Nová strana do voleb: Houbaři
Dovolte mi tedy, abych vás jménem výkonného mycélia seznámil s naším devítibodovým politickým programem.
+++
1. V parlamentu budeme podporovat pouze zákony, které jsou na houby. Což jsou prakticky všechny. Vidíte tedy, že jsme stranou dělnou a veskrze konstruktivní.
2. Na druhé straně naši politici na houby jsou i nejsou. Jsou to vlastně takoví chytří horáci (respektive chytré horákyně). Příklad: v rámci ochrany houbového biotopu nepovolíme mechanizované rozrývání půdního fondu, čímž se naše zemědělství stane zvoraným i nezvoraným.
3. Ve světle trvalého znehodnocování peněz inflací prosadíme návrat ke komoditním měnám. Česká koruna však nebude krytá zlatem, ale sušenými houbami. Do pěti let očekáváme paritu s eurem. Do deseti dolar za babku.
4. Zpřísníme udělování víz občanům Ruské Federace. Výjimku udělíme pouze kozákům.
5. Nepřipustíme žádné další otravy houbami. BIS dostane za úkol sledovat všechny zelené muchomůrky operující na území naší republiky.
6. Zkostnatělé byrokraty a státní administrativu plně nahradí AI aplikace hnojník inkoustový, kterou jsme vyvinuli v koprodukci s IT oddělením koncernu Agrofert. Vzhledem k tomu, že občanstvo často utápí svou frustraci z úředního šimla v alkoholu, pro aplikaci jsme záměrně zvolili jméno houby, po jejímž požití není radno příliš popíjet.
7. Všechny spory ve sněmovně odstraníme velice jednoduše: předáme je profesionálním mykologům k namnožení (poznámka pro laiky: houby se rozmnožují sporami). Doufáme, že příští český president už vzejde z našeho velkochovu václavek, na který jsme i letos dostali evropské dotace od agentury „Prachy z okna“.
8. Velká výročí oživíme svými retro-transparenty: „Houbaříme za zachování světového míru!“, „Ani klouzek nazmar!“ a „Naplňujeme odkaz velikého Smotlachy!“.
9. Průvan uděláme i v gastronomii. Českou kuchyni už nebude reprezentovat utopenec, dršťková a vepřo-knedlo-zelo, ale hubník, kulajda a hovězí na hříbkách. A zvědaví zahraniční turisté si na Václaváku místo profláknutého trdelníku zakoupí smaženici v rohlíku.
+++
Stranu houbařů však netvoří jen program, ale i koaliční partneři. Zde je jejich úplný výčet: Včelaři, Mlíkaři, Kuchaři, Rybáři, Truhláři, Čučkaři, Pivaři, Kasaři, Zubaři, Vladaři, Bachaři, Pejskaři, Bruslaři a Lyžaři. Tato úderná patnáctikoalice převálcuje pětikoalici v suchém triku. A přidat by se mohl i Filip Turek, za předpokladu, že bude na houby chodit povolenou rychlostí (5 km/h). A ne, že bude pádit po pěšině s proutěným košíkem a natáčet se u toho na mobil.
Nicméně se netajíme tím, že pokud neuspějeme ve volbách, uchopíme moc pomocí plíživé revoluce. Za tímto účelem máme připraveny dvě divize lišek obecných, jejichž vyšívaná bojová zástava naznačuje naši strategii na dobytí Strakovky: „Lstivě vpřed, nenápadně kolem břízek!“. A protože koordinaci podvratných akcí bude zajišťovat náš stranický web, maskotem převratu se stane poměrně vzácná česká houba: pavučinec plyšový.
S velkou radostí vám též oznamuji, že čestným předsedou naší strany bude bývalý pražský primátor, Zdeněk Hřib. V samotném závěru přestupního období se nám podařilo ostříleného harcovníka zlanařit třiceti zavařovačkami kyselých hub a poukazem na all-inclusive dovolenou v dubovém pralese. Jistě už se těší jak vymění symbolický klíč od bran hlavního města za klíč k určování holubinek.
A na závěr malé doporučení pro ty, kteří by se chtěli aktivně zapojit do našeho hnutí. Naučte se nazpamět stranickou říkanku, kterou budeme všichni skandovaně vytleskávat na celorepublikových sjezdech.
„Červy a slimáky směle hub
budujem’ stranu přátel hub
pro dobro našich mlsných hub!“
Mimochodem, tento trojitý absolutní rým vymyslel český houbař, snílek a kontra-revolucionář samouk, Jára Cimrman, v roce 1903. Naleznete ho v závěrečné scéně přírodovědného hororu „Les Baskervillský“, a to hned za populární sopránovou árií „To je on, mého srdce žampion“.
+++
A nezapomeňte: všude bude dobře, ale doma v Mechově bude nejlíp!
Za správnost údajů v tomto článku ručí Agentura Střelená Kachna.
Jan Řeháček
V stínu kapradiny
Kapradiny dodávají letnímu lesu jeho tajemné kouzlo. Propůjčují mu nadýchanou poezii krajek. Člověk by je nejraději rozhrnul, zda za nimi nebude Křemílek nebo Vochomůrka.
Jan Řeháček
Jak rostou houby?
Jednou z výhod života v nehoubařské zemi je, že můžete pozorovat, jak se houby vyvíjí, protože vám je nikdo do druhého dne nevydloubne. A protože letošní červenec byl mimořádně teplý a vlhký, bylo co okukovat.
Jan Řeháček
AIArt: umělá umělkyně
Umělá inteligence se pomalu vyvíjí a tak jsem zase po čase sáhl po digitální paletě a podíval se, kam se ten plastikový Picasso dá dotlačit. Nu, štětcem jakž-takž vládne, ale s chápáním má ještě problémy.
Jan Řeháček
Průvodce koncertní sezónou
Náš park je v severní Virginii proslulý zejména jako sídlo amfiteátru Wolf Trap, a tak se v dnešním fotoblogu zaměřím na to, jak koncertní sezóna obvykle probíhá.
Jan Řeháček
Jaro se neokouká
Zatímco většinu filmů mi stačí vidět jednou, maximálně dvakrát, na jaro koukám každý rok jako na zjevení, přestože děj znám nazpamět a kostýmy herců se též příliš nemění. Ale po dlouhém půstu zimy je to jako bych ho viděl poprvé.
