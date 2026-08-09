Co se děje v parku?
Protože divadlu samotnému jsem se již věnoval (zde a nebo zde), omezím se na aktivity nedivadelní. Část z nich spadá pod hlavičku občanského sdružení jehož jsem členem (na první fotce zcela vpravo).
Ve spolupráci s NPS pořádáme každý měsíc procházku parkem, obvykle zaměřenou na určitý aspekt místní přírody.
Ta nejaktraktivnější je zaměřená na plazy (v parku se plazí 6 druhů hadů a 4 druhy želv) a obvykle začíná přednáškou jednoho z místních rangerů, který doma některé lokální druhy chová.
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Po prezentaci se vydáme do parku ty plazy hledat, což většinou odnesou želvičky v rybníce, které jsou tam prakticky vždy.
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Druhou nejpopulárnější akcí je kupodivu houbařská vycházka, kterou obvykle vede bývalý president washingtonské mykologické společnosti. Dobrou polovinu účastníků tvoří přistěhovalci z východní a střední Evropy.
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Další akce jsou pak zaměřené na ostatní přírodní zdroje (ptáci, motýli atd).
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Pokud neseženeme žádného specialistu, procházka je prostě zaměřená na obecné seznámení se s parkem a jeho historií. Nejoblíbenější z těchto „zdravotních“ vycházek je ta novoroční, přestože v parku se v té době prakticky nic neděje. Ale je to tradiční akce NPS.
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Některé akce pořádáme ve spolupráci s jinými občanskými sdruženími – zde například Bat Festival (o netopýrech).
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Prostory parku si lze pronajmout, takže kromě našich akcí občas narazím i na jiné soukromé aktivity, např. zájmové srazy, amatérská vystoupení, skautské sliby či charitativní akce.
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V malém divadélku v lese se dá udělat i dobře utajená soukromá party.
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Romanticky založené povahy si na prostorné louce za divadlem mohou uspořádat svatební obřad. Stačí k tomu pár židliček. Na jaře a na podzim proto není neobvyklé natrefit v parku na různé závojnatky, jak hledají malebná pozadí pro svá malebná pozadí (a čerstvě nabyté štěstí).
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Pokud v zimě nasněží, tatáž louka slouží jako centrum zimních radovánek.
Tak takhle my si tady žijeme.
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Že lva? Ne, želva!
Dokončení (předminulého) blogu o našich plazech. Zatímco hadů máme 6 druhů, želviček pouze 4, takže ještě přihodím ještěrku a malou hadí doušku.
Jan Řeháček
Nečekaný tým do evropských pohárů
Fotbalový thriller s názvem Karviná spěje ke svému rozuzlení. Díky zásadovému postoji a pečlivě promyšlené strategii FAČR již nemusíme spekulovat, koho letos uvidíme v Evropě. Bude to Slavia, Sparta, Plzeň, Hradec a FC Kocourkov.
Jan Řeháček
Hadí? Nehadí!
Náš park je sice o něco menší než Stromovka, ale žije v něm hned 6 druhů hadů. Letos na jaře jsem natrefil i na ten poslední, a tak vám konečně mohu představit kompletní kolekci našich plazivců.
Jan Řeháček
Zelený puč
Mláďata mají své osobité kouzlo. A to platí nejen o zvířatech, ale i o nových listech, které si stromy v našem parku v uplynulých týdnech pořídily.
Jan Řeháček
Washingtonští jestřábi (a jiní ptáci)
V našem parku poletuje spousta zajímavých ptáků. Zde je malá přehlídka opeřenců, kteří se mi nachomýtli před objektiv od minulého ptačího blogu (tj. za posledních cca 18 měsíců).
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