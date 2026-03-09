Potok jménem Claude Monet

Koncem října se rád toulám podél našich potoků či rybníčku a pozoruji, jak se v nich krásně zrcadlí podzimní barvy. Malíř impresionista by se při takové procházce tetelil blahem.

(Wolf Trap National Park)

Nejlepší místa pro pozorování barevných tanců jsou tam, kde se voda čeří tak akorát. Stojatá by prostě jen zrcadlila realitu, divoká by ji rozbila na padrť. A někdě mezi těmito extrémy existuje tajemná zóna chvění, kde se realita oddá barevnému karnevalu.

+++

Protože reflektovaný obraz se neustále mění, buď vlivem větru nebo proudění vody, vyplatí se v jedné lokalitě udělat více obrázků. Ve zbytku blogu vám ukážu spárované obrázky vždy ze stejného místa.

++++++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

+++

pondělí 9.3.2026 9:09

