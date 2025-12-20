Ztroskotanec
Táta si s ničím nedělal servítky, nechtěl mít se mnou moc práce, a tak, než aby se mi věnoval, tak akorát nadával, že dělám všechno špatně. Vlastně měl pravdu, škola mi nic moc nešla, nebavilo mě to, nejradši jsem se jen tak poflakoval doma, když tam zrovna táta nebyl. Když přišel, radši jsem vypadnul ven a coural po ulicích, abych nějak zabil čas. Asi to tak bylo lepší pro nás oba, on mě neměl na očích, aby mi nadával a já měl od něho klid. Když jsem se vracíval domů, míval už upito a spal.
Devítkou jsem nějak prolezl, a pak mě táta poslal na učňák, že jako na střední školu nemám, tak aby ze mě bylo aspoň něco a já mu nedělal ostudu. Učňák končil maturitou, ale tu jsem nedal. Jednak jsem to flákal a jednak se mi protivilo dělat něco jen proto, abych vyhověl tátovi.
Kamarádů jsem si nikdy moc neudržel, tehdy jsem nechápal proč, ale teď už to vím, každýmu vadilo, že se nad něj snažím povyšovat. Tak jsem se na to vykašlal a radši si občas spravil náladu trávou, abych měl pocit, že jsem lepší, než jsem doopravdy byl.
Když mi bylo čtyřiadvacet, tak přišel zlom. Potkal jsem holku, jmenovala se Radka a já se do ní zamiloval. Ne, že by to byla moje první, pár jsem jich před ní měl, ale to byly krávy, který se na mě vždycky brzo vykašlaly.
Jenomže Radka byla jiná, krásná, milá, chtěla mě a já si vzal do hlavy, že na ni musím udělat dojem. Ona měla střední školu, já nedokončenej učňák a zrovna tehdy jsem dělal někde v hale u pásu. Tak jsem si řekl, že nic nezkazím, když si trochu přidám, stejně se to nemá jak domáknout. Namluvil jsem jí, že mám taky maturitu a že v tý hale dělám na vedoucí pozici. Nenapadlo jí, že by měla pátrat, jestli nekecám a já se najednou začal cejtit jako král, vlastně poprvé v životě jsem si nepřipadal tak úplně aut.
S Radkou nám bylo spolu hrozně fajn, seznámil jsem se i s jejími rodiči, ti mi připadali bezvadný. Trochu jsem jim tu rodinnou pohodu záviděl, když já něco takovýho nikdy neměl, ale nedal jsem to na sobě znát. Samozřejmě, že jsem jim taky nalhal, že v tý hale dělám šéfa, ale nikoho nenapadlo, že kecám, proč by taky. V tý době už můj táta nežil, stačil se uchlastat a já se před nima o svejch rodičích zmínil jen krátce. Nad tím, že se rozešli, se nikdo nepodivil, to je přece dneska běžný, a když jsem jim namluvil, že táta umřel předčasně na infarkt, tak ho ještě politovali a mě taky.
Radčiny rodiče bydleli ve starším domku, práce s ním měli pořád dost, já se chtěl před nima vytáhnout, tak jsem se jim snažil porůznu pomáhat. Sice mě to nebavilo a byl jsem dost levej, ale oni to přesto dokázali ocenit. Když mi jednou spadla cihla na nohu, tak Radčin fotřík zažertoval: „To nic, Jirko, než to tady po nás zdědíte, tak se ti to dávno zahojí. Teď se odpajdej dovnitř, mamina ti to ošetří a já to zatím dodělám sám.“ Jo, asi to byla moje chyba, že mi ta cihla vyklouzla z ruky, ale já se vymluvil, že mě zrovna chytla křeč do prstů, i když to nebyla pravda, a tak mě ještě všichni politovali.
Jak se blížila svatba, Radčiny rodiče brali jako samozřejmost, že budeme bydlet u nich, ale já si to nepřál, bál jsem se, že by prokoukli, jakej doopravdy jsem. A tak jsem Radce namluvil, že přece nebudeme chtít bejt na nikom závislí a nastěhujeme se ke mně do malýho bytu, ve kterým jsem v tý době bydlel v pronájmu. Radka se usmála, pochválila mě za ten nápad, jak jsem dobrej, že se dokážu postarat. Její rodiče to možná trochu mrzelo, ale vzali to s tím, že nám přece nebudou mluvit do života.
Než se nám narodila Růženka, tak bylo všechno super, ale pak, znáte to. Malej byt, spousta práce s miminem, já docela lenoch, tak se holt vždycky všechno nestíhalo. Začaly spory, já měl sice svoje holky rád, ale když bylo něco špatně, pokaždý jsem se snažil Radce dokázat, že to není moje chyba. Přece to nebudu nechávat na sobě, no né, musí pochopit, že já jsem ten dobrej a ona ta špatná. Jó, manipulovat, to jsem uměl, to mě život naučil.
Od drobností:
„Kde tak dlouho vězíš, říkala jsem ti přece, abys cestou z práce nakoupil.“
„Snažil jsem se ti dovolat, že máme hodně práce a nestihnu to, ale tys byla nedostupná.“
„To není možný, telefon jsem měla pořád u sebe.“
„Tak sis měla hlídat baterku a signál!“
Blbost, co? No jasně, že jsem si po práci skočil zašukat s jednou holkou a na ten nákup zapomněl, ale přece to nenechám na sobě.
Po vážný spory:
„Dáváš mi málo na domácnost, já s tím nevystačím, musím si říkat našim a je mi to trapný. Proč nejsi jako normální chlap, třeba Kamil od Majky nebo Květin Pavel, ti se o rodinu postarat dokážou?!“
„Neumíš hospodařit, nauč se šetřit a mě do toho netahej!“
Pochopte přece, že jednou potřebuju novej telefon, podruhý něco na sebe, abych trochu vypadal a ta bokovka mě taky něco stojí. Tak přece nebudu dávat všechno Radce jako nějakej domácí podpantoflák.
Spory se vyostřovaly, hádali jsme se čím dál víc a Radčiny rodiče se postavili na její stranu. Takže jsem konečně prokouknul, žádná bezvadná rodinka, ale podrazáci všichni tři. Nakonec jsme se s Radkou rozvedli, soud mi napařil alimenty jako hrom a navíc určil, že si budu muset brát Růženku na víkend jednou za čtrnáct dní a na část prázdnin. To mě štvalo, prachy jsem potřeboval a o tu malou jsem nestál.
Takže mám zpackanej život, ale jak sami vidíte, nemůžu za to. Napřed mi zdrhla matka, zůstal jen otec, co chlastal, pak mě vyrazili z učňáku, blbě jsem se oženil, a nakonec mě poslala do háje i ta holka, co jsem ji šukal, když jsem byl ještě s Radkou. Teďka mi navíc hrozí, že mě zas vyhodej z práce, že se prej flákám a jsem nespolehlivej. Ale já nechci bejt lúzr, sakra!
PS: Bylo by snadné, krásné a pohádkové dopsat pár odstavců o tom, jak se Jirka jako mávnutím kouzelného proutku změnil, otočil o sto osmdesát stupňů a šel do sebe. Dodělal si střední školu, našel si dobrou práci, uprosil Radku, aby ho vzala zpátky nebo si vybudoval novou rodinu, o kterou se pořádně postaral. Jenomže pohádky se čtou malým dětem, ale realita života bývá dost často úplně jiná. A tak mi promiňte, že jsem vám dnes nenabídl příběh se šťastným koncem.
Jan Pražák
Sesterská nenávist
„Nepředstavuj si, že bychom si matku nasadili sem k nám. Ani já, ani Roman nemáme čas se s ní zdržovat. Stejně vždycky nadržovala tobě, Mileno, tak si to teď pěkně vyžer a pečuj si o ni sama, sestřičko rozmazlená!“
Jan Pražák
Intimní zákoutí naší krásné mateřštiny
Lidi, taky si tak rádi hrajete? Já teda strašně, asi jsem navzdory věku nedokázal vyrůst z puberty. Ale bacha, někdy to hraní dokáže být ošidné, zvlášť snažíme-li se laskat intimní zákoutí dámy z nejkrásnějších, naší mateřštiny.
Jan Pražák
Jak byla Maruška naměkko
„Máš ráda Vánoce, má neodolatelně krásná dámo?“ Ačkoli bylo sotva pět hodin odpoledne, venku už padla úplná tma a za okny cukrárny projela vánoční tramvaj. Zachytil jsem Maruščin úsměv, jak si ji prohlíží a položil jí tu otázku.
Jan Pražák
Cizí předmět v podprsence
Dneska už se tomu musím smát, i když v tý době mi moc veselo nebylo. Ti dva byli úplně stejní, jen jeden byl velkej a druhej malej. Táta s klukem. Bylo léto a oni seděli u stolku před stánkem s občerstvením v ZOO.
Jan Pražák
Dovoz psů z Balkánu - pohled z druhé strany
Dovoz bezprizorních psů z balkánských zemí je dnes často démonizován, označován za něco nežádoucího, z čeho získávají dovozci tučné výdělky. Pro ilustraci nabízím úryvek z reportáže České televize:
|Další články autora
Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě
Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech...
Jak dobře znáte vánoční filmy?
Vánoce jsou časem radosti, pohody a samozřejmě i nezapomenutelných filmů. Připravili jsme pro vás...
Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů
Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do...
Bílá tykadla nad Vltavou. Dvorecký most jde do finále, dopravou zamíchá v březnu
Stavba Dvoreckého mostu jde do finále. Objekt inspirovaný kubistickými prvky má už sloupy pro...
Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem
Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje,...
Hradec Králové přivítá nový rok multimediální show bez ohňostroje
Vrcholem vítání nového roku ve stotisícovém Hradci Králové bude 1. ledna multimediální show Drawman...
Klid večerní Jihlavy po sto letech střeží ponocný s halapartnou a volským rohem
Večerními ulicemi krajského města Vysočiny opět po 101 letech prochází ponocný. Jak z obrázku...
Noc betlémů zpřístupní vzácné unikáty
Jedinečnou atmosféru narození Páně v intimním přítmí nabídne celorepubliková akce Noc betlémů.
Štědrý večer s nádechem renesance
Tradiční vánoční dárek v podobě volného vstupu si pro veřejnost připravilo Východočeské muzeum....
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2303
- Celková karma 25,02
- Průměrná čtenost 1315x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.