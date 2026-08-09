Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Co se děje v parku?

Kromě toho, že náš park slouží jako „křoví“ nejznámějšímu amfiteátru washingtonské oblasti, je také dějištěm různých akcí zaměřených většinou na poznávání přírody.

(Wolf Trap National Park)

Protože divadlu samotnému jsem se již věnoval (zde a nebo zde), omezím se na aktivity nedivadelní. Část z nich spadá pod hlavičku občanského sdružení jehož jsem členem (na první fotce zcela vpravo).

Ve spolupráci s NPS pořádáme každý měsíc procházku parkem, obvykle zaměřenou na určitý aspekt místní přírody.

Ta nejaktraktivnější je zaměřená na plazy (v parku se plazí 6 druhů hadů a 4 druhy želv) a obvykle začíná přednáškou jednoho z místních rangerů, který doma některé lokální druhy chová.

+++

Po prezentaci se vydáme do parku ty plazy hledat, což většinou odnesou želvičky v rybníce, které jsou tam prakticky vždy.

+++

Druhou nejpopulárnější akcí je kupodivu houbařská vycházka, kterou obvykle vede bývalý president washingtonské mykologické společnosti. Dobrou polovinu účastníků tvoří přistěhovalci z východní a střední Evropy.

+++

Další akce jsou pak zaměřené na ostatní přírodní zdroje (ptáci, motýli atd).

+++

Pokud neseženeme žádného specialistu, procházka je prostě zaměřená na obecné seznámení se s parkem a jeho historií. Nejoblíbenější z těchto „zdravotních“ vycházek je ta novoroční, přestože v parku se v té době prakticky nic neděje. Ale je to tradiční akce NPS.

+++

Některé akce pořádáme ve spolupráci s jinými občanskými sdruženími – zde například Bat Festival (o netopýrech).

+++

Prostory parku si lze pronajmout, takže kromě našich akcí občas narazím i na jiné soukromé aktivity, např. zájmové srazy, amatérská vystoupení, skautské sliby či charitativní akce.

+++

V malém divadélku v lese se dá udělat i dobře utajená soukromá party.

+++

Romanticky založené povahy si na prostorné louce za divadlem mohou uspořádat svatební obřad. Stačí k tomu pár židliček. Na jaře a na podzim proto není neobvyklé natrefit v parku na různé závojnatky, jak hledají malebná pozadí pro svá malebná pozadí (a čerstvě nabyté štěstí).

+++

Pokud v zimě nasněží, tatáž louka slouží jako centrum zimních radovánek.

Tak takhle my si tady žijeme.

(předchozí díly ze série „Za humny“)

Autor: Jan Řeháček | neděle 9.8.2026 9:09 | karma článku: 7,30 | přečteno: 98x

Další články autora

Jan Řeháček

Že lva? Ne, želva!

Dokončení (předminulého) blogu o našich plazech. Zatímco hadů máme 6 druhů, želviček pouze 4, takže ještě přihodím ještěrku a malou hadí doušku.

9.7.2026 v 9:09 | Karma: 10,64 | Přečteno: 130x | Diskuse | Fotoblogy

Jan Řeháček

Nečekaný tým do evropských pohárů

Fotbalový thriller s názvem Karviná spěje ke svému rozuzlení. Díky zásadovému postoji a pečlivě promyšlené strategii FAČR již nemusíme spekulovat, koho letos uvidíme v Evropě. Bude to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec a FC Kocourkov.

29.6.2026 v 9:09 | Karma: 12,02 | Přečteno: 196x | Diskuse | Sport

Jan Řeháček

Hadí? Nehadí!

Náš park je sice o něco menší než Stromovka, ale žije v něm hned 6 druhů hadů. Letos na jaře jsem natrefil i na ten poslední, a tak vám konečně mohu představit kompletní kolekci našich plazivců.

9.6.2026 v 9:09 | Karma: 14,80 | Přečteno: 216x | Diskuse | Fotoblogy

Jan Řeháček

Zelený puč

Mláďata mají své osobité kouzlo. A to platí nejen o zvířatech, ale i o nových listech, které si stromy v našem parku v uplynulých týdnech pořídily.

9.5.2026 v 9:09 | Karma: 12,79 | Přečteno: 143x | Diskuse | Fotoblogy

Jan Řeháček

Washingtonští jestřábi (a jiní ptáci)

V našem parku poletuje spousta zajímavých ptáků. Zde je malá přehlídka opeřenců, kteří se mi nachomýtli před objektiv od minulého ptačího blogu (tj. za posledních cca 18 měsíců).

9.4.2026 v 9:09 | Karma: 14,74 | Přečteno: 198x | Diskuse | Fotoblogy
Další články autora

Nejčtenější

Aloha, namaste, salud! Znáte význam celosvětově známých frází?

Slavnostní zahájení hlavní letní sezony s havajskou tématikou Aquapalace Praha....
vydáno 3. srpna 2026

Na dovolené, ve filmech i na sociálních sítích. Některé cizojazyčné výrazy používáme téměř každý...

Praha promlouvá ze zdí i chodníků. Vzkazy kolemjdoucích pobaví, překvapí i zamrazí

Je ti to jasný?!
3. srpna 2026  14:07

Stojíš na mým fleku! Nemusíte číst knihu, abyste se dozvěděli o městě víc, než je někdy zdrávo....

V těchto dnech se láme osud českého Tesca. Britové už hledají kupce pro své obchody

Prodejna Tesco v obchodním komplexu Centro Zlín ve Zlíně-Malenovicích.
6. srpna 2026  14:31

Britští vlastníci Tesca podle mnohých finančních médií rozjíždějí prodej svých aktivit ve střední...

Barrandovský kopec bez pozlátka luxusu. Nafotili jsme zákoutí, kterým se filmová čtvrť nechlubí

Barrandov v postranních uličkách.
7. srpna 2026  13:47

Filmový magnát Miloš Havel. Režiséři a herecké star. Takhle obvykle vnímáme Barrandov, hlavně jeho...

Obluda mezi nádražími. Tam, kde řezali sovětské vagony, zastaví metro D nad rybníkem

Rozlehlá nástupiště připomínají dobu, kdy Krčí projížděly delší vlaky než dnes....
5. srpna 2026  19:15,  aktualizováno  6. 8. 10:34

Pokud by se vyhlašovala anketa o nejošklivější nádraží v Praze, to v Krči by mělo určitě medaili....

Na Chrudimsku se srazil motocykl s autem, silnice uzavřená, zasahoval vrtulník

ilustrační snímek
9. srpna 2026  18:50,  aktualizováno  18:50

Nehoda motocyklu s nákladním autem u obce Perálec na Chrudimsku uzavřela silnici druhé třídy číslo...

Hasiči zasahují u požáru domu v centru Liberce, oheň dostali pod kontrolu

ilustrační snímek
9. srpna 2026  18:43,  aktualizováno  19:42

V centru Liberce hasiči likvidují od dnešního podvečera požár domu v Nerudově ulici. Oheň vzplál na...

V centru Liberce hořel dům, z okolních budov se evakuovalo 15 lidí

V centru Liberce hořel dům
9. srpna 2026  19:12,  aktualizováno  20:07

Na libereckém Nerudově náměstí zachvátily plameny dvoupatrový dům. Podle zasahujících hasičů se...

V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou

ilustrační snímek
9. srpna 2026  18:16,  aktualizováno  18:16

V Karlových Varech hoří část lázeňských lesů nad Tuhnickou stezkou, informoval ČTK mluvčí krajských...

Jan Řeháček VIP

  • Počet článků 441
  • Celková karma 11,18
  • Průměrná čtenost 897x
Devátý nejhorší kuchař na světě, odpůrce politické překorektnělosti, začínající marťan, neúnavný konzument točeného kyslíku a jazykový dobrodruh ab incunabulis. Člen Analytického piva a Gustavu pro jazyk český. Správce Vojensko-českého slovníku.

Seznam rubrik

Oblíbené stránky

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.