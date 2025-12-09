Barvy podzimu
Začnu několika podzimními pohledy na náš park.
+++
Barvy jsou samozřejmě nejvýraznější těsně před západem slunce.
+++
A co takhle hlavu vzhůru?
+++
Podzim má svou vlastní paletu...
+++
...a docela si rozumí se světlem.
+++
A na závěr pár individuálních listů.
(předchozí díly ze série „Za humny“)
Jan Řeháček
Plody podzimu
Čas podzimní je tradičně časem dozrávání a i v našem parku se na stromech a keřích objevují různé plody a bobule, na nichž si pochutnávají ptáci a jiná zvířata.
Jan Řeháček
Ocúny
Podzim začíná v našem parku tím, že rozkvetou ocúny. Letos se jim to povedlo přesně na první podzimní den.
Jan Řeháček
Nová strana do voleb: Houbaři
Politické podhoubí je u nás tradičně úrodné. A když mohou mít svoji stranu Motoristé či Piráti, mohou ji mít i Houbaři. Náš předvolební slogan „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá“ je pro praktickou politiku jako stvořený.
Jan Řeháček
V stínu kapradiny
Kapradiny dodávají letnímu lesu jeho tajemné kouzlo. Propůjčují mu nadýchanou poezii krajek. Člověk by je nejraději rozhrnul, zda za nimi nebude Křemílek nebo Vochomůrka.
Jan Řeháček
Jak rostou houby?
Jednou z výhod života v nehoubařské zemi je, že můžete pozorovat, jak se houby vyvíjí, protože vám je nikdo do druhého dne nevydloubne. A protože letošní červenec byl mimořádně teplý a vlhký, bylo co okukovat.
