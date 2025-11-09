Plody podzimu

Čas podzimní je tradičně časem dozrávání a i v našem parku se na stromech a keřích objevují různé plody a bobule, na nichž si pochutnávají ptáci a jiná zvířata.

(Wolf Trap National Park)

Začnu okrasným stromem Kousa Dogwood, jehož plody připomínají nějaký matematický mnohostěn.

+++++++++

Obecný dogwood, což je v severní Virginii poměrně běžný strom, má plody podobné našemu šípku.

+++++++++

V parku máme i obecný persimmon, jehož plody údajně zbožňují mývalové. Ale ty naše jsem na něm zatím nenačapal.

+++++++++

V parku roste i ořešák black walnut. Ale ořechy sežerou veverky.

+++++++++

Ptáci milují pokeweed, ale pro lidi (a savce obecně) jsou tyto černé bobule jedovaté.

+++++++++

Docela zajímavé jsou porcelain berries, které hýří různými barvami a trochu připomínají hliněné kuličky mého dětství.

+++++++++

Své jméno si jistě zaslouží i fialové beautyberries.

+++++++++

Přistěhovalcem z Asie je popínavý plevel, kterému se říká devil’s tail (nebo také mile-a-minute), a který má zajímavé kovově modré bobule.

+++++++++

Jiným modráskem je witherod viburnum.

+++++++++

A na závěr ještě pár bobulí jejichž jména neznám.

+++++++++

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | neděle 9.11.2025 9:09

Jan Řeháček

  • Počet článků 429
  • Celková karma 19,41
  • Průměrná čtenost 902x
Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

