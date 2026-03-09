Potok jménem Claude Monet
Nejlepší místa pro pozorování barevných tanců jsou tam, kde se voda čeří tak akorát. Stojatá by prostě jen zrcadlila realitu, divoká by ji rozbila na padrť. A někdě mezi těmito extrémy existuje tajemná zóna chvění, kde se realita oddá barevnému karnevalu.
+++
Protože reflektovaný obraz se neustále mění, buď vlivem větru nebo proudění vody, vyplatí se v jedné lokalitě udělat více obrázků. Ve zbytku blogu vám ukážu spárované obrázky vždy ze stejného místa.
++++++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
Jan Řeháček
