Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným
V sobotu 31. ledna se prudce ochladilo, což jako první zaregistrovaly naše potoky.
+++
Do neděle nachumelilo cca 20-25 cm sněhu a odpoledne do toho začal padat mrznoucí déšt, který poměrně neškodnou sněhovou pokrývku pokryl vysoce klouzavým krunýřem. Potoky zamrzly ode zdi ke zdi.
+++
Do pondělka ještě přituhlo (cca -15C), takže sníh „zkameněl“ a jeho úklid z věřejných komunikací trval až do čtvrtka, kdy jsme se poprvé dostali nad nulu. Ten den jsem se také konečně vypravil do parku (úterní i středeční pokud selhal na zběsilé klouzavosti – tento boj jsem po pár metrech a dvou podklouznutích vzdal).
+++
I na sáňkovací svah se odvážilo pouze pár šílenců, protože ztvrdlý sníh na pekáči docela bolel a navíc bylo nejbližší parkoviště stále pod sněhem.
+++
Pouze v okolí divadla se dalo jakž-takž chodit.
+++
Už v pátek se ale sibiřské podmínky vrátily a tak teď trpělivě čekáme na úterý, kdy by konečně měla přijít vetší několikadenní obleva.
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Fotoohlédnutí za rokem 2025
Starý rok skončil - jako každý rok - v propadlišti dějin a to je příhodný čas na malé ohlédnutí. Tady je pár fotografií z našeho parku, které se nevešly do větších tématických celků.
Jan Řeháček
Politické školení mužstva: Šíleně smutná princezna
Roto končit! Pozor! (vejde útvarový politruk) Soudruzi vojáci, kapitál se potácí. Ale sám se nám na smetiště dějin nevypotácí. My mu musíme co, soudruzi? No? Nikdo? No, my mu musíme pomoci, vy hlavy skopový!
Jan Řeháček
Barvy podzimu
Listopad dostál svému jménu a sundal stromům jejich zelené kabátky. Ale ještě před tím je rozpustile přebarvil do karnevalových barev. Jako ostatně každý rok.
Jan Řeháček
Plody podzimu
Čas podzimní je tradičně časem dozrávání a i v našem parku se na stromech a keřích objevují různé plody a bobule, na nichž si pochutnávají ptáci a jiná zvířata.
Jan Řeháček
Ocúny
Podzim začíná v našem parku tím, že rozkvetou ocúny. Letos se jim to povedlo přesně na první podzimní den.
|Další články autora
Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví
Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se...
V metru bude kontrola mobilů. Policie prověří jak funkčnost, tak i jejich obsah
Ještě než cestující projdou turnikety v metru, může policie kontrolovat, zda je jejich mobil...
Proč jsou ve výtazích naleštěná zrcadla? 3. důvod vás možná překvapí
Zrcadla ve výtazích nejsou jen designovým prvkem. Pomáhají cestujícím cítit se bezpečně, zkracují...
Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A
Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní...
Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku
Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce...
LOMAX posiluje projektové služby pro developery. Česko i Slovensko pokrývá od prvních výkresů po montáž
Do tunelu pro potok už mohou chodci i cyklisté, zpřístupnily ho rošty nad vodou
Dříve tím tunelem u hlavního vlakového nádraží v Jihlavě tekl jen Drážní potok pod rušnou...
Silnice v horských oblastech Vsetínska jsou sjízdné s opatrností, připadl sníh
Silnice nižších tříd v horských oblastech Vsetínska, které se přes zimu nesolí, byly dnes ráno...
Na horských silnicích v Libereckém kraji jsou zmrazky, vozovky mohou namrzat
Na horských silnicích v Libereckém kraji jsou zmrazky. Opatrní by ale měli být řidiči při cestách i...
- Počet článků 433
- Celková karma 15,24
- Průměrná čtenost 900x