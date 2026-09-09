Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Vzestup a pád jedné houby

Houbařská sezóna se teprve rozjíždí, ale v našem parku už se objevilo několik zajímavých exponátů. Tomu největšímu jsem udělal malý časosběrný medailon.

(Wolf Trap National Park)

Berkeley’s polypore (Bondarzewia berkeleyi) je velká parasitická houba z řádu holubinkotvarých (russulales). Její velikost můžete posoudit z následujících fotografií, pořízených zhruba po 3 týdnech růstu.

+++++++++

Po několika dnech začne její tkáň trochu dřevnatět a svojí tuhostí pak připomíná spíše choroše než houbu. Díky tomu ovšem poměrně dlouho vydrží. A přestože tato houba rostla přímo vedle hlavní turistické stezky, nikdo ji nesebral, takže jsem během dvou měsíců mohl zachytit její kompletní časový vývoj – od nenápadné hrudky houbovité hmoty, přes několikapatrový exemplář až po malou hnijící hromádku.

+++++++++

Kromě tohoto polyporu se v parku během srpna objevila spousta hub, které už se těm českým docela podobají. Tady je malý výběr.

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | středa 9.9.2026 9:09 | karma článku: 0 | přečteno: 34x

Další články autora

Jan Řeháček

Co se děje v parku?

Kromě toho, že náš park slouží jako „křoví“ nejznámějšímu amfiteátru washingtonské oblasti, je také dějištěm různých akcí zaměřených většinou na poznávání přírody.

9.8.2026 v 9:09 | Karma: 9,88 | Přečteno: 152x | Diskuse | Fotoblogy

Jan Řeháček

Že lva? Ne, želva!

Dokončení (předminulého) blogu o našich plazech. Zatímco hadů máme 6 druhů, želviček pouze 4, takže ještě přihodím ještěrku a malou hadí doušku.

9.7.2026 v 9:09 | Karma: 10,98 | Přečteno: 134x | Diskuse | Fotoblogy

Jan Řeháček

Nečekaný tým do evropských pohárů

Fotbalový thriller s názvem Karviná spěje ke svému rozuzlení. Díky zásadovému postoji a pečlivě promyšlené strategii FAČR již nemusíme spekulovat, koho letos uvidíme v Evropě. Bude to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec a FC Kocourkov.

29.6.2026 v 9:09 | Karma: 12,02 | Přečteno: 196x | Diskuse | Sport

Jan Řeháček

Hadí? Nehadí!

Náš park je sice o něco menší než Stromovka, ale žije v něm hned 6 druhů hadů. Letos na jaře jsem natrefil i na ten poslední, a tak vám konečně mohu představit kompletní kolekci našich plazivců.

9.6.2026 v 9:09 | Karma: 14,80 | Přečteno: 217x | Diskuse | Fotoblogy

Jan Řeháček

Zelený puč

Mláďata mají své osobité kouzlo. A to platí nejen o zvířatech, ale i o nových listech, které si stromy v našem parku v uplynulých týdnech pořídily.

9.5.2026 v 9:09 | Karma: 12,79 | Přečteno: 143x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Tajemná koule na hřišti v Krči roky rezne. Co bude s památkou na dávné manuální časy fotbalu?

Sparta Krč. Lunární modul a za stěnou Jižní spojka.
1. září 2026  12:04,  aktualizováno  15:30

Je viditelná i z „vesmíru“. Na webových fotomapách ji zachytily objektivy a je znatelný i stín,...

Metro E: Návrh nové linky Pražany spíš nadzvedl. Proč a kudy má vést?

ilustrační snímek
7. září 2026  14:37

Vznikne v Praze pátá linka metra? Čtvrtá trasa D se teprve staví a pražští radní již plánují další...

Kousek od Karlova mostu se najíte za 120 korun. Když dodržíte rozvrh, můžete do školní jídelny i vy

Žlutý rohový dům ukrývá poklad. Školní jídelna je vidět od Malostranské...
4. září 2026  12:01

Jen pár kroků od Karlova mostu funguje školní jídelna, kde se mohou najíst nejen studenti a...

V motolské nemocnici hořelo. Musely se evakuovat dvě desítky pacientů

Osmnáct pacientů se muselo evakuovat při požáru ve Fakultní nemocnici Motol a...
3. září 2026  21:42

Ve Fakultní nemocnici Motol a Homolka v Praze ve čtvrtek odpoledne hořelo. Nikdo se nezranil, ale...

Pod magistrálou na Pankráci otevřeli „nový“ podchod. Byl roky zanedbaný a zavřený

Podchod pod magistrálou doplňuje grafika studentů z Fakulty designu a umění...
1. září 2026  14:17

Pod magistrálou mezi Pankrácí a Nuslemi dlouhé roky vedl jen úzký chodník. Od prvního školního dne...

Obří investice za 70 milionů. Přerov opraví zimní stadion, nová bude hrací plocha

Přerovský zimní stadion čeká v roce 2027 rozsáhlá rekonstrukce. (Listopad 2025)
9. září 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

V Přerově se chystá rozsáhlá rekonstrukce zimního stadionu. Zastupitelé města na jednání v tomto...

S kradeným zbožím zloději ujížděli v odcizeném autě, dlouho však policii neunikali

Policisté zastavili kradené vozidlo s kradenými věcmi v budějovické čtvrti...
9. září 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Jen několik desítek minut se zloději radovali z věcí, které nakradli v jednom z píseckých obchodů....

Yutong uvádí na evropský trh prémiový turistický autobus T14

9. září 2026  9:43

Žena podvodníkovi půjčila i platební kartu, při výběru ho zřejmě vyfotil bankomat

Po muži, kterého zachytila kamera u bankomatu ve Františkových Lázních, pátrají...
9. září 2026  9:42,  aktualizováno  9:42

S otřepanou historkou o investičním účtu, na kterém čeká větší suma peněz, kontaktoval...

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Jan Řeháček VIP

  • Počet článků 442
  • Celková karma 10,96
  • Průměrná čtenost 895x
Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×