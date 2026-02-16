Bič, cukr a jedničky: Jak známkování spolehlivě zabíjí skutečnou motivaci
„Kdybychom zrušili známky, děti zleniví a nebudou nic dělat.“ Toto je největší mýtus pruského školství. Tvrdá věda a psychologické studie totiž prokazují pravý opak: známky a odměny jsou tím nejlepším způsobem, jak v dítěti trvale zabít přirozenou touhu po poznání.
Podívejte se na jakékoliv zdravé batole. Neustále zkoumá svět, strká věci do pusy, padá, zvedá se a učí se chodit i mluvit. Dělá to s obrovským nasazením a absolutně bez toho, aniž by nad ním stál dospělý s žákovskou knížkou a dával mu pětky za to, že zakopl.
Člověk je od přírody biologicky naprogramován k učení. Je to naše evoluční výhoda. Kde se tedy bere ta apatie, nechuť a „lenost“, kterou vidíme u teenagerů na druhém stupni základních škol? Odpověď je krutá, ale vědecky podložená: Tuto apatii jsme v nich uměle vypěstovali systémem známkování.
Odpůrci svobodného vzdělávání rádi tvrdí, že bez známek se systém zhroutí. Zde jsou tři tvrdé důkazy z prestižních univerzit, které dokazují, že klasifikace je ve skutečnosti brzdou rozvoje.
1. Stanfordský experiment s fixami (Efekt nadměrného ospravedlnění)
V roce 1973 provedli psychologové Mark Lepper a David Greene ze Stanfordovy univerzity slavný experiment. Rozdělili předškoláky, kteří velmi rádi a spontánně kreslili, do tří skupin.
- První skupině slíbili za hezký obrázek diplom s velkou pečetí (odměna).
- Druhá skupina nedostala nic (a ani nic nečekala).
- Třetí skupina dostala diplom jako nečekané překvapení až po kreslení.
Po několika týdnech vědci děti tajně pozorovali. Výsledek? Děti z první skupiny (ty, které si zvykly na „odměnu“) o kreslení téměř úplně ztratily zájem.
V psychologii se tomu říká Overjustification effect (efekt nadměrného ospravedlnění). Jakmile začnete dítěti dávat vnější odměnu (známku, diplom, peníze) za něco, co by jinak dělalo přirozeně, jeho mozek si situaci přehodnotí: „Aha, když mi za to platí jedničkou, znamená to, že to je práce a otrava. Kdyby to byla zábava, nedávali by mi za to odměnu.“ Známky nebudují lásku k předmětu. Naopak, spolehlivě ji korumpují.
2. Princetonská studie se svíčkou (Známky ničí kreativitu)
Obhájci systému řeknou: „Dobře, ale na některé nudné úkoly ten bič a cukr potřebujeme!“ Psycholog Sam Glucksberg z Princetonu otestoval tzv. „Problém se svíčkou“. Lidé měli za úkol připevnit svíčku na zeď tak, aby z ní nekapal vosk na stůl (k dispozici měli jen svíčku, zápalky a krabičku připínáčků). Je to úkol, který vyžaduje tzv. out-of-the-box myšlení (musíte si uvědomit, že samotná krabička od připínáčků může sloužit jako polička).
Glucksberg jedné skupině řekl, že jim jen měří čas. Druhé skupině slíbil finanční odměnu (vnější motivátor – ekvivalent dobré známky) za nejrychlejší řešení. Výsledek naprosto šokoval: Skupina hnaná vidinou odměny vyřešila úkol v průměru o tři a půl minuty pomaleji než skupina bez odměny!
Věda hovoří jasně: Cukr a bič (známky) fungují skvěle, pokud po lidech chcete rutinní, mechanickou práci (např. házet uhlí do pece nebo vyplňovat pruský pracovní sešit). Ale jakmile po mozku vyžadujete kreativitu, řešení problémů nebo prostorové vnímání, tlak na známku vyvolá stres. Stres zúží zorné pole a doslova vypne kreativní centra v mozku.
3. Zpětná vazba vs. Nálepka (Studie Ruth Butlerové)
Často slýchám argument: „Ale děti přece potřebují vědět, jak na tom jsou! Potřebují zpětnou vazbu!“ Ano, potřebují. Ale známka NENÍ zpětná vazba. Známka je jen sociální nálepka.
Izraelská psycholožka Ruth Butlerová provedla v roce 1988 průlomovou studii. Rozdělila žáky do tří skupin:
- Dostávali jen známky.
- Dostávali známky a k tomu slovní zpětnou vazbu.
- Dostávali pouze slovní zpětnou vazbu (žádné známky).
Uhodnete výsledek? Žáci, kteří dostávali POUZE slovní hodnocení, zaznamenali obrovský nárůst zájmu i reálných dovedností. Naopak žáci, kteří dostávali samotné známky, šli s výkonem dolů. A co je nejzajímavější? U žáků, kteří dostávali známku i slovní hodnocení, byl efekt stejný jako u samotných známek. Jakmile totiž dětský mozek vidí číslici, úplně ignoruje text pod ní. Číslice vyvolá ego-reakci (porovnávání se s ostatními) a proces učení se zastaví.
Past na rodiče: Falešné slovní hodnocení
Zde je ale potřeba jedno obrovské a kritické varování z reálné české praxe. Většina českých škol, které se dnes chlubí tím, že přešly na „slovní hodnocení“, totiž ve skutečnosti žádné formativní hodnocení nedělá. Vytvořily jen paskvil.
Dělají to dvěma způsoby:
- Přejmenovaná známka: Přesně tak, jak to mnozí zažili už před čtvrt stoletím. Na vysvědčení nedostanete číslo, ale text: Čeština – dobrý, Matematika – chvalitebný. To není zpětná vazba, to je jen do písmene přepsaná známka. Dětský mozek to okamžitě prokoukne.
- Slohové cvičení o selhání: Toto je oblíbený trik mnoha rádoby „moderních“ škol. Učitel napíše dlouhý odstavec, kde na začátku dítě lehce pochválí (tzv. metoda sendviče) a pak následuje smršť slov o tom, v čem všem dítě musí zabrat. Ani tohle není zpětná vazba! Je to jen textový popis toho, jak moc dítě momentálně zaostává za uměle vytvořenou pruskou osnovou.
Skutečná zpětná vazba totiž nehodnotí osobu žáka ani jeho pozici ve státní tabulce. Hodnotí výhradně činnost a řešení problému.
Závěr: Co má tedy mentor dělat?
V modelu svobodného vzdělávání (tzv. Projektovém inkubátoru, o kterém si podrobně řekneme příště) se známky nepoužívají ne proto, že by tam vládla anarchie. Nepoužívají se proto, že jsou vědecky zastaralé a neefektivní.
Když v inkubátoru stavíte drona a on vám spadne, nepotřebujete, aby vám učitel zapsal do deníčku čtyřku z fyziky. Nepotřebujete ani slohové cvičení o tom, že se „Pepa sice snaží, ale zaostává v učivu o aerodynamice“. Potřebujete, aby k vám přišel zkušený mentor a řekl: „Tady máš špatně spočítané těžiště. Podívej se na tento vzorec a zkus to posunout o centimetr.“ To je skutečná, formativní zpětná vazba. Pomáhá vám růst tady a teď. Známky a falešná slovní hodnocení z vás dělají pouze poslušného sběratele bodů, který po maturitě zapomene všechno, co se do testu nabifloval. Je načase přestat vychovávat lidi závislé na vnějším posouzení a začít vychovávat tvůrce, které žene jejich vlastní, vnitřní smysl.
Jan Sedlák
Vítejte v prostoru, kde se neklouže po povrchu. Moje texty nemají potvrzovat vaše jistoty, ale otevírat otázky. Abychom předešli nedorozuměním, zde je stručný manuál:
1. Inkluzivní „MY“ není útok na vaši osobu
Slovem „my“ označuji nás jako společnost a kulturní celek, který určité vzorce vybudoval a udržuje je. Pokud máte pocit, že se vás popisované nešvary netýkají, je to skvělé. Ale jako systém v tom jedeme společně a společně neseme odpovědnost za jeho proměnu.
2. Efekt zrcadla: Pokud vás to štve, zkoumejte proč
Když myšlenka vyvolá okamžitý hněv, zkuste se zastavit. Často nás nejvíc dráždí věci, které tnou do živého. Moje texty fungují jako zrcadlo – pokud se vám nelíbí obraz, který vidíte, zeptejte se sami sebe: „Proč mě tato konkrétní věta tak vytočila?“ Tam začíná skutečné myšlení.
3. Kontext je král (nevytrhávejte slova z vět)
Analýza vyžaduje pozornost. Pokud si z věty o „tvoření a řešení problémů“ vyberete jen polovinu k sarkastické poznámce, ochuzujete se o pointu. Čtěte věty celé a v souvislostech. Hledání „chyb v logice“ vytržených z kontextu je sice snadné, ale k hlubšímu pochopení nevede.
4. Vlastní zkušenost není univerzální zákon
Argument „já školu přežil, tak je v pořádku“ je klamem přeživších. Vaše osobní odolnost je obdivuhodná, ale není důkazem kvality systému. Ne každý měl vaše štěstí nebo rodinné zázemí. Pojďme diskutovat o principech, nejen o našich biografiích.
5. Hledáme pravdu, ne vítězství
Diskuse pod články není soutěž o ostřejší jazyk, ale společná dílna. Pokud nesouhlasíte, napište proč – věcně a s argumenty. Na osobní útoky nebo záměrné překrucování nereaguji, protože to nikam nevede.
Cílem není mít pravdu, ale naučit se dívat pod povrch věcí, které bereme jako samozřejmost. Děkuji, že čtete s otevřenou myslí.