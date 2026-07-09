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Že lva? Ne, želva!

Dokončení (předminulého) blogu o našich plazech. Zatímco hadů máme 6 druhů, želviček pouze 3, takže ještě přihodím ještěrku a malou hadí doušku.

(Wolf Trap National Park)

Box turtle je suchozemská želva, kterou děti často chovají v bedýnce. V parku na ni narazím jednou dvakrát za sezónu.

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Painted turtle je vodní želva, která je v létě vyvalená v rybníčku prakticky každý den. Jméno dostala od barevných pruhů na krku.

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Snapping turtle je také vodní želva, která ale žije převážně v potoce, kde na ni člověk narazí jen zřídka.

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Five-lined skink je naší jedinou ještěrkou. Mladí mají modře zbarvený ocásek, který upoutá predátora a skink po odtržení ocásku může uniknout. Dospělí samečci jsou lehce rudě zbarvení, aby upoutali samičku.

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A na závěr slíbená hadí douška. Jen co jsem ukončil minulý blog o hadech, narazil jsem na trojici vodních hadů. Dvě z nich byly samičky, které jsou delší a silnější. Foto 2 a 3 jsou detaily téhož páru vyfocené z druhé strany.

No nemají roztomilý kukuč?

O kousek dál, na tom samém polehlém stromu, byl ještě sameček, který byl z toho kukuče úplně na větvi.

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | čtvrtek 9.7.2026 9:09 | karma článku: 0 | přečteno: 28x

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Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

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