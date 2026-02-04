Hledání smyslu v éře algoritmů: Jak technologie zaplnily prázdnotu po Bohu

Od Konfucia po Frankla hledáme recept na utrpení a chaos. Dnešní „náraz do prázdnoty“ však tlumí digitální anestezie. Jsme příliš zahlceni informacemi na to, abychom v tichu propadali nihilismu nebo páchali násilí na sousedech.

Lidstvo odnepaměti řeší jediný zásadní problém: jak nezešílet z chaosu a utrpení, které život přináší. Zatímco starověcí mudrci sázeli na řád a moderní filozofové na sílu jednotlivce, dnešní doba našla nečekaného spojence – informační šum.

Když se před tisíciletími hroutily staré pořádky, přišel Konfucius s vizí pevné rodiny a rituálu. Věřil, že řád musíme postavit na pevných základech tradice. O pár století později v Římě Marcus Aurelius a stoici hlásali, že i když svět kolem nás hoří, náš vnitřní hrad zůstává nedobytný, pokud ovládáme svou mysl.

Pak ale na Západě nastoupilo křesťanství a na patnáct set let se stalo „morálním inkubátorem“. Nabídlo hotové odpovědi, které lidstvo chránily před nárazem do prázdnoty. Až v 19. století, když tento tmel začal praskat, přišel šok. Arthur Schopenhauer propadl pesimismu a radil od života raději utéct k umění. Friedrich Nietzsche naopak vyhlásil „smrt Boha“ a vyzval nás, abychom se sami stali bohy a z utrpení vykřesali sílu.

Franklův test v pekle.

Skutečný zátěžový test těchto teorií přišel v koncentračních táborech. Psycholog Viktor Frankl tam zjistil, že přežijí ti, kteří najdou smysl – ať už v lásce k rodině, nebo v nedokončené práci. Potvrdil, že člověk nepotřebuje náboženské dogma, ale „vůli ke smyslu“.

Digitální anestezie místo filozofie

Dnes se však nacházíme v nové éře. Nietzscheho děsivý „náraz do prázdnoty“, který měl nastat po ústupu víry, se sice koná, ale my ho díky technologiím téměř necítíme.

Místo abychom v tichu hledali smysl nebo „vymýšleli blbosti“ v podobě násilí vůči sousedům, jsme zahlceni přenosovou rychlostí informací. Algoritmy se staly našimi novými bohy – říkají nám, co chtít a jak žít. Technologie fungují jako dokonalá informační tlumivka:

  • Neutralizují agresi: Konflikty se často vybíjejí v digitálním prostoru místo na bojišti.
  • Zaplňují čas: Nuda, kterou Schopenhauer považoval za zdroj utrpení, je v éře chytrých telefonů prakticky nemožná.
  • Tlumí existenciální strach: Jsme příliš zaneprázdnění konzumem dat, než abychom si stihli položit otázku po smyslu existence.

Možná jsme se tedy nevyvinuli v Nietzscheho „nadlidi“, ale v tvory, které před jejich vlastní temnotou chrání nekonečný stream informací. Jsme sice v bezpečí před „morálním kolapsem“, ale otázkou zůstává, zda v tom digitálním šumu neztrácíme schopnost najít ten skutečný, hluboký smysl, o kterém psal Frankl.

Autor: Jan Sedlák | středa 4.2.2026 11:30 | karma článku: 0 | přečteno: 4x

Další články autora

Jan Sedlák

  • Počet článků 1
  • Celková karma 0
  • Průměrná čtenost 4x
Filozofie pro mě nejsou definice, ale příběhy o lidském tápání. V mých textech potkáte velké postavy historie v situacích, které znáte i vy sami. Zkoumám svět pod povrchem a hledám logiku tam, kde na první pohled chybí.

