Zpověď ženy, která kvůli vážnému onemocnění přišla o vaginu
„Paní Hosnedlová (smyšlené jméno), abychom vám poskytli reálnou šanci na přežití, budeme vám muset vyoperovat dělohu, vejcovody, vaječníky a vaginu,“ sdělil mi lékař. V tu chvíli mi plně nedošly důsledky tohoto zákroku, slova přežití jsem se chytala jako tonoucí posledního stébla, které ho může zachránit. Nakonec se tak stalo a já se po zdlouhavé léčbě dostala mimo nebezpečí.
Nejen lékařům nesmírně děkuji za to, že jsem stále tady, ale i svému manželovi, který stál celou dobu při mně a podporoval mě ze všech svých sil. Natolik jsem byla zahleděná sama do sebe a do své nemoci, že jsem zpočátku brala jeho podporu jako samozřejmost a vůbec jsem si neuvědomovala, jaký má o mě strach a jak se kvůli mému stavu trápí.
Nedlouho před tím, než jsem se dozvěděla tu strašnou diagnózu, jsme se s manželem rozhodli k pořízení potomka, a dokonce jsme na něm už začali pracovat, jenomže nemoc udělala naším plánům rychlý konec. Další věcí byl sex jako takový, ten pro nás oba vždy znamenal hodně, prostě jsme to tak měli nastavené. Jak jsem onemocněla a bojovala o přežití, tak se mi najednou úplně vytratil z mysli, a podobně jako jsem si neuvědomovala manželův strach o mou osobu, nedocházelo mi ani to, že mu teď musí nesmírně chybět naše někdejší hojné milostné aktivity.
Jakmile mi plně došlo, že přežiju, jako první jsem se zaradovala, že zase budu moct normálně fungovat, vrátím se do práce a na celé to strastiplné období postupně zapomenu. Tenhle pocit úlevy mi vydržel asi půl vteřiny, ale pak ho přebilo vědomí, že na nějaké vlastní dítě, které jsme si už, už plánovali, můžu dočista zapomenout. Samozřejmě jsem věděla, že existuje něco jako náhradní rodičovství, ale to mi v tu chvíli nebylo nic platné, uvědomila jsem si, že jako žena jsem skončila. Já, která jsem si vždy na svém ženství tolik zakládala.
Rázem mě zaplavilo zoufalství, možná to teď těžko pochopíte, ale z vrcholu radosti nad přežitím jsem se v momentě zřítila do propasti pocitu: „Má vůbec cenu, abych tu byla dál? Nebylo by lepší umřít, než odteďka žít jako troska?“ Příšerná myšlenka, dodnes se za ni stydím a jediné, co mě snad omlouvá, je emoční vypětí, kterým jsem tehdy procházela. Ale pak jsem se zařekla, že musím nějak jít dál a žít. Žít? No, spíš přežívat. Přežívat jako nějaký stroj.
„Kamilo, co kdybychom to přece jen zkusili s adopcí?“ Začal opatrně manžel, když už se nemohl dívat na tu napůl bezduchou osobu, která s ním sdílí společnou domácnost.
„Ani náhodou! Já chtěla naše vlastní dítě, rozumíš? Pamatuješ?“ Vylítlo ze mě, poslala jsem ho do háje, a pak jsem se rozbrečela. Sama nad sebou, nad svou nepotřebností a taky nad tím, jak jsem úplně zbytečně vyjela na někoho, kdo mě miluje a chce pro mě to nejlepší.
Jenomže on se nevzdal a šel na to od lesa. Zapátral a začal mi vyprávět příběhy skutečných dětí, které adopce vytáhla ze svízelných podmínek a posunula je do normálních láskyplných rodin. Podařilo se mu vytrhnout mě z myšlenek sama nad sebou a ze své sebelítosti, probudit ve mně pocit, že bych mohla být někomu užitečná a nalomit mou zatvrzelost proti náhradnímu rodičovství. Nebylo to samozřejmě ze dne na den, ale ve finále mě přesvědčil tak, že jsem tuhle myšlenku vzala za vlastní.
Pokud jde o sex, tak bez vaginy můžeme na to nejkrásnější samozřejmě zapomenout. Ale úplně mrtvá v tomhle ohledu kupodivu nejsem, a opět je to zásluha mého manžela. Sebrali mi toho sice opravdu hodně, ale i tak mi ještě zbylo pár míst, která jsou citlivá a jež si jeho laskání dokážou aspoň trochu užívat. A on? Vím, že už ode mě nikdy nebude mít to, co se mu líbilo nejvíc, ale snažím se mu to vynahrazovat jinak. Je mi jasné, že leckterý jiný muž by mě zrovna kvůli tomuhle opustil a jsem nesmírně vděčná manželovi, že mě dokáže brát takovou, jaká jsem. Ve všem, bez něj bych to asi nedala. Troufám si tvrdit, že bych dokázala pochopit, kdyby si občas zašel za nějakou profesionálkou, ale nepátrám po tom a vím, že sám by udělal všechno pro to, abych se o tom nikdy nedozvěděla.
Vnitřně cítím, že v poslední době začínám být zase sama sebou a vrací se mi jistota, kterou jsem mívala před onemocněním. Už máme vyhlídnutého malého ročního chlapečka a zítra jdeme za ním. Tak nám držte palce, pokud to vyjde, budu to s vděkem a pokorou brát jako znamení osudu a završení návratu do normálního života.
