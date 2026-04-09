Washingtonští jestřábi (a jiní ptáci)
Začnu jestřábem z titulku. Zatím nejlepší podobenku jsem natrefil na břehu našeho rybníčku, kde jeden takový zjevně čekal na nějakou kořist.
Vzhledem k tomu, že náš park se nachází vzdušnou čarou pouze nějakých 10 mil od Pentagonu, vůbec bych se nedivil, kdyby měl své hnízdo někde v podkroví této mocné instituce :-)
Normálně jestřábi krouží vysoko v oblacích, popřípadě sedí někde na vysokém stromě (a poznáte je pouze podle jejich charakteristického skřeku). Schválně, najdete jestřába na další fotce?
Dalším v parku poměrně běžným dravcem je sup. Loni v létě jsem ho načapal jak sedí na sloupu veřejného osvětlení a s rozepjatými křídly se snaží trochu ochladit větrem. V této póze vydržel cca půl minuty.
V našem rybníčku lze často zastihnout volavku, jak se zrcadlí.
Je to sympaťačka.
A zdatná rybářka (a taky trochu parádnice).
Jednou na podzim jsem ji zastihl na lovu i v potoce.
A klidně se nechala vyfotit takřka z bezprostřední blízkosti.
Zhruba před měsícem se v rybníčku zastavily divoké kachny (mallards), na své cestě z Mexika do Kanady.
Jednou jsem na břehu zastihl i zde poměrně vzácného kravoptáka (cowbird). Jmenuje se tak proto, že nejčastěji ho najdete na pastvinách, kde loví v půdě rozrušené kopyty krav.
Trochu podobným ptákem (také s kovovým nádechem) je purple martin. Před několika lety jim skauti postavili malé sídliště a naše kolonie se úspěšně rozrůstá.
Posměváček (mockingbird) je zde ptákem zcela běžným. Je to tuším místní druh drozda.
A protože se náš park nachází vzdušnou čarou cca 12 mil od mezinárodního letiště Dulles, přelétají nad ním často i ptáci oceloví. Zde např. tryskač stříbrokřídlý (effusor alarum argentearum).
Ale pozor, aby vás nesežral. Je to dravec. Soudě podle videí na YouTube, dokáže na jedno posezení spolknout i několik stovek lidí :-)
Jan Řeháček
