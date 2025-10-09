Ocúny

Podzim začíná v našem parku tím, že rozkvetou ocúny. Letos se jim to povedlo přesně na první podzimní den.

(Wolf Trap National Park)

Některé ocúny jsou vysazené uměle v okolí zdejšího amfiteátru.

+++

Jiné rostou divoce podél dálniční zdi.

+++

Ty divoké se evidentně líbí i našim hadům (zde black rat snake).

+++

Autor: Jan Řeháček | čtvrtek 9.10.2025 9:09

