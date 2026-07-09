Že lva? Ne, želva!
Box turtle je suchozemská želva, kterou děti často chovají v bedýnce. V parku na ni narazím jednou dvakrát za sezónu.
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Painted turtle je vodní želva, která je v létě vyvalená v rybníčku prakticky každý den. Jméno dostala od barevných pruhů na krku.
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Snapping turtle je také vodní želva, která ale žije převážně v potoce, kde na ni člověk narazí jen zřídka.
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Five-lined skink je naší jedinou ještěrkou. Mladí mají modře zbarvený ocásek, který upoutá predátora a skink po odtržení ocásku může uniknout. Dospělí samečci jsou lehce rudě zbarvení, aby upoutali samičku.
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A na závěr slíbená hadí douška. Jen co jsem ukončil minulý blog o hadech, narazil jsem na trojici vodních hadů. Dvě z nich byly samičky, které jsou delší a silnější. Foto 2 a 3 jsou detaily téhož páru vyfocené z druhé strany.
No nemají roztomilý kukuč?
O kousek dál, na tom samém polehlém stromu, byl ještě sameček, který byl z toho kukuče úplně na větvi.
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Nečekaný tým do evropských pohárů
Fotbalový thriller s názvem Karviná spěje ke svému rozuzlení. Díky zásadovému postoji a pečlivě promyšlené strategii FAČR již nemusíme spekulovat, koho letos uvidíme v Evropě. Bude to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec a FC Kocourkov.
Jan Řeháček
Hadí? Nehadí!
Náš park je sice o něco menší než Stromovka, ale žije v něm hned 6 druhů hadů. Letos na jaře jsem natrefil i na ten poslední, a tak vám konečně mohu představit kompletní kolekci našich plazivců.
Jan Řeháček
Zelený puč
Mláďata mají své osobité kouzlo. A to platí nejen o zvířatech, ale i o nových listech, které si stromy v našem parku v uplynulých týdnech pořídily.
Jan Řeháček
Washingtonští jestřábi (a jiní ptáci)
V našem parku poletuje spousta zajímavých ptáků. Zde je malá přehlídka opeřenců, kteří se mi nachomýtli před objektiv od minulého ptačího blogu (tj. za posledních cca 18 měsíců).
Jan Řeháček
Hormuzský problém vyřešen
Každé české vládě je jasné, že pokud litr benzínu stojí více než litr piva, je nutno začít jednat. Po měsíci přešlapování se proto premiér rozhodl podpořit akce spojenců a vyslat do oblasti podpůrnou jednotku na obranu tankerů.
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