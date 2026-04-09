Washingtonští jestřábi (a jiní ptáci)

V našem parku poletuje spousta zajímavých ptáků. Zde je malá přehlídka opeřenců, kteří se mi nachomýtli před objektiv od minulého ptačího blogu (tj. za posledních cca 18 měsíců).

(Wolf Trap National Park)

Začnu jestřábem z titulku. Zatím nejlepší podobenku jsem natrefil na břehu našeho rybníčku, kde jeden takový zjevně čekal na nějakou kořist.

Vzhledem k tomu, že náš park se nachází vzdušnou čarou pouze nějakých 10 mil od Pentagonu, vůbec bych se nedivil, kdyby měl své hnízdo někde v podkroví této mocné instituce :-)

Normálně jestřábi krouží vysoko v oblacích, popřípadě sedí někde na vysokém stromě (a poznáte je pouze podle jejich charakteristického skřeku). Schválně, najdete jestřába na další fotce?

Dalším v parku poměrně běžným dravcem je sup. Loni v létě jsem ho načapal jak sedí na sloupu veřejného osvětlení a s rozepjatými křídly se snaží trochu ochladit větrem. V této póze vydržel cca půl minuty.

V našem rybníčku lze často zastihnout volavku, jak se zrcadlí.

Je to sympaťačka.

A zdatná rybářka (a taky trochu parádnice).

Jednou na podzim jsem ji zastihl na lovu i v potoce.

A klidně se nechala vyfotit takřka z bezprostřední blízkosti.

Zhruba před měsícem se v rybníčku zastavily divoké kachny (mallards), na své cestě z Mexika do Kanady.

Jednou jsem na břehu zastihl i zde poměrně vzácného kravoptáka (cowbird). Jmenuje se tak proto, že nejčastěji ho najdete na pastvinách, kde loví v půdě rozrušené kopyty krav.

Trochu podobným ptákem (také s kovovým nádechem) je purple martin. Před několika lety jim skauti postavili malé sídliště a naše kolonie se úspěšně rozrůstá.

Posměváček (mockingbird) je zde ptákem zcela běžným. Je to tuším místní druh drozda.

A protože se náš park nachází vzdušnou čarou cca 12 mil od mezinárodního letiště Dulles, přelétají nad ním často i ptáci oceloví. Zde např. tryskač stříbrokřídlý (effusor alarum argentearum).

Ale pozor, aby vás nesežral. Je to dravec. Soudě podle videí na YouTube, dokáže na jedno posezení spolknout i několik stovek lidí :-)

Autor: Jan Řeháček | čtvrtek 9.4.2026 9:09

Jan Řeháček VIP

  • Počet článků 436
  • Celková karma 20,12
  • Průměrná čtenost 902x
Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

