Hledání smyslu v éře algoritmů: Jak technologie zaplnily prázdnotu po Bohu
Lidstvo odnepaměti řeší jediný zásadní problém: jak nezešílet z chaosu a utrpení, které život přináší. Zatímco starověcí mudrci sázeli na řád a moderní filozofové na sílu jednotlivce, dnešní doba našla nečekaného spojence – informační šum.
Když se před tisíciletími hroutily staré pořádky, přišel Konfucius s vizí pevné rodiny a rituálu. Věřil, že řád musíme postavit na pevných základech tradice. O pár století později v Římě Marcus Aurelius a stoici hlásali, že i když svět kolem nás hoří, náš vnitřní hrad zůstává nedobytný, pokud ovládáme svou mysl.
Pak ale na Západě nastoupilo křesťanství a na patnáct set let se stalo „morálním inkubátorem“. Nabídlo hotové odpovědi, které lidstvo chránily před nárazem do prázdnoty. Až v 19. století, když tento tmel začal praskat, přišel šok. Arthur Schopenhauer propadl pesimismu a radil od života raději utéct k umění. Friedrich Nietzsche naopak vyhlásil „smrt Boha“ a vyzval nás, abychom se sami stali bohy a z utrpení vykřesali sílu.
Franklův test v pekle.
Skutečný zátěžový test těchto teorií přišel v koncentračních táborech. Psycholog Viktor Frankl tam zjistil, že přežijí ti, kteří najdou smysl – ať už v lásce k rodině, nebo v nedokončené práci. Potvrdil, že člověk nepotřebuje náboženské dogma, ale „vůli ke smyslu“.
Digitální anestezie místo filozofie
Dnes se však nacházíme v nové éře. Nietzscheho děsivý „náraz do prázdnoty“, který měl nastat po ústupu víry, se sice koná, ale my ho díky technologiím téměř necítíme.
Místo abychom v tichu hledali smysl nebo „vymýšleli blbosti“ v podobě násilí vůči sousedům, jsme zahlceni přenosovou rychlostí informací. Algoritmy se staly našimi novými bohy – říkají nám, co chtít a jak žít. Technologie fungují jako dokonalá informační tlumivka:
- Neutralizují agresi: Konflikty se často vybíjejí v digitálním prostoru místo na bojišti.
- Zaplňují čas: Nuda, kterou Schopenhauer považoval za zdroj utrpení, je v éře chytrých telefonů prakticky nemožná.
- Tlumí existenciální strach: Jsme příliš zaneprázdnění konzumem dat, než abychom si stihli položit otázku po smyslu existence.
Možná jsme se tedy nevyvinuli v Nietzscheho „nadlidi“, ale v tvory, které před jejich vlastní temnotou chrání nekonečný stream informací. Jsme sice v bezpečí před „morálním kolapsem“, ale otázkou zůstává, zda v tom digitálním šumu neztrácíme schopnost najít ten skutečný, hluboký smysl, o kterém psal Frankl.
