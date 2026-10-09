Pes americký (Canis americanus)
Aby se naši psohlavci v parku chovali ukázněně a neproháněli lišky (což jsem jednou viděl na vlastní oči), správa parku pořádá každý rok akci s názvem „Bark Ranger“ (hříčka odvozená z titulu „Park Ranger“), během které se majitelé symbolicky zaváží, že budou po psech uklízet a nebudou je pouštět z vodítka, a za to dostanou jejich miláčci speciální diplom, pamlsek a odznak.
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V rámci propagace této akce jsem při pochůzkách parkem fotil všechny psy, kteří mi přišli pod čočku, takže jsem za pár týdnů nashromáždil poměrně reprezentativní vzorek americké psí populace.
Kategorie: huňatec
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Kategorie: chlupajda
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Kategorie hafan
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Kategorie: pes
+++
Kategorie: psisko
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Kategorie: pesan
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Kategorie: kudrnáč
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Kategorie: pejsek
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Kategorie: psíček
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Kategorie: štěně
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Tak zase někdy naviděnou ve Wolf Trapu, zdomácnělí vlci.
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Vzestup a pád jedné houby
Houbařská sezóna se teprve rozjíždí, ale v našem parku už se objevilo několik zajímavých exponátů. Tomu největšímu jsem udělal malý časosběrný medailon.
Jan Řeháček
Co se děje v parku?
Kromě toho, že náš park slouží jako „křoví“ nejznámějšímu amfiteátru washingtonské oblasti, je také dějištěm různých akcí zaměřených většinou na poznávání přírody.
Jan Řeháček
Že lva? Ne, želva!
Dokončení (předminulého) blogu o našich plazech. Zatímco hadů máme 6 druhů, želviček pouze 4, takže ještě přihodím ještěrku a malou hadí doušku.
Jan Řeháček
Nečekaný tým do evropských pohárů
Fotbalový thriller s názvem Karviná spěje ke svému rozuzlení. Díky zásadovému postoji a pečlivě promyšlené strategii FAČR již nemusíme spekulovat, koho letos uvidíme v Evropě. Bude to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec a FC Kocourkov.
Jan Řeháček
Hadí? Nehadí!
Náš park je sice o něco menší než Stromovka, ale žije v něm hned 6 druhů hadů. Letos na jaře jsem natrefil i na ten poslední, a tak vám konečně mohu představit kompletní kolekci našich plazivců.
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