Fotoohlédnutí za rokem 2025

Starý rok skončil - jako každý rok - v propadlišti dějin a to je příhodný čas na malé ohlédnutí. Tady je pár fotografií z našeho parku, které se nevešly do větších tématických celků.

(Wolf Trap National Park)

Srnky jsou v parku k vidění každý den. Technicky je to white-tailed deer.

+++

V létě bylo možno narazit na koloušky.

+++

A začátkem podzimu jsem potkal tohoto sympatického jelínka.

+++

Centrálním tématem léta byly časté a prudké bouře, které několikrát zvedly náš potok ze sedadel, takže se pěší stezky ocitly pod vodou.

+++

Jedním z důsledků byly časté polomy, neboť chronicky rozměklá půda neposkytovala kořenům prakticky žádnou oporu. Jeden ze stromů poškodil i můstek z předchozí fotografie.

+++

Na druhé straně v rybníčku se díky zvýšené vlhkosti rozmohla zde poměrně běžná vodní rostlina green arrow arum (peltandra virginica).

+++

Na souši se zase objevila parazitická popínavá rostlina, které se říká dodder (cuscuta). Zahradníci ji samozřejmě moc nemilují.

+++

Další rostlina pro změnu parazituje na podhoubí (proto se zjevuje pouze v mimořádně vlhkých rocích). Říká se jí ghost pipes. A protože ji vyživuje podhoubí, nepotřebuje chlorofyl, což jí dodává trochu přízračný nádech.

+++

Vlhko přilákalo též jednoho importovaného červíka z Asie. Jmenuje se hammerhead worm, protože má rozšířenou hlavu (podobně jako žralok kladivoun). Při letmém pohledu na zem vypadá jako vařená špageta.

+++

Veverky jsou v parku jako houska na krámě...

+++

...a milují gymnastiku (zejména cviky na kladině).

+++

Na druhé straně setkání s plachými chipmunky si vždycky považuju.

+++

No a na jaře nám v rybníčku koncertují žáby – a to tak, že nafouknou kožní vak pod bradou a pak ho drnčivě vyfukují.

Tady jsem jeden takový koncert hodil na YouTube.

+++++++++

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | pátek 9.1.2026 9:09

Jan Řeháček

  • Počet článků 432
  • Celková karma 16,71
  • Průměrná čtenost 901x
Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

