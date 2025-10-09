Ocúny
Některé ocúny jsou vysazené uměle v okolí zdejšího amfiteátru.
+++
Jiné rostou divoce podél dálniční zdi.
+++
Ty divoké se evidentně líbí i našim hadům (zde black rat snake).
+++
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Nová strana do voleb: Houbaři
Politické podhoubí je u nás tradičně úrodné. A když mohou mít svoji stranu Motoristé či Piráti, mohou ji mít i Houbaři. Náš předvolební slogan „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ je pro praktickou politiku jako stvořený.
Jan Řeháček
V stínu kapradiny
Kapradiny dodávají letnímu lesu jeho tajemné kouzlo. Propůjčují mu nadýchanou poezii krajek. Člověk by je nejraději rozhrnul, zda za nimi nebude Křemílek nebo Vochomůrka.
Jan Řeháček
Jak rostou houby?
Jednou z výhod života v nehoubařské zemi je, že můžete pozorovat, jak se houby vyvíjí, protože vám je nikdo do druhého dne nevydloubne. A protože letošní červenec byl mimořádně teplý a vlhký, bylo co okukovat.
Jan Řeháček
AIArt: umělá umělkyně
Umělá inteligence se pomalu vyvíjí a tak jsem zase po čase sáhl po digitální paletě a podíval se, kam se ten plastikový Picasso dá dotlačit. Nu, štětcem jakž-takž vládne, ale s chápáním má ještě problémy.
Jan Řeháček
Průvodce koncertní sezónou
Náš park je v severní Virginii proslulý zejména jako sídlo amfiteátru Wolf Trap, a tak se v dnešním fotoblogu zaměřím na to, jak koncertní sezóna obvykle probíhá.
