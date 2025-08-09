Jak rostou houby?

Jednou z výhod života v nehoubařské zemi je, že můžete pozorovat, jak se houby vyvíjí, protože vám je nikdo do druhého dne nevydloubne. A protože letošní červenec byl mimořádně teplý a vlhký, bylo co okukovat.

(Wolf Trap National Park)

Okukovou sezónu začnu čtveřicí hřibovitých kousků (pravděpodobně Retiboletus ornatipes), ze kterých po čase zbyly jen tři (zřejmě zde zaúřadovala hladová zvířátka).

+++

Podobný typ houby vyrostl na druhé straně našeho parku.

+++

Jiným typem je houba, která se jmenuje Berkeley’s Polypore a často dorůstá obřích rozměrů (předloni jsem narazil na 60cm exemplář).

+++

Nejhezčí hříbek nám vyrostl u rybníčka

+++

Hub hřibovitého charakteru se letos urodilo opravdu hodně, takže dál už jen ve zkratce.

+++

Ale i houby nehřibovitého charakteru stály občas za okuk.

+++

A na závěr dva extrémy.

Letošní největší houbou bylo „lesní kuřátko“ (chicken of the woods)

+++

Jednou z nejmenších byla violet coral mushroom (clavaria zollingeri).

+++

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | sobota 9.8.2025 9:09 | karma článku: 5,55 | přečteno: 58x

Další články autora

Jan Řeháček

AIArt: umělá umělkyně

Umělá inteligence se pomalu vyvíjí a tak jsem zase po čase sáhl po digitální paletě a podíval se, kam se ten plastikový Picasso dá dotlačit. Nu, štětcem jakž-takž vládne, ale s chápáním má ještě problémy.

20.7.2025 v 9:09 | Karma: 15,10 | Přečteno: 219x | Diskuse | Ostatní

Jan Řeháček

Průvodce koncertní sezónou

Náš park je v severní Virginii proslulý zejména jako sídlo amfiteátru Wolf Trap, a tak se v dnešním fotoblogu zaměřím na to, jak koncertní sezóna obvykle probíhá.

9.7.2025 v 9:09 | Karma: 10,26 | Přečteno: 132x | Diskuse | Fotoblogy

Jan Řeháček

Jaro se neokouká

Zatímco většinu filmů mi stačí vidět jednou, maximálně dvakrát, na jaro koukám každý rok jako na zjevení, přestože děj znám nazpamět a kostýmy herců se též příliš nemění. Ale po dlouhém půstu zimy je to jako bych ho viděl poprvé.

9.6.2025 v 9:09 | Karma: 13,20 | Přečteno: 267x | Diskuse | Fotoblogy

Jan Řeháček

Audiatur et altera pars

Staří Římané nám, kromě fešných číslic a akvaduktů, zanechali také nadčasovou studnici moudrosti. Je pouze na nás, zda se z ní tu a tam napijeme.

25.5.2025 v 9:09 | Karma: 18,43 | Přečteno: 269x | Diskuse | Společnost

Jan Řeháček

Fialová kavalérie

Jaro hýří mnoha barvami. V našem parku ale v jeho úvodní fázi dominuje fialová, popřípadě její světlejší sestra - růžová. Zde je obrazové svědectví.

9.5.2025 v 9:09 | Karma: 14,18 | Přečteno: 246x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry

6. srpna 2025

Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...

„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše

7. srpna 2025  12:51,  aktualizováno  15:52

Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...

Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud

6. srpna 2025  12:54

Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...

Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň

8. srpna 2025  9:01,  aktualizováno  14:07

Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....

Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce

5. srpna 2025  11:33

V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...

Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí

9. srpna 2025  9:45

Čeští hasiči druhým dnem zasahují u požáru v aténském regionu. Požár se k sobotnímu ránu podařilo...

Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1

9. srpna 2025  9:34

U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne vážně zranil padesátiletý dělník. Zřítil se ze...

Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku

9. srpna 2025  9:25

Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u...

Trump a Putin se sejdou na Aljašce. Svou zemi okupantům nedáme, řekl Zelenskyj

9. srpna 2025,  aktualizováno  8:53

Americký prezident Donald Trump oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jan Řeháček VIP

  • Počet článků 425
  • Celková karma 14,25
  • Průměrná čtenost 904x
Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.