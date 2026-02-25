Inkluze jako drahá náplast: Past jménem běžící pás
Když se dnes ve sborovně nebo na třídních schůzkách vysloví slovo „inkluze“, lidé instinktivně zatínají zuby. Z myšlenky, která měla v základu hluboce humanistický cíl – dát každému dítěti šanci vzdělávat se společně s ostatními –, se v českém prostředí stala byrokratická noční můra, politická rozbuška a generátor plošné frustrace.
Proč to tak dopadlo? Protože jsme vzali děti s naprosto odlišnými biologickými a kognitivními potřebami a pokusili se je narvat do instituce, která byla v 19. století navržena přesně k tomu, aby jakoukoliv odlišnost vyhladila.
Upocený asistent a běžící pás na 10 km/h
Představte si tradiční školní třídu jako obří běžící pás ve fitness centru. Ten pás je centrálně nastavený na rychlost přesně 10 km/h. Všichni musí běžet přesně tímto tempem, protože jsou zkrátka ve stejném „ročníku“ a do pátku se musí probrat láčkovci. Systém nezajímá, jaké máte nohy, jakou máte kapacitu plic nebo jestli vás zrovna píchá v boku. Běží se.
Dítě, které má z jakéhokoliv důvodu pomalejší tempo (třeba dyslexii, poruchu pozornosti nebo prostě jen pomaleji dozrává), zvládne běžet jen 8 km/h. Z pásu začne logicky přepadávat dozadu. Co by udělal zdravý systém? Zastavil by pás a nechal každého běžet venku podle jeho možností.
Ale co udělá pruský systém? Pás nechá běžet dál a zavede „inkluzi“. K dítěti přidělí asistenta pedagoga. Tenhle upocený dospělý tam stojí, drží dítě za tričko, fyzicky ho postrkuje kupředu, aby z pásu nespadlo, a u toho vrhá naštvané pohledy na spolužáky, kteří se tomu neohrabanému klopýtání smějí. Výsledkem je vyčerpaný učitel, vyšťavený asistent, ponížené dítě a naštvaní rodiče ostatních dětí, protože se pás musí kvůli vysvětlování chvílemi neplánovaně zpomalovat.
Když chcete běžet 12 km/h a rozbijete si nos
A pak je tu druhá, často přehlížená skupina obětí tohoto pásu. Nadané děti. Dítě, jehož kognitivní motorika mu umožňuje v daném předmětu plynule běžet 12 km/h. Co se stane s ním?
Tohle dítě velmi rychle narazí do předního displeje. Nemůže běžet rychleji, protože by narušilo formaci. Systém ho donutí přibrzdit na těch nařízených 10 km/h. Dítě začne přešlapovat, nudit se, vyrušovat nebo koukat do zdi. Pruská škola totiž nemá ráda výkyvy na žádnou stranu. Nadané dítě se na běžícím pásu naučí jedinou věc: snažit se víc nemá smysl, protože rychleji tě stejně nepustí. Z těchto dětí, kterým jsme uřízli křídla hned na startu, se pak stávají frustrovaní rebelové nebo apatičtí cynici. A to vše ve jménu „společného tempa“.
Iluze papírových úlev a zhroucené matky
Skutečnou tíhu tohoto stroje ale nesou rodiny. Dítě sice dostane v poradně papír s razítkem a škola slíbí úlevy. Realita se ale smrskne na to, že dítě dostane o pět minut víc času na písemku (tedy může běžet na pásu o pět minut déle).
Celá tíha toho, aby se dítě udrželo ve standardní rychlosti, padá na matky a otce. Jsou to matky (často samy vysokoškolačky a profesionálky), které končí na pokraji nervového zhroucení, protože doma po večerech suplují to, co jim systém slíbil vyřešit. Drilují se s dětmi písmenka a zlomky do noci jen proto, aby dítě druhý den z toho proklatého pásu zase nespadlo. Systém si odškrtl kolonku „inkludováno“, ale rodinu to stojí duševní zdraví.
Vypněte ten pás
Největší paradox odhalíme, když se podíváme na modely svobodného vzdělávání (např. Sudbury). V těchto školách pojem inkluze vůbec neexistuje. Nikdo ho nepotřebuje, protože tam ten běžící pás prostě nemají. Děti se učí a rozvíjejí vlastním tempem v prostředí, které připomíná spíše otevřený les než sterilní posilovnu.
Inkluze v dnešním českém školství není triumfem humanity. Je to přiznání porážky. Je to drahá, vyčerpávající a bolestivá náplast na systémový problém. Dokud ten běžící pás nevypneme a nepřestaneme měřit všechny děti podle stejných tabulek ve stejný čas, žádný asistent na světě nás nezachrání.
Jan Sedlák
Svoboda není chaos: Proč „vypustit děti do lesa“ nefunguje a jak nás zachrání Mentor
Odchod ze systému neznamená anarchii a zdivočení. Mozek bez hranic panikaří a upadá do úzkostí. Zjistěte, proč svoboda potřebuje mantinely a jak bachaře s propiskou nahradí mentor.
Jan Sedlák
Mýtus socializace: Proč je školní třída tím nejhorším trenažérem pro reálný život
„A co socializace?“ Nejčastější argument obhájců školy je iluze. Zkuste v práci mluvit jen s lidmi narozenými ve stejném roce. Odhalte mýtus třídy a zjistěte, proč skutečné vztahy děti budují až mimo systém.
Jan Sedlák
Mýtus zrušených úkolů: Jak škola přesunula „druhou směnu“ do dětských pokojíčků
Zrušené domácí úkoly? Jen alibistická iluze. Systém si umyl ruce, ale hrozba zítřejší písemky funguje jako neviditelný bič. Škola dál krade dětem volný čas a z rodičů dělá své neplacené asistenty.
Jan Sedlák
Právo na vzdělání, nebo povinnost docházet? Proč česká Ústava zaspala dobu a brzdí inovace
Víte, že česká Ústava nedává dětem právo se učit, ale nařizuje povinnost někam docházet? Tento pruský přežitek dusí inovativní školy i firmy. Zjistěte, proč nás jediné slovo v zákonech táhne v éře AI ke dnu.
Jan Sedlák
Učitel jako dozorce, žák jako rebel: Proč z pruské školy odcházejí všichni poraženi?
Proč filmy ukazují školu jako bojiště plné vyhoření a šikany? Umění funguje jako zrcadlo. Přestaňme hledat vinu v „líných učitelích“ a „zlobivých dětech“ a podívejme se na zastaralý systém, který je k boji nutí.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Janoušek neuspěl u NS s nárokem na náhradu ušlého zisku v kauze Chambon
Podnikatel Roman Janoušek neuspěl u Nejvyššího soudu (NS) s nárokem na náhradu ušlého zisku v kauze...
Led z hotelové střechy spadl ženě přímo na hlavu a velmi vážně ji zranil
Velký kus ledu vážně zranil v Mariánských Lázních na Chebsku jednapadesátiletou ženu. Ta procházela...
DYNAMIK staví v Česku novou výrobní halu pro Emco
Zoologická zahrada v Olomouci od března zdraží vstupné o 20 korun
Olomoucká zoo zdraží od 1. března standardní vstupné pro jednotlivce o 20 korun. Dospělý návštěvník...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 44
- Celková karma 8,50
- Průměrná čtenost 194x
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.