové finance se nacházejí v bodě zlomu. Papírové peníze pomalu mizí a vlády připravují své vlastní digitální měny (CBDC). Ty sice slibují rychlejší a levnější převody, ale zároveň dají státům bezprecedentní kontrolu nad každou transakcí. Znamená to konec finanční svobody a zánik nezávislých kryptoměn? Překvapivě vůbec ne. Na pozadí velkých politických prohlášení totiž potichu vzniká duální systém. Státy si začínají uvědomovat, že ekonomika bez šedé zóny zkolabuje, a kryptoměny se navíc staly nečekaným nástrojem k financování amerického státního dluhu.
Když se dnes mluví o budoucnosti peněz, často narážíme na katastrofické scénáře. Extrémní regulace, globální výpadky sítí nebo úplný zákaz všeho, co stát nemá pod kontrolou. Reálný vývoj lidské společnosti je ale vždy mnohem pragmatičtější. Nečeká nás žádná apokalypsa ani totalitní dystopie. Čeká nás symbióza dvou paralelních světů.
Mýtus o dokonalém dohledu a nutnost pojistného ventilu
Zrušení hotovosti neproběhne ze dne na den revolučním dekretem. Půjde o postupnou evoluci. Bankomaty budou vzácnější a dražší, platby v hotovosti nad určitou částku se postaví mimo zákon a v obchodech se papírové peníze stanou nepohodlným anachronismem. Oficiální scénu opanují digitální eura, dolary a koruny. Tyto systémy sice nejsou automaticky čistou dystopií – nepochybně zrychlí mezinárodní obchod a zlevní bankovní poplatky – ale zároveň budou pro běžného uživatele dokonale trasovatelné.
Zde však narážíme na jedno z nejstarších pravidel fungování společnosti, na které ekonomové i sociologové dlouhodobě upozorňují: systém, který se pokusí zdanit a zkontrolovat naprosto každou odpracovanou minutu a každý přesun hodnoty, se nevyhnutelně zadrře. Každá složitá ekonomika potřebuje svůj pojistný ventil, určité „mazivo“ v podobě šedé zóny. A právě tuto obrovskou díru po fyzické hotovosti organicky zaplní kryptoměny.
Duální dálnice v praxi
Vzniknou tak dvě paralelní finanční dálnice. Ta první, oficiální státní (CBDC), bude skvěle osvětlená, s mýtnými branami a všudypřítomnými kamerami. Zde bude probíhat výplata mezd, platba daní či nákup nemovitostí.
Hned vedle ní ale povede dálnice druhá – stínová, decentralizovaná, postavená na kryptoměnách a takzvaných stablecoinech (kryptoměnách pevně vázaných na kurz dolaru), jejichž celková tržní kapitalizace je dnes již větší než peněžní zásoba mnoha menších států. Lidé i firmy budou mezi těmito dvěma světy denně přejíždět podle toho, jakou míru soukromí zrovna budou potřebovat.
Kde už budoucnost začala: Afrika a Asie
Zatímco v Evropě a Severní Americe je krypto pro běžného občana stále často spíše nástrojem ke spekulaci, ve zbytku světa už tento duální systém běží naplno.
Dokonalým příkladem je Nigérie. Tamní vláda se pokusila zavést svou státní digitální měnu (eNaira) tím nejagresivnějším způsobem – drasticky omezila lidem možnost vybírat z bankomatů fyzickou hotovost. Záměr byl jasný: donutit populaci přejít na státní aplikaci. Výsledek byl však opačný. Podle oficiálních dat centrální banky si aplikaci aktivně stáhla jen zhruba 2 % populace. Lidé systém bojkotovali a masivně se přesunuli k obchodování s kryptoměnami. Vláda nakonec musela limity na hotovost uvolnit, protože se ekonomika začala hroutit. Ulice si našla svou vlastní cestu.
Podobně paradoxní je situace v Číně. Stát sice kryptoměny a jejich těžbu tvrdě zakázal a zavedl svůj vlastní, přísně sledovaný digitální jüan, ale čínská střední třída si nenechala zavřít únikové východy. Podle analytických odhadů blockchainových společností dnes Čína navzdory zákazům patří k zemím s největším objemem P2P (peer-to-peer) kryptoměnových transakcí. Ty probíhají přes šifrované sítě a neoficiální digitální veksláky (OTC brokery).
V zemích zasažených hyperinflací, jako je Argentina, pak stablecoiny fungují jako primární nástroj ochrany úspor pro běžné občany i firmy, kteří domácí měně nevěří.
Americký trojský kůň: Proč Západ krypto nezařízne
Zde se dostáváme k největšímu geopolitickému paradoxu dneška. Zatímco Evropa řeší přísné regulace, Spojené státy si potichu uvědomují obrovskou strategickou výhodu, kterou jim krypto nabízí.
Tajemství se skrývá právě ve stablecoinech, jako jsou Tether (USDT) nebo USD Coin (USDC). Aby si vydavatelé těchto digitálních dolarů udrželi jejich stabilní hodnotu, musí za skutečné dolary nakupovat bezpečná aktiva – nejčastěji americké státní dluhopisy.
Podle nezávislých auditů a dostupných dat drží dnes firma stojící za kryptoměnou Tether více amerického státního dluhu než mnoho suverénních států. Z pohledu Washingtonu se tak nepřímou cestou děje něco naprosto geniálního: africký obchodník, argentinský taxikář i asijský podnikatel používají krypto, aby unikli vlastním vládám a inflaci, ale tím, že používají digitální dolary, paradoxně pomáhají financovat americký státní dluh.
Spojené státy by byly samy proti sobě, kdyby tento systém zničily. Kdo dnes útočí na globální stablecoiny, útočí vlastně na financování USA a hegemonii amerického dolaru v novém digitálním světě.
Evoluce, nikoliv revoluce
Svět se tak potichu, ale nezadržitelně dělí. Státy dostanou své digitální měny a pocit kontroly, zatímco zbytek světa, který potřebuje obchodovat mimo dosah úřednických tabulek, si osvojí krypto jako novou formu hotovosti. A paradoxně to budou právě ti nejsilnější hráči globálního systému, kteří tuto šedou zónu nakonec potichu zlegalizují a budou ji tolerovat, protože je to pro ně geopoliticky i ekonomicky obrovsky výhodné.
Jan Sedlák
Od vápencových kruhů k bitcoinu: Stručná historie peněz
Peníze už dávno nejsou kryté zlatem, ale pouze dluhem a vírou. Jak jsme se dostali od pravěkých mušlí a kamenných kruhů až k papírovým bankovkám, které tiskne stát podle potřeby?
Jan Sedlák
Proč krachy bank miliardářů nakonec zaplatí běžní klienti
Když o úspory přijde běžný občan, má smůlu. Když zkrachuje banka plná peněz miliardářů, stát je zachrání. Jak funguje dvojí metr financí a proč účet nakonec zaplatíme my?
Jan Sedlák
Jak poznat, zda máte vysoké IQ, nebo jen vysoce citlivý mozek
Na internetu neustále narážím na videa o utrpení a břemenech vysoce inteligentních lidí. Věda ale ukazuje, že většina těchto populárních mýtů s výší IQ vůbec nesouvisí. Kde je pravda?
Jan Sedlák
Čínská auta a scénář Nokia
Čínské automobilky nás válcují. Evropská byrokracie a školství ničící kreativitu nás vedou ke scénáři Nokia. Záchrana? Zahodit pýchu na dokonalá pravidla a změnit styl boje.
Jan Sedlák
Velký přehled digitálních měn a k čemu dnes reálně slouží
Krypto už dávno není jen Bitcoin. Současný trh nabízí digitální zlato, stabilní dolary proti inflaci, tokenizované dluhopisy i divoké internetové kasino. K čemu dnes měny reálně slouží?
|Další články autora
Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty
V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank,...
Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?
Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“....
StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě
Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují...
Nejhladovější ulice. Možná nejenom v Praze 7. Vítězí tady kebab, špatně si nevedou ani česká jídla
Takoví Krušnohorci dávají k dobru, že ve vesnicích, po kterých po vystěhování Němců po 2. světové...
Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?
Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří...
Na koridoru u Kolína srazil vlak člověka, část spojů jezdí odklonem
Provoz na železničním koridoru v úseku Kolín - Záboří nad Labem je zastavený, vlak tam v pondělí...
Když mi nabídli Inženýrskou odyseu od Dietla, neváhala jsem, vzpomíná Švábová
Celkem 58 sezon hraje v plzeňském divadle J. K. Tyla herečka Monika Švábová. Letos oslavila...
Výtah na radnici v Jirkově právě prochází modernizací
Práce mají trvat přibližně do konce května, stávající výtah bude kompletně odmontován a nahrazen...
Prostor u hlavního nádraží v Lounech pořádně prokoukl
Díky úpravám je prostor přehlednější, modernizované jsou autobusové zastávky a nová jsou parkovací...
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...
- Počet článků 53
- Celková karma 8,88
- Průměrná čtenost 201x
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.