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Hadí? Nehadí!

Náš park je sice o něco menší než Stromovka, ale žije v něm hned 6 druhů hadů. Letos na jaře jsem natrefil i na ten poslední, a tak vám konečně mohu představit kompletní kolekci našich plazivců.

(Wolf Trap National Park)

Každému věnuji čtyři fotografie.

Eastern Copperhead

Je naším jediným jedovatým hadem (něco mezi zmijí a chřestýšem). Jednou jsem na něj narazil i na hlavní přístupové stezce do parku.

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Northern Watersnake

Jedovatý sice není, ale občas dokáže být agresívní. Jak vyplývá ze jména, žije poblíž potoka, kde loví vodní havěť.

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Black Rat Snake

Je naším nejdelším hadem – dosahuje až 1.5m délky. Je ale poměrně plachý a pokud mu vyloženě nešlápnete na ocas, nechá vás na pokoji.

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Eastern Garter Snake

Je sice poměrně malý, ale nebojí se rafnout. Na druhé straně ho mnozí odvážlivci berou do ruky.

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Rough Greensnake

Toto je jediný náš had, o kterém lze říci, že je roztomilý.

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DeKay’s Brown Snake

Je naším nejmenším hadem. Málokdy přesáhne 30 cm.

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | úterý 9.6.2026 9:09 | karma článku: 0 | přečteno: 7x

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Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

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