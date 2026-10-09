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Pes americký (Canis americanus)

Jan Řeháček VIP
Pokud vás zajímá jaké psy, pesáky či pejsáčky si pořizují Američani, jste na správné adrese. Náš park je totiž rájem pejskařů. Woof woof!

(Wolf Trap National Park)

Aby se naši psohlavci v parku chovali ukázněně a neproháněli lišky (což jsem jednou viděl na vlastní oči), správa parku pořádá každý rok akci s názvem „Bark Ranger“ (hříčka odvozená z titulu „Park Ranger“), během které se majitelé symbolicky zaváží, že budou po psech uklízet a nebudou je pouštět z vodítka, a za to dostanou jejich miláčci speciální diplom, pamlsek a odznak.

+++++++++

V rámci propagace této akce jsem při pochůzkách parkem fotil všechny psy, kteří mi přišli pod čočku, takže jsem za pár týdnů nashromáždil poměrně reprezentativní vzorek americké psí populace.

Kategorie: huňatec

+++

Kategorie: chlupajda

+++

Kategorie hafan

+++

Kategorie: pes

+++

Kategorie: psisko

+++

Kategorie: pesan

+++

Kategorie: kudrnáč

+++

Kategorie: pejsek

+++

Kategorie: psíček

+++

Kategorie: štěně

+++++++++

Tak zase někdy naviděnou ve Wolf Trapu, zdomácnělí vlci.

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | pátek 9.10.2026 9:09 | karma článku: 3,06 | přečteno: 54x
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Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

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