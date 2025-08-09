Jak rostou houby?
Okukovou sezónu začnu čtveřicí hřibovitých kousků (pravděpodobně Retiboletus ornatipes), ze kterých po čase zbyly jen tři (zřejmě zde zaúřadovala hladová zvířátka).
+++
Podobný typ houby vyrostl na druhé straně našeho parku.
+++
Jiným typem je houba, která se jmenuje Berkeley’s Polypore a často dorůstá obřích rozměrů (předloni jsem narazil na 60cm exemplář).
+++
Nejhezčí hříbek nám vyrostl u rybníčka
+++
Hub hřibovitého charakteru se letos urodilo opravdu hodně, takže dál už jen ve zkratce.
+++
Ale i houby nehřibovitého charakteru stály občas za okuk.
+++
A na závěr dva extrémy.
Letošní největší houbou bylo „lesní kuřátko“ (chicken of the woods)
+++
Jednou z nejmenších byla violet coral mushroom (clavaria zollingeri).
+++
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
AIArt: umělá umělkyně
Umělá inteligence se pomalu vyvíjí a tak jsem zase po čase sáhl po digitální paletě a podíval se, kam se ten plastikový Picasso dá dotlačit. Nu, štětcem jakž-takž vládne, ale s chápáním má ještě problémy.
Jan Řeháček
Průvodce koncertní sezónou
Náš park je v severní Virginii proslulý zejména jako sídlo amfiteátru Wolf Trap, a tak se v dnešním fotoblogu zaměřím na to, jak koncertní sezóna obvykle probíhá.
Jan Řeháček
Jaro se neokouká
Zatímco většinu filmů mi stačí vidět jednou, maximálně dvakrát, na jaro koukám každý rok jako na zjevení, přestože děj znám nazpamět a kostýmy herců se též příliš nemění. Ale po dlouhém půstu zimy je to jako bych ho viděl poprvé.
Jan Řeháček
Audiatur et altera pars
Staří Římané nám, kromě fešných číslic a akvaduktů, zanechali také nadčasovou studnici moudrosti. Je pouze na nás, zda se z ní tu a tam napijeme.
Jan Řeháček
Fialová kavalérie
Jaro hýří mnoha barvami. V našem parku ale v jeho úvodní fázi dominuje fialová, popřípadě její světlejší sestra - růžová. Zde je obrazové svědectví.
|Další články autora
A na zádech nesl mrtvého brášku... Kluk z Nagasaki fotografovi způsobil noční můry
Seriál Neplakal. Nemluvil. V naprosté tichosti donesl na zádech mrtvého bratra ke krematoriu, aby mohlo...
„S tím jsme se ještě nesetkali.“ Prazdroj prověřuje restauraci z videa Janka Rubeše
Spor mezi youtuberem Jankem Rubešem a majitelkou restaurace v centru Prahy nově řeší i Plzeňský...
Janek Rubeš ukázal „turistickou past“ v centru Prahy. Teď ho čeká soud
Videobloger Janek Rubeš, který se se svým kolegou Janem Mikulkou na kanálu Kluci z Prahy dlouhodobě...
Rozloučení s Jiřím Krampolem. Slováček zahrál, Přeučil musel opustit obřadní síň
Přátelé a veřejnost se ve strašnickém krematoriu v Praze rozloučili s hercem Jiřím Krampolem....
Kodaň odstraní “velkou sestru” Malé mořské víly, její poprsí budí emoce
V Dánsku se v posledních měsících odehrála vášnivá debata o osudu sochy Velké mořské panny v...
Čeští hasiči v Řecku čelí silnému větru. Občas z letadel dostaneme sprchu, líčí
Čeští hasiči druhým dnem zasahují u požáru v aténském regionu. Požár se k sobotnímu ránu podařilo...
Pád z dvaceti metrů. Dělník se zřítil z konstrukce na opravované dálnici D1
U Bravantic na Novojičínsku se v pátek odpoledne vážně zranil padesátiletý dělník. Zřítil se ze...
Umělecká dominanta Vršovic půjde brzy k zemi. Zelená zeď ustoupí novému Ďolíčku
Zelenobílá stěna s nápisy a streetartovým muralem „Ďolíček nedáme“ v pražských Vršovicích u...
Trump a Putin se sejdou na Aljašce. Svou zemi okupantům nedáme, řekl Zelenskyj
Americký prezident Donald Trump oznámil, že se se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem sejde...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 425
- Celková karma 14,25
- Průměrná čtenost 904x