Plody podzimu
Začnu okrasným stromem Kousa Dogwood, jehož plody připomínají nějaký matematický mnohostěn.
+++++++++
Obecný dogwood, což je v severní Virginii poměrně běžný strom, má plody podobné našemu šípku.
+++++++++
V parku máme i obecný persimmon, jehož plody údajně zbožňují mývalové. Ale ty naše jsem na něm zatím nenačapal.
+++++++++
V parku roste i ořešák black walnut. Ale ořechy sežerou veverky.
+++++++++
Ptáci milují pokeweed, ale pro lidi (a savce obecně) jsou tyto černé bobule jedovaté.
+++++++++
Docela zajímavé jsou porcelain berries, které hýří různými barvami a trochu připomínají hliněné kuličky mého dětství.
+++++++++
Své jméno si jistě zaslouží i fialové beautyberries.
+++++++++
Přistěhovalcem z Asie je popínavý plevel, kterému se říká devil’s tail (nebo také mile-a-minute), a který má zajímavé kovově modré bobule.
+++++++++
Jiným modráskem je witherod viburnum.
+++++++++
A na závěr ještě pár bobulí jejichž jména neznám.
+++++++++
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Ocúny
Podzim začíná v našem parku tím, že rozkvetou ocúny. Letos se jim to povedlo přesně na první podzimní den.
Jan Řeháček
Nová strana do voleb: Houbaři
Politické podhoubí je u nás tradičně úrodné. A když mohou mít svoji stranu Motoristé či Piráti, mohou ji mít i Houbaři. Náš předvolební slogan „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ je pro praktickou politiku jako stvořený.
Jan Řeháček
V stínu kapradiny
Kapradiny dodávají letnímu lesu jeho tajemné kouzlo. Propůjčují mu nadýchanou poezii krajek. Člověk by je nejraději rozhrnul, zda za nimi nebude Křemílek nebo Vochomůrka.
Jan Řeháček
Jak rostou houby?
Jednou z výhod života v nehoubařské zemi je, že můžete pozorovat, jak se houby vyvíjí, protože vám je nikdo do druhého dne nevydloubne. A protože letošní červenec byl mimořádně teplý a vlhký, bylo co okukovat.
Jan Řeháček
AIArt: umělá umělkyně
Umělá inteligence se pomalu vyvíjí a tak jsem zase po čase sáhl po digitální paletě a podíval se, kam se ten plastikový Picasso dá dotlačit. Nu, štětcem jakž-takž vládne, ale s chápáním má ještě problémy.
