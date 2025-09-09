V stínu kapradiny
V našem parku se kapradiny vyskytují na mnoha místech v počtu hojném.
+++++++++
Moje oblíbená je cinnamon fern, která začíná formou houslovitých výhonků zvaných fiddleheads a končí vyvinutím fertilních listů se sporami barvy skořice (odtud její jméno).
+++++++++
Na kapradinách jsou samozřejmě nejhezčí jejich detaily.
+++++++++
Docela dobře si rozumí také se světlem.
+++++++++
A na závěr moje oblíbená, které říkám „Milenci“.
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
