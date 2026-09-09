Vzestup a pád jedné houby
Berkeley’s polypore (Bondarzewia berkeleyi) je velká parasitická houba z řádu holubinkotvarých (russulales). Její velikost můžete posoudit z následujících fotografií, pořízených zhruba po 3 týdnech růstu.
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Po několika dnech začne její tkáň trochu dřevnatět a svojí tuhostí pak připomíná spíše choroše než houbu. Díky tomu ovšem poměrně dlouho vydrží. A přestože tato houba rostla přímo vedle hlavní turistické stezky, nikdo ji nesebral, takže jsem během dvou měsíců mohl zachytit její kompletní časový vývoj – od nenápadné hrudky houbovité hmoty, přes několikapatrový exemplář až po malou hnijící hromádku.
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Kromě tohoto polyporu se v parku během srpna objevila spousta hub, které už se těm českým docela podobají. Tady je malý výběr.
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Co se děje v parku?
Kromě toho, že náš park slouží jako „křoví“ nejznámějšímu amfiteátru washingtonské oblasti, je také dějištěm různých akcí zaměřených většinou na poznávání přírody.
Jan Řeháček
Že lva? Ne, želva!
Dokončení (předminulého) blogu o našich plazech. Zatímco hadů máme 6 druhů, želviček pouze 4, takže ještě přihodím ještěrku a malou hadí doušku.
Jan Řeháček
Nečekaný tým do evropských pohárů
Fotbalový thriller s názvem Karviná spěje ke svému rozuzlení. Díky zásadovému postoji a pečlivě promyšlené strategii FAČR již nemusíme spekulovat, koho letos uvidíme v Evropě. Bude to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec a FC Kocourkov.
Jan Řeháček
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Jan Řeháček
Zelený puč
Mláďata mají své osobité kouzlo. A to platí nejen o zvířatech, ale i o nových listech, které si stromy v našem parku v uplynulých týdnech pořídily.
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