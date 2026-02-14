Civilizace pod dohledem: Stali jsme se lepšími, nebo jen opatrnějšími?
Žijeme v éře, kdy se státní moc pomalu odklání od obušků a slzného plynu. Na první pohled se zdá, že jsme jako společnost dospěli – násilí ubylo a instituce se chovají kultivovaněji. Jenže je tu jeden háček: v kapse každého kolemjdoucího dnes svítí čočka mobilního telefonu.
Nabízí se tedy provokativní otázka: Je úbytek násilí skutečným triumfem naší humanity, nebo jen vedlejším produktem všudypřítomného dohledu? Možná jsme se nestali lepšími lidmi, ale jen lepšími herci v globálním digitálním divadle, kde červené světlo nahrávání nikdy nezhasíná.
1. Od Panoptika k Synoptiku: Kdo koho hlídá?
Filozof Michel Foucault kdysi popsal model „Panoptika“ – vězení, kde jeden dozorce vidí na všechny, aniž by oni viděli jeho. Dnes jsme tento model obrátili naruby. Žijeme v Synoptiku, kde miliony očí sledují těch pár vyvolených u moci.
Stát už nemá monopol na záznam reality. Každý zásah policie, každý exces úředníka může být během vteřin streamován do světa. Tato technologická kontrola nepochybně snižuje fyzickou agresi, ale otevírá hlubší etické dilema: Zaniká naše vnitřní svědomí a je nahrazováno externím diskem? Pokud je slušnost vynucená pouze strachem z virálního videa, neztrácíme schopnost dělat správné věci prostě proto, že jsou správné?
2. Chirurgická moc: Likvidace perem a algoritmem
Úbytek krve v ulicích neznamená, že státní moc zeslábla. Ona jen změnila skupenství – z fyzického na administrativní. Stát se stal „chirurgem“. Pochopil totiž, že rozbitá hlava na záznamu z mobilu vypadá v hlavních zprávách ošklivě, zatímco likvidace firmy pomocí tzv. „zajišťovacího příkazu“ je pro čočku kamery neviditelná.
V české praxi se tato „čistá“ síla projevuje hned v několika rovinách:
- Zajišťovací příkazy: Finanční správa může v podstatě jediným škrtem pera zablokovat veškeré účty a majetek firmy ještě dříve, než se prokáže jakékoli pochybení. Bez jediného výstřelu tak může dojít k okamžité ekonomické smrti subjektu, proti které se lze bránit u soudu až ve chvíli, kdy už firma neexistuje.
- Fikce doručení a datové schránky: Moderní stát s námi komunikuje skrze algoritmus. Pokud si deset dní neotevřete zprávu v datové schránce, je považována za doručenou se všemi právními následky. Můžete tak přijít o majetek v exekuci nebo prohrát soudní spor, aniž byste o tom věděli – násilí se zde neděje skrze rány, ale skrze neúprosný běh digitálních lhůt.
- Digitální „doporučení“: Příkladem z nedávné minulosti je i vypínání webů po začátku války na Ukrajině, kdy státní orgány „doporučily“ soukromým subjektům blokaci určitých stránek bez jasného zákonného podkladu. Je to násilí maskované za prosbu, kterému se v digitálním prostoru téměř nelze bránit.
Tento útlak je v mnoha ohledech totálnější než ten historický. Fyzické násilí vytváří mučedníky a inspiruje k odporu, ale administrativní násilí vytváří jen frustrované lidi ztracené v paragrafu, jejichž „boj“ není na kameře mobilu vůbec vidět.
3. Strategie čistých rukou a outsourcing „zla“
Vrcholem této transformace je systém, kde stát vystupuje jako ten „hodný“ a špinavou práci deleguje jinam. Typickým příkladem je role exekutorů.
Zatímco policie v ulicích musí dodržovat přísné etické kodexy pod dohledem kamer, exekutoři fungují jako soukromé subjekty s brutální pravomocí vnikat do soukromí. Stát zde vystupuje pouze jako „nestranný architekt“ zákonů, zatímco veškerá společenská nenávist se soustředí na exekutora jako na hromosvod. Je to dokonalý outsourcing násilí: stát si myje ruce, zatímco systém legálně a potichu demontuje životy těch, kteří se ocitli na špatné straně paragrafu.
Závěr: Modřiny na duši
Kamerový systém nás možná chrání před modřinami na kůži, ale nechává nás naprosto nechráněné před modřinami na duši a bankovním účtu. Násilí se prostě jen přestěhovalo tam, kam čočky našich mobilů nedohlédnou – do složitých právních konstrukcí a neosobních digitálních registrů.
Možná jsme se tedy nestali civilizovanějšími. Jen jsme se naučili být krutí způsobem, který na videu nevypadá tak hrozně.
Jan Sedlák
