Barvy podzimu

Listopad dostál svému jménu a sundal stromům jejich zelené kabátky. Ale ještě před tím je rozpustile přebarvil do karnevalových barev. Jako ostatně každý rok.

(Wolf Trap National Park)

Začnu několika podzimními pohledy na náš park.

+++

Barvy jsou samozřejmě nejvýraznější těsně před západem slunce.

+++

A co takhle hlavu vzhůru?

+++

Podzim má svou vlastní paletu...

+++

...a docela si rozumí se světlem.

+++

A na závěr pár individuálních listů.

(předchozí díly ze série „Za humny")

