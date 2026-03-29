Čínská auta a scénář Nokia
Ve svém únorovém textu „Zpověď naštvaného táty na závěr“ jsem tak trochu doufal, že už téma klasického školství a systémové uniformity nechám nadobro plavat. Jenže pak jsem si nedávno na iDNES.cz přečetl článek o drtivém nástupu čínských automobilek a hrozícím „scénáři Nokia“ pro evropský průmysl. Nedalo mi to. Ta paralela s naším přístupem k pravidlům a k inovacím je totiž natolik bijící do očí, že si ten jeden mírný rýpanec zkrátka nemohu odpustit.
Data a čísla v první části tohoto textu nepocházejí z mého vlastního hlubokého průzkumu globálního trhu, opírám se zde čistě o informace z tohoto článku:
Nejdřív prodat, chyby opravit později. Čínský model automobilek dobývá svět
I. Úvod: Evropa v problému a hrozba scénáře Nokia
Podle zmíněného článku zažívá evropský automobilový průmysl tvrdý náraz do reality. Text popisuje situaci, kdy šéf německé pobočky automobilky Leapmotor testoval nové čínské elektrické SUV. Vůz na dálnici zničehonic prudce zabrzdil. Stačil jeden telefonát inženýrům do Číny a během několika minut byla chyba odstraněna pomocí aktualizace softwaru na dálku. V tradiční evropské automobilce by podle analytiků podobný proces – od detekce přes schvalování až po nápravu – trval týdny.
Tato historka shrnuje zprávu, kterou nám článek předává. Zatímco evropští výrobci potřebují na vývoj nového modelu pět až sedm let, čínské automobilky to zvládají za méně než dva roky. Jejich model je brutálně pragmatický: nejdřív auto prodat, případné nedokonalosti opravit za pochodu. Evropa, svázaná těžkopádnou byrokracií a přísnými regulacemi, se ocitla v hluboké defenzivě. Tradiční giganti jako Stellantis, Mercedes nebo Nissan podle zprávy dnes paradoxně jednají o tom, že si čínské technologie budou muset kupovat. Není divu, že experti – a podle článku i německý kancléř Friedrich Merz – varují před takzvaným „scénářem Nokia“. Tedy před situací, kdy gigant s dokonale odladěným, ale zastaralým produktem prohraje boj s dravější, adaptabilnější konkurencí.
II. Čína jako dokonalá škola bušidó
Abychom pochopili, co se vlastně děje, nesmíme si Čínu idealizovat jako zemi neortodoxních vizionářů. Jak článek správně podotýká, Čína do tohoto průmyslu napumpovala masivní státní peníze (jen do elektromobility přes 230 miliard dolarů od roku 2009) a vytvořila extrémně konkurenční prostředí.
Čína nepředstavuje kreativní chaos. Naopak, je to masivní, brutálně organizovaná a uniformní mašina. Připomíná armádu dokonale vycvičených japonských samurajů – drilovaných, tvrdých, disciplinovaných a podřízených jedinému cíli. Na tamním mimořádně tvrdém trhu přežijí jen ti nejefektivnější. Čínská auta dnes možná mají podle JD Power horší statistiky spolehlivosti a dělají ze zákazníků beta-testery, ale tento stroj na chrlení inovací funguje s děsivou pravidelností. Čína zkrátka dovedla procesní řízení a masovou produkci k absolutní dokonalosti.
III. Problém Evropy: Jsme stejná armáda, ale je nás méně
V čem spočívá evropský problém? V tom, že náš „mindset“ je v jádru úplně stejný jako ten čínský. Evropa také miluje pravidla, přesné procesy, uniformitu a dokonalost formy (vzpomeňme na příslovečnou německou preciznost). My také chceme bojovat jako organizovaná armáda samurajů.
Zásadní háček je ale v matematice. Evropa má násobně menší populaci. Naše rozhodování je desetkrát pomalejší, protože je zatížené těžkopádnými byrokratickými procesy. A máme stonásobně více regulací. Pokud se Evropa snaží s Čínou soutěžit ve stejné disciplíně – tedy v masové, procesně řízené výrobě držené v pevných pravidlech – je to matematicky nevyhratelná bitva. Nemůžete porazit miliardovou armádu tím, že proti ní pošlete menší, starší a pomalejší armádu, která navíc bojuje podle úplně stejných příruček.
IV. Historická lekce: Kodžiró a Musaši
Zde se nabízí jedna z nejslavnějších lekcí japonské historie. Na počátku 17. století se utkali dva legendární šermíři. Sasaki Kodžiró byl absolutním mistrem formy, pravidel a tradice. Na souboj dorazil v dokonalém, čistém úboru. Bojoval dlouhým, nádherným mečem, měl bezchybný postoj a reprezentoval absolutní vrchol tehdejšího elitního systému.
Proti němu stál Musaši Mijamoto. Věděl, že pokud by bojoval podle klasických pravidel a tradic, Kodžiró by ho díky svému dosahu a dokonalému drilu pravděpodobně rozsekal na kusy. Musaši proto udělal něco nemyslitelného – přestal hrát Kodžiróovu hru.
Zatímco vznešený mistr čekal na pláži, Musaši schválně dorazil s několikahodinovým zpožděním, aby ho psychicky rozhodil. Když konečně vystoupil z lodi, byl neupravený, špinavý, s rozcuchanými vlasy – vypadal spíše jako bezdomovec než jako elitní bojovník. Místo mistrovsky kovaného meče třímal v ruce jen hrubý kus dřeva, který si cestou narychlo vyřezal z lodního vesla. Udělal ho ale schválně o pár centimetrů delší, než byla Kodžiróova obávaná zbraň.
Když rozzuřený, vyvedený z míry a vzteklý Kodžiró konečně zaútočil, Musaši se chladnokrevně postavil tak, aby jeho soupeře oslepilo ranní slunce. Samotný souboj pak nebyl žádným vznešeným křížením čepelí. Trval doslova pár vteřin. Jediný drtivý úder neohrabaným dřevěným veslem do hlavy ukončil život mistra tradice dřív, než vůbec stihl předvést svou dokonalou formu.
Musaši neporazil Kodžiróa hrubou silou, ani tím, že by byl lepším a poslušnějším studentem šermířské etikety. Porazil ho tím, že naprosto změnil pravidla, absolutně ignoroval formu a využil chaos i prostředí ve svůj drtivý prospěch.
A tady je ten klíčový zvrat našeho příběhu: Stará, zkostnatělá, na pravidlech a dokonalém vzhledu lpící Evropa je dnes Kodžiró. A Čína? To není Musaši. Čína je obrovská armáda milionu dokonalých, zrychlených Kodžirů.
V. Proč Evropa nemůže být Kodžiró (Lekce z NASA)
Pokud si Evropa zachová tvář Kodžiróa, nevyhnutelně zemře na pláži. My si už zkrátka nemůžeme dovolit uniformní „masomlýnek“, protože na něj nemáme demografii ani peníze. Potřebujeme kreativitu, adaptabilitu a schopnost myslet mimo zaběhnuté šablony. A tím se dostávám zpět k tomu, o čem jsem tu celý únor psal.
Dovolte mi na tomto místě malou odbočku. Když americká NASA v 60. letech zoufale hledala ty nejkreativnější inženýry pro svůj vesmírný program, najala vědce George Landa, aby vyvinul speciální test, který by dokázal změřit schopnost neortodoxního myšlení. Test fungoval naprosto skvěle a pomohl vybrat skutečnou elitu. Landa ale vzápětí napadla vyloženě kacířská myšlenka: Co kdybychom tento přísný test pro inženýry z NASA dali obyčejným pětiletým dětem, které teprve stojí na prahu našeho klasického vzdělávacího systému? Výsledek vědcům doslova vyrazil dech. Úrovně „kreativního génia“ dosáhlo neuvěřitelných 98 % z nich. Land se proto rozhodl ty samé děti otestovat znovu, jak postupně procházely školstvím. V deseti letech už to bylo jen 30 %. V patnácti letech zbylo 12 %. A mezi dospělými, kteří tímto systémem prošli až do konce, zůstala chabá 2 %.
Tato čísla nám odhalují krutou pravdu o tom, co náš systém vlastně dělá. On funguje jako brutální síto s dvojím efektem. Za a) plošně a systematicky likviduje u většiny populace kreativitu, aby vyrobil poslušné úředníky a dělníky. A za b) stává se testem extrémní odolnosti. Ta chabá 2 %, která jím projdou až na samý konec se zachovanou schopností tvořit, jsou ti absolutně nejtvrdší jedinci, kteří systém zkrátka porazili navzdory všemu. Náš školský a byrokratický systém je prostě drtička.
A v tom spočívá náš fatální evropský průšvih. Tento drilový „masomlýnek“ a filtr na přeživší je skvělá strategie, pokud máte miliardu a půl obyvatel. Čína si ten luxus obrovských ztrát může dovolit. I když u 98 % populace neortodoxní myšlení zničí a udělá z nich ty poslušné vojáky a dělníky do továren, ty zbylá 2 % nejodolnějších jí v absolutních číslech stále vygenerují miliony geniálních inženýrů a inovátorů. My ale ten samý brutální filtr aplikujeme na násobně menší a stárnoucí kontinent. Těch odolných, kteří u nás tímto sítem projdou a mohou pak něco skutečně inovativního tvořit, máme v absolutních číslech prostě katastrofálně málo na to, abychom tu obrovskou čínskou armádu přeživších dokázali porazit.
VI. Závěr: Evropa se musí stát Musašim
Proti obrovské armádě samurajů (Kodžirů) nemůžete vyhrát tím, že budete víc Kodžiró než oni. Nebudeme nikdy levnější. Nebudeme mít nikdy víc dotací. A nebudeme mít méně ochranářských pravidel, pokud nezměníme samotnou podstatu našeho fungování.
Jedinou šancí pro evropský průmysl (nejen ten automobilový) je radikální změna stylu boje. Evropa se musí stát Musašim. Musíme být rychlí, decentralizovaní a neortodoxní. Musíme přestat uctívat prázdnou formu, zbytečné regulace a byrokratickou uniformitu. Evropa musí radikálně reformovat své uvažování, od základního školství až po průmyslovou legislativu, aby znovu probudila schopnost inovovat v chaosu a bourat stará dogmata.
Protože přežít hrozící scénář Nokia zkrátka nepůjde u úhledného rýsovacího prkna s razítkem v ruce. Půjde to jedině s drzostí a odvahou vzít do ruky dřevěné veslo a změnit pravidla hry dřív, než nám ta miliardová čínská armáda definitivně srazí vaz.
Jan Sedlák
Velký přehled digitálních měn a k čemu dnes reálně slouží
Krypto už dávno není jen Bitcoin. Současný trh nabízí digitální zlato, stabilní dolary proti inflaci, tokenizované dluhopisy i divoké internetové kasino. K čemu dnes měny reálně slouží?
Jan Sedlák
Zpověď naštvaného táty na závěr
Po týdnech psaní a diskusí se s tématem školství na blogu loučím. Dlužím vám ale jedno velké přiznání: nemám pedagogické ani psychologické vzdělání. Právě proto jsem to musel napsat.
Jan Sedlák
Továrna na zklamání: Proč pruská škola vychovává budoucí „AI proletariát“
První průmyslová revoluce nahradila svaly, ta dnešní nahrazuje rutinní mozek. Pokud tradiční škola nadále trénuje děti k tomu, aby fungovaly jako poslušné algoritmy, žene celou generaci do ekonomické propasti. Jak z toho ven?
Jan Sedlák
Inkluze jako drahá náplast: Past jménem běžící pás
Inkluze měla být triumfem humanity. Místo toho se z ní stala drahá noční můra. Proč pruský systém potřebuje armádu upocených asistentů, aby udržel děti na běžícím pásu, a co se děje s těmi, co chtějí běžet rychleji?
Jan Sedlák
Svoboda není chaos: Proč „vypustit děti do lesa“ nefunguje a jak nás zachrání Mentor
Odchod ze systému neznamená anarchii a zdivočení. Mozek bez hranic panikaří a upadá do úzkostí. Zjistěte, proč svoboda potřebuje mantinely a jak bachaře s propiskou nahradí mentor.
|Další články autora
Obří razie v českém fotbale. Asociace prověřuje prvoligové sudí i hráče Šiguta
Policie v souvislosti s podezřením z korupce v českém fotbale napříč několika úrovněmi soutěží...
Stanice metra Českomoravská po roce otevřela. Zaujmou černé bublinky a tichý eskalátor
Českomoravská je po více než roce znovu otevřená. Kompletní rekonstrukce proměnila stanici z roku...
Demonstrace na Letné: Dorazilo zhruba 250 tisíc lidí, máme fotky z místa
Letenská pláň se v sobotu zaplnila lidmi. Na demonstraci svolanou spolkem Milion chvilek pro...
Co víte o krasobruslení?
Praha se až do 29. března proměnila v hlavní město krasobruslení. Do metropole dorazily světové...
MS v krasobruslení 2026 v Praze: Do O2 areny zamířila světová špička, předvedli se i Češi
Po dlouhých 33 letech se mistrovství světa v krasobruslení opět vrátilo do Česka. A to konkrétně do...
Lumír Aschenbrenner z ODS starostoval 28 let, kandidovat už nebude
V Plzni je už starostovskou legendou. Městský obvod Plzeň-Slovany vede zhruba 28 let. V letošních...
Pomáhat dětem se vším, co je trápí, chce první dětský ombudsman, soudce z Mostu
Pomáhat dětem se vším, co je trápí, a zaměřit pozornost na ohrožené děti chce mostecký opatrovnický...
Nedokončil školu, dnes je nejlepší. Barber ze Sokolovska slaví titul
Osmadvacetiletý Radim Geberth z Vintířova na Sokolovsku zvítězil v prestižní česko-slovenské...
Tajemství Dehetníku. Stráň s hořečky by se mohla stát přírodní památkou
Chránění motýli i unikátní kolonie kriticky ohroženého hořečku. Stráň Dehetník na dohled od Hradce...
Prodej stavebního pozemku v lokalitě Rychnov u Jablonce nad Nisou
Kokonínská, Rychnov u Jablonce nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou
3 950 000 Kč
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.