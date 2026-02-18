Hlavy pomazané, nebo oběti systému? Proč škola ignoruje vědu a dělá z dětí pokusné králíky
Když ráno odevzdáváme dítě do školy, žijeme v iluzi. Věříme, že učitel je absolutní expert na vývoj dětského mozku a že školní osnovy odrážejí moderní vědu. Realita pedagogických fakult a státních tabulek je ale mnohem temnější. Proč české školství ignoruje biologii a proč učitelé často vůbec netuší, jak se děti reálně učí?
Když se v diskusích pod mými články o svobodném vzdělávání strhne debata, často zaznívá frustrace rodičů i prarodičů: „Dnešní děti jsou jen pokusní králíci v experimentech moderních pedagogů!“ Chápu ten vztek, ale dovolím si nabídnout mnohem kacířštější (a bohužel pravdivější) pohled podpořený tvrdými daty. Náš školský systém totiž nedělá z dětí pokusné králíky budoucnosti. Dělá z nich skanzen minulosti. Skutečným problémem není, že by bylo školství příliš moderní. Problémem je, že je tragicky zamrzlé a ignoruje to nejcennější, co dnes máme: neurovědu.
Propast dlouhá dvacet let
Ve světové akademické sféře existuje známý pojem „gap between neuroscience and education“ (propast mezi neurobiologií a školstvím). Vědci už desítky let pomocí přístrojů přesně vědí, jak zraje lidský mozek, jak se tvoří spoje (myelinizace), a především – jak stres, strach ze selhání a neustálé hodnocení chemicky blokují centra pro učení. Uznávaný český neurolog MUDr. Martin Jan Stránský to říká naprosto otevřeně: Česká škola utlačuje dětské mozky, nutí je k biflování dat a jde proti samotné podstatě toho, jak mozek funguje.
Jak dlouho myslíte, že trvá, než se tyto tvrdé vědecké objevy propíšou do státních Rámcových vzdělávacích programů (RVP) a do učebnic? Průměrně 20 až 30 let. Úředníci, kteří tvoří osnovy, neexperimentují s budoucností. Oni se jen snaží resuscitovat dvousetleté dogma o tom, že když dítě posadíte na 45 minut do lavice a pohrozíte mu pětkou, nějakým zázrakem se něco naučí.
Iluze „hlav pomazaných“
Rodiče mají přirozenou tendenci pohlížet na učitele jako na kapacity – na hlavy pomazané, které přece vystudovaly pedagogickou fakultu, a tudíž přesně vědí, co dělají.
Jenže co se budoucí učitelé na fakultách reálně učí? Zprávy organizací jako EDUin či Česká školní inspekce hovoří jasně. Absolventi fakult jsou skvěle připraveni oborově. Perfektně znají letopočty husitských válek, umí zanalyzovat Máchův Máj a dokážou vysvětlit zlomky. Ale když dojde na psychologii dítěte, práci s motivací, řešení krizí nebo pochopení neurobiologie, jsou bezradní.
Na pedagogických fakultách se studenti často drtí historii pedagogiky a biflují se byrokratické normy. Získají znalosti o tom, co mají učit, ale zoufale jim chybí trénink v tom, jak funguje mozek, který to má přijímat. Výzkumy potvrzují, že největší šok zažívají mladí učitelé po nástupu do praxe – zjistí, že jim akademické znalosti nepomohou v momentě, kdy mají před sebou třicet živých, různě se vyvíjejících dětí, na které tabulkový dril zkrátka nefunguje.
Zoufalství v přímém přenosu
Tento nesoulad mezi zastaralým systémem a dětskou biologií má drtivé následky. Z nedávného průzkumu agentury Kalibro mezi stovkami ředitelů a učitelů vyplynulo, že ačkoli jsou objektivní výsledky dětí už 20 let zhruba stejné, samotní učitelé to vidí mnohem černěji. Podle nich se dramaticky zhoršila psychická odolnost dětí a jejich schopnost se učit.
Učitelé bijí na poplach. Ale bohužel, protože mnozí nemají moderní vhled do neurobiologie, vyhodnocují to jako chybu těch dětí. Nevidí, že dětský mozek v 21. století plném informačního šumu zkrátka už fyzicky odmítá přijmout dvousetletý pruský nátlak. Že děti nejsou hloupější, jen jejich přetížená nervová soustava v toxickém prostředí klasické školy „vyhazuje pojistky“.
Učitel není padouch, ale oběť
Byla by ale obrovská chyba svalovat vinu na samotné učitele. Ti naopak zaslouží náš respekt za to, že v takovém systému vůbec dokážou fungovat. Řadový učitel se ráno neprobudí s tím, že jde dětem ničit mozek. Je to člověk, kterého zkostnatělý státní a univerzitní aparát poslal do války s tupou zbraní.
Dokud nevyvětráme pedagogické fakulty, dokud nenahradíme biflování mrtvé historie praktickou neurovědou a dokud stát nepřestane nutit školy jet podle 20 let starých tabulek, budou naše děti dál pokusnými králíky. Nikoli však králíky pokrokářů, ale králíky byrokratů, kteří věří, že když se bude do rezavého motoru tlouct dostatečně silně, možná se zase rozběhne.
A my, rodiče, si musíme přestat lhát, že systém ví, co dělá. Neví. Je na čase, abychom začali brát biologii našich dětí vážně a podpořili ty školy a pedagogy, kteří už pochopili, že s přírodou se bojovat nedá.
Jan Sedlák
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.