Léto je časem dovolených a bezuzdného cestování, trampování a všelikého potloukání se. Tak jsem si vzal k ruce mapu a podíval se, kam bych se tak mohl potlouknout. Pane vrchní, dvakrát rychlík do Havlíčkova Brodu.

===

Představte si, představte si, kam se letos vypravím.

Především do Prahy, spoléhám se na dráhy

beru to přes Tábor, volají mě na nábor

prosvištím Jihlavou, tankový kryt nad hlavou

s účetní z Kadaně posvítím si na daně

vracím se do Písku, ztratil jsem tam propisku

v hornické Ostravě podlehl jsem otravě

na rynku v Tachově zbarvený jsem nachově

dálnici na Louny bombarduju melouny

v Kostelci nad Labem pořádně se nadlabem.

(rychle nadechnout)

Druhá část začíná veselohrou z Jičína

do Pece pod Sněžkou dorazím jen s Anežkou

hlavu má na klíně, dneska spala ve Zlíně

při cestě do Žatce stýská se mi po Katce

to je tím dojetím, přejeli jsme Kojetín

stavím se v Roudnici, mají tam sraz proutníci

z kravína netušíc volaj bejka z Pardubic

vy krávy jalové, já jsem z Hradce Králové

promiňte, no tak nic, odkráčejte do Prčic.

To koukáté, to koukáté, kam se letos vypravím.

(Jiří Šlitr, Jiří Suchý: Co jsem měl dnes k obědu)