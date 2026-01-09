Fotoohlédnutí za rokem 2025
Srnky jsou v parku k vidění každý den. Technicky je to white-tailed deer.
+++
V létě bylo možno narazit na koloušky.
+++
A začátkem podzimu jsem potkal tohoto sympatického jelínka.
+++
Centrálním tématem léta byly časté a prudké bouře, které několikrát zvedly náš potok ze sedadel, takže se pěší stezky ocitly pod vodou.
+++
Jedním z důsledků byly časté polomy, neboť chronicky rozměklá půda neposkytovala kořenům prakticky žádnou oporu. Jeden ze stromů poškodil i můstek z předchozí fotografie.
+++
Na druhé straně v rybníčku se díky zvýšené vlhkosti rozmohla zde poměrně běžná vodní rostlina green arrow arum (peltandra virginica).
+++
Na souši se zase objevila parazitická popínavá rostlina, které se říká dodder (cuscuta). Zahradníci ji samozřejmě moc nemilují.
+++
Další rostlina pro změnu parazituje na podhoubí (proto se zjevuje pouze v mimořádně vlhkých rocích). Říká se jí ghost pipes. A protože ji vyživuje podhoubí, nepotřebuje chlorofyl, což jí dodává trochu přízračný nádech.
+++
Vlhko přilákalo též jednoho importovaného červíka z Asie. Jmenuje se hammerhead worm, protože má rozšířenou hlavu (podobně jako žralok kladivoun). Při letmém pohledu na zem vypadá jako vařená špageta.
+++
Veverky jsou v parku jako houska na krámě...
+++
...a milují gymnastiku (zejména cviky na kladině).
+++
Na druhé straně setkání s plachými chipmunky si vždycky považuju.
+++
No a na jaře nám v rybníčku koncertují žáby – a to tak, že nafouknou kožní vak pod bradou a pak ho drnčivě vyfukují.
Tady jsem jeden takový koncert hodil na YouTube.
+++++++++
(předchozí díly ze série „Za humny")
