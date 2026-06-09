Hadí? Nehadí!
Každému věnuji čtyři fotografie.
Eastern Copperhead
Je naším jediným jedovatým hadem (něco mezi zmijí a chřestýšem). Jednou jsem na něj narazil i na hlavní přístupové stezce do parku.
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Northern Watersnake
Jedovatý sice není, ale občas dokáže být agresívní. Jak vyplývá ze jména, žije poblíž potoka, kde loví vodní havěť.
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Black Rat Snake
Je naším nejdelším hadem – dosahuje až 1.5m délky. Je ale poměrně plachý a pokud mu vyloženě nešlápnete na ocas, nechá vás na pokoji.
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Eastern Garter Snake
Je sice poměrně malý, ale nebojí se rafnout. Na druhé straně ho mnozí odvážlivci berou do ruky.
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Rough Greensnake
Toto je jediný náš had, o kterém lze říci, že je roztomilý.
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DeKay’s Brown Snake
Je naším nejmenším hadem. Málokdy přesáhne 30 cm.
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Zelený puč
Mláďata mají své osobité kouzlo. A to platí nejen o zvířatech, ale i o nových listech, které si stromy v našem parku v uplynulých týdnech pořídily.
Jan Řeháček
Washingtonští jestřábi (a jiní ptáci)
V našem parku poletuje spousta zajímavých ptáků. Zde je malá přehlídka opeřenců, kteří se mi nachomýtli před objektiv od minulého ptačího blogu (tj. za posledních cca 18 měsíců).
Jan Řeháček
Hormuzský problém vyřešen
Každé české vládě je jasné, že pokud litr benzínu stojí více než litr piva, je nutno začít jednat. Po měsíci přešlapování se proto premiér rozhodl podpořit akce spojenců a vyslat do oblasti podpůrnou jednotku na obranu tankerů.
Jan Řeháček
Potok jménem Claude Monet
Koncem října se rád toulám podél našich potoků či rybníčku a pozoruji, jak se v nich krásně zrcadlí podzimní barvy. Malíř impresionista by se při takové procházce tetelil blahem.
Jan Řeháček
Tento způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastným
Až do 31. ledna probíhala zima v našem parku celkem v pohodě. Tu a tam sněhová přeháňka a teploty kolem nuly nebo lehce nad ní. A pak přišla Sibiř.
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