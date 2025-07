AIArt: umělá umělkyně

Umělá inteligence se pomalu vyvíjí a tak jsem zase po čase sáhl po digitální paletě a podíval se, kam se ten plastikový Picasso dá dotlačit. Nu, štětcem jakž-takž vládne, ale s chápáním má ještě problémy.

(stejně jako v předchozích experimentech budu textový prompt uvádět kurzívou nad obrázkem, a při generování obrázků budu používat volně dostupné FREE modely, které jsou samozřejmě o něco horší než ty profesionální)

Nejlépe se AIArt dokáže vypořádat s poměrně obecně zadanými prompty, kde má dostatek volnosti si sama vytvořit obrazovou reprezentaci textu.

Je to v podstatě taková velkovýrobna kýče, aby se lidští umělci mohli soustředit na produkci hodnotné tvorby.

++++++

(vibrant jungle in a snow globe in the middle of snowed in woods)

(imperfect world)

(dramatic landscape with big purple flowers)

(moonlit forest with crystal trees)

(a bridge over troubled water)

(a trip to a psychedelic jungle)

(a dream within a dream)

+++++++++

Jakmile jsem ovšem zadal něco velmi specifického, musel jsem obvykle zkusit několik pokusů, abych se vůbec dostal na dostřel tomu, co jsem si přál zobrazit. Tím spíš pokud se jednalo o něco lehce absurdního, jako třeba basketballový brankář.

(a basketball goalie, a small kid in the hoop is catching a ball)

AI zvládla pastičku i myši, ale když jsem ji požádal o zobrazení dvou myší jak rozebírají pastičku, pastička z toho vylezla naprosto nesmyslná.

(two handy mice are dismantling a mouse trap)

Obdobně to dopadlo se surfařem v pračce.

(a surfer in a washing machine)

Pak jsem chtěl, aby mi AI nakreslila oblohu, jen místo beránků jsem tam chtěl vlky. Tady se vyloženě šprajcla a tvrdohlavě kreslila bouřku s vlky.

(a dramatic sky with clouds in the shape of wolves)

Ani opeřený had se jí moc nepovedl.

(a feathered snake)

+++++++++

Abych ale jen nekritizoval, další pokusy s lehce absurdními tématy se trefily už na první dobrou.

(iDaddy, a robotic father)

(a horse drinking a hair growth product)

(Easter Island Bunny)

(Alice in Dark Wonderland)

(a prince bringing his princess a royal pizza)

+++++++++

Důležitým krokem je to, že AI už dokáže překreslit detaily při zachování celku. Prostě na obrázku začerníte to, co chcete překreslit, napíšete nový prompt a je to. Zbytek obrázku zůstane jak byl. Zde se mi např. podařilo odpočívajícímu tygrovi vsunout do tlamy doutník. Druhý obrázek je po překreslení.

(a tiger resting on a couch)

a tady je druhá verze téhož:

+++++++++

Můžete se také pokusit nakreslit něco ve stylu známých malířů. No, na trhu by se to asi střelit nedalo, ale bylo celkem zábavné sledovat, jak se AI k danému stylu postaví. Jako téma jsem vybral něco jednoduchého: kvetoucí strom v poušti.

(a blooming tree in a desert, in the style of Vincent van Gogh)

(a blooming tree in a desert, in the style of Pablo Picasso)

(a blooming tree in a desert, in the style of Hieronymus Bosch)

(a blooming tree in a desert, in the style of Alfons Mucha)

(a blooming tree in a desert, in the style of JMW Turner)

+++++++++

A na závěr něco na odlehčení.

Jednou z nejpopulárnějších AIArt aplikací je „selfie“. Nahrajete do stroje pár svých fotografií a pak zadáte prompt, jak se chcete vyobrazit.

Ne, že bych se vyloženě poznal, ale docela jsem se zasmál.

(portrait of SUBJECT as a Tarzan)

(portrait of SUBJECT as a Rambo)

(portrait of SUBJECT as a Pharaoh)

(portrait of SUBJECT as an astronaut)

(portrait of SUBJECT as a chef)

(portrait of SUBJECT as a Native Indian chieftain)

(portrait of SUBJECT as a soccer player)

(portrait of SUBJECT as a werewolf)

(předchozí články ze serie AIArt)