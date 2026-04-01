Hormuzský problém vyřešen

Každé české vládě je jasné, že pokud litr benzínu stojí více než litr piva, je nutno začít jednat. Po měsíci přešlapování se proto premiér rozhodl podpořit akce spojenců a vyslat do oblasti podpůrnou jednotku na obranu tankerů.

„Tak nám zabili Chámeneího.“

„A kterýho, paní Müllerová, já znám dva.“

Dobrý voják Švejk se sice íránského konfliktu nedožil, přesto se ale nad perským zálivem stahují česká mračna.

Centrálním prvkem naší flotily bude kolesový parník Vyšehrad potažený dvojitou vrstvou alobalu, za účelem ochrany před nepřátelskými radary. Osádku parníku bude tvořit tvrdé jádro fanoušků ostravského Baníku.

Po obou stranách paluby budou rozmístěny baterie praků napojených na přepravky shnilých rajčat, zatímco na přídi povlaje tradiční bojová zástava „Parňyk pyčo!“. Hrdinný kapitán Korkorán promine.

Záložní servis bude zajišťovat bitevní vor Jaroslav Marvan, zapůjčený z jihočeského muzea v Purkarci, plus početné autonomní necky, které budou fungovat jako návnada na íránské námořní drony.

Ministr Zůna ještě doplnil, že česká vláda podala žádost, aby na amerických letadlových lodích mohlo přistávat letadélko Káně, vybavené upravenou vysílačkou Rádia Dechovka, které by potenciálně nahradilo zasažené stroje F-35. Emisní povolenky z Bruselu máme!

Stranou nechtěl zůstat ani ministr Macinka, který nezištně deklaroval, že má na půdě obrněnou kánoji po dědečkovi z Brna a navrch dvě útočná pádla.

A pokud bitvu s Peršany nevyhrajeme do roka a do dne, zcela jistě je porazíme v penaltovém rozstřelu.

+++

Naše prozíravá vláda ovšem nesahá pouze ke krátkodobým taktickým tahům na šachovnici, ale domýšlí i strategická řešení v delším časovém horizontu.

Na ČVUT vzniká technická skupina s cílem vyvinout motor poháněný pivem. Bohužel, zatím není jasné, jak takový motor naučit jezdit přímo, aby vozidlo na silnici nevrávoralo od pangejtu k pangejtu. A kvůli dechové zkoušce bude také nutno zkonstruovat redukční objímku, aby se dýchací balonek dal přiložit k výfuku.

Pokud by se však projekt podařilo dotáhnout, roli ropy by převzal chmel. Hormuzský průliv by se proměnil v tuctovou úžinu kdesi v Orientu a citlivým místem světové geopolitiky by se naopak stala úzká pravotočivá zatáčka na silnici mezi Žatcem a Louny. Tedy za předpokladu, že nějaký šejk nepíchne holí do písku a z pouště nevytryskne Staropramen.

Na tuto myšlenku navázala i Strana přátel piva a k našemu válečnému konvoji přidala symbolický Otvírák na průlivy. Big Beautiful Corkscrew.

+++

Když premiér Babiš předával svůj závazek v Bílém Domě, president Trump se obrátil k dceři se slovy: „Vidíš Ivanko, moji Čechové mi rozumějí!“

A protože šlechetný skutek musí být oplacen šlechetným skutkem, jak už to tak mezi rytíři bývá, směrem k českému premiérovi spiklenecky dodal: „A za odměnu jsem se rozhodl unést generála Pavla. Vám se trochu uleví a Madurovi nebude v cele tak smutno. Ale musíte mi slíbit, že na tankery naplněné Prazdrojem budu mít přednostní právo.“

(ilustrační obrázek vygenerovala AI)

Předchozí zaručené zprávy.

Autor: Jan Řeháček | středa 1.4.2026 9:09 | karma článku: 28,04 | přečteno: 2133x

Jan Řeháček VIP

  • Počet článků 435
  • Celková karma 18,39
  • Průměrná čtenost 903x
Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

