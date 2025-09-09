V stínu kapradiny

Kapradiny dodávají letnímu lesu jeho tajemné kouzlo. Propůjčují mu nadýchanou poezii krajek. Člověk by je nejraději rozhrnul, zda za nimi nebude Křemílek nebo Vochomůrka.

(Wolf Trap National Park)

V našem parku se kapradiny vyskytují na mnoha místech v počtu hojném.

+++++++++

Moje oblíbená je cinnamon fern, která začíná formou houslovitých výhonků zvaných fiddleheads a končí vyvinutím fertilních listů se sporami barvy skořice (odtud její jméno).

+++++++++

Na kapradinách jsou samozřejmě nejhezčí jejich detaily.

+++++++++

Docela dobře si rozumí také se světlem.

+++++++++

A na závěr moje oblíbená, které říkám „Milenci“.

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | úterý 9.9.2025 9:09 | karma článku: 0 | přečteno: 29x

