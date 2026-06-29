Nečekaný tým do evropských pohárů
V Jablonci budou asi skřípat zuby, v Karnevinné jakbysmet, ale v Kocourkově už se horečně staví Potěmkinova tribuna. A protože většina fotbalové veřejnosti není s tímto provinčním klubem obeznámena, přinášíme vám rozhovor se starostou obce. Je jím bývalý fotbalista s chorvatskými kořeny, pan Branko Kopčič.
Redaktor: Pane Kopčiči, opravdu si myslíte, že vesnický fotbal patří do vrcholového sportu?
Starosta: Myslím. A nejen já. Hradecký trenér Horejš například v televizi prohlásil – a slyšel jsem to na vlastní uši – že chtějí několik mladých talentů přivést na „hostování z obcí“.
Redaktor: Jenže je všeobecně známo, že v Kocourkově máte pouze deset registrovaných fotbalistů. Jak s nimi tedy chcete hrát v evropských soutěžích?
Starosta: Pane redaktore, kdybyste si přečetl naši soupisku, tak byste se takhle hloupě neptal. Ze složení stoperské trojice (Šmíd – Karosa – Navrátil) jasně vyplývá, že nám UEFA povolila zaregistrovat náš klubový autobus. Pokud ho vhodně zaparkujeme ve vápně, vyláme si na něm zuby i Real Madrid.
Redaktor: A nebojíte se, že vám ho nějaký kanonýr propálí?
Starosta: Kdepak, naši starou Karosu neprostřelil ani hajný Pořízek, když se svojí kulovnicí vyprovázel zájezd svátečních myslivců z Prahy.
Redaktor: Kvalitní obrana ale na evropskou ligu asi stačit nebude, že?
Starosta: Máme připraveny i další vychytávky. Kupříkladu během hydratační pauzy budou naši hasiči ostřelovat soupeřova brankaře vodním dělem. A věřte mi, gólman, který vypadá jako zmoklá slepice, chytí v bráně tak maximálně rýmu.
Redaktor: Dobře. A co trenér? Joska z traktorové stanice to neutáhne.
Starosta: Na pouti nám kartářka vyjevila, že jméno našeho trenéra by mělo začínat na „MOUR“, takže jako první připadal v úvahu José Mourinho. Nevyšlo to. Poté, co nám zdvořile práskl s telefonem jsme oslovili kocoura Mourka a ten nám smlouvu za kartón olejovek podškrábl. A to doslova.
Redaktor: Očekávám, že asistentem bude nějaký člověk.
Starosta: Samá voda, pane redaktore. Bude to kočka Franta – tedy za předpokladu, že se nám podaří dotáhnout její přestup z Lyonu.
Redaktor: A to myslíte vážně?
Starosta: Samozřejmě. Moderní fotbal je dneska hlavně o polehávání, či přímo válení se. A to ty fotbalisty naučí nejlépe kočky. A nádavkem jim ještě ukážou, jak prskat na rozhodčího.
Redaktor: Doufám tedy, že máte alespoň vytipované nějaké posily.
Starosta: To ano. V hledáčku máme například slávistu Douděru, který tyto dovednosti prokázal již v derby. A jeho famózní výkon proti Mexiku nás všechny vysloveně nadchl. Takhle nějak bychom si představovali, že se v Kocourkově bude hrát fotbal.
Redaktor: Většina vašeho týmu jsou však v civilu natěrači. Co s tím?
Starosta: Komise UEFA nám na to konto povolila určité úlevy. Třeba autová vhazování budeme moci provádět ze štaflí. Kdyby se navíc podařilo z Hoffenheimu přivést Coufala, tak to natřeme půlce Evropy.
Redaktor: Jaký herní styl tedy od FC Kocourkov můžeme očekávat?
Starosta: Tady musíme přiznat, že na španělské tiki-taka nemáme hráče s vhodnou typologií, takže se asi přidržíme klasického českého přizdi-kaka, které náš reprezentační tým v zápase s JAR dovedl prakticky k dokonalosti. Podrobné poznámky mám.
Redaktor: Přesto mám obavy, že kočičí trenérské duo bude s taktikou trochu na štíru.
Starosta: Nebojte se. Naše hra bude sice pro kočku, ale do taktické přípravy se chystáme vnést některé velmi zajímavé prvky. Například místo zastaralé Csaplárovy pasti budeme hrát Mourkovu pastičku na myši – to znamená, že pokud myši o přestávce povedou...
Redaktor: 2:0?
Starosta: Ale ne! Pokud myši o přestávce povedou rozmařilý život, tak jim prostě sklapne.
Redaktor: Na závěr bych se chtěl zeptat, jak se vám vlastně podařilo ukořistit ten poslední pohárový flek?
Starosta: Do vedení našeho fotbalu trpělivě propašováváme svoje bafuňáře. Nevěříte? Tak já vám tady ocituji přepis policejních odposlechů z rozhovoru dvou významných funkcionářů svazu.
(část záznamu)
- Hele, volal mi ten Mikeš...
Za správnost údajů v tomto článku ručí Agentura Střelená Kachna.
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