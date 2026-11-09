Střípky léta
Asi nejzajímavějším momentem bylo blízké setkání třetího druhu s naším jediným jedovatým hadem copperheadem.
Jeho hřbetní vzor je natolik splývající se spadaným listím, že jsem na něj málem šlápl.
Abych trochu neutralizoval toto nebezpečné střetnutí, další vzpomínka bude z kategorie roztomilých. V září jsem narazil na čerstvě vylíhlou želvičku (box turtle). Ty se v té době klubou z hnízda.
Počátkem léta jsem narazil na (v parku) poměrně vzácného ptáka, kterému se říká catbird.
Naproti tomu jestřábů je v parku dostatek – přesto setkání s nimi vždy potěší (ten první je zřejmě mládě)
Pro houbaře bych vypíchl zajímavou houbu jménem bear’s tooth.
Další zajímavou houbou je jack-o-lantern, který roste v hustých trsech na úpatí stromů a údajně v noci světélkuje.
Za zmínku stojí i lattice puffball, která sice jako houba nevypadá, ale její kupole obsahuje spory, které při zmáčknutí vyfukuje do okolního prostoru, podobně jako naše pýchavka.
A na závěr perlička: koncem léta se nad parkem objevilo UFO :-)
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Pes americký (Canis americanus)
Pokud vás zajímá jaké psy, pesáky či pejsáčky si pořizují Američani, jste na správné adrese. Náš park je totiž rájem pejskařů. Woof woof!
Jan Řeháček
Vzestup a pád jedné houby
Houbařská sezóna se teprve rozjíždí, ale v našem parku už se objevilo několik zajímavých exponátů. Tomu největšímu jsem udělal malý časosběrný medailon.
Jan Řeháček
Co se děje v parku?
Kromě toho, že náš park slouží jako „křoví“ nejznámějšímu amfiteátru washingtonské oblasti, je také dějištěm různých akcí zaměřených většinou na poznávání přírody.
Jan Řeháček
Že lva? Ne, želva!
Dokončení (předminulého) blogu o našich plazech. Zatímco hadů máme 6 druhů, želviček pouze 4, takže ještě přihodím ještěrku a malou hadí doušku.
Jan Řeháček
Nečekaný tým do evropských pohárů
Fotbalový thriller s názvem Karviná spěje ke svému rozuzlení. Díky zásadovému postoji a pečlivě promyšlené strategii FAČR již nemusíme spekulovat, koho letos uvidíme v Evropě. Bude to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec a FC Kocourkov.
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