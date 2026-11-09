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Střípky léta

Jan Řeháček VIP
Letošní léto už je zaváté ve vzpomínkách, ale u příležitosti jejich třídění jsem objevil pár zajímavostí z našeho parku.

(Wolf Trap National Park)

Asi nejzajímavějším momentem bylo blízké setkání třetího druhu s naším jediným jedovatým hadem copperheadem.

Jeho hřbetní vzor je natolik splývající se spadaným listím, že jsem na něj málem šlápl.

Abych trochu neutralizoval toto nebezpečné střetnutí, další vzpomínka bude z kategorie roztomilých. V září jsem narazil na čerstvě vylíhlou želvičku (box turtle). Ty se v té době klubou z hnízda.

Počátkem léta jsem narazil na (v parku) poměrně vzácného ptáka, kterému se říká catbird.

Naproti tomu jestřábů je v parku dostatek – přesto setkání s nimi vždy potěší (ten první je zřejmě mládě)

Pro houbaře bych vypíchl zajímavou houbu jménem bear’s tooth.

Další zajímavou houbou je jack-o-lantern, který roste v hustých trsech na úpatí stromů a údajně v noci světélkuje.

Za zmínku stojí i lattice puffball, která sice jako houba nevypadá, ale její kupole obsahuje spory, které při zmáčknutí vyfukuje do okolního prostoru, podobně jako naše pýchavka.

A na závěr perlička: koncem léta se nad parkem objevilo UFO :-)

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | pondělí 9.11.2026 9:09 | karma článku: 0 | přečteno: 14x
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Jan Řeháček VIP

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Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

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