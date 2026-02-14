Zpověď vyprahlé ženy
Dlouho jsem se k téhle větě odhodlávala, a teď se mi ji konečně podařilo vyslovit. Milan zareagoval se svým pověstným klidem přesně tak, jak jsem ho znala. Vlídně se usmál, položil mi ruku na ruku v sousedství skleniček vinárenského stolku a pravil: „Však já vím, Iveto, ty jsi rozvedená a já ženatý. S touhle možností počítám už od začátku, jen jsem o ní nemluvil. Věř mi, že pokud by se to stalo, sice mě to nepotěší, ale bránit ti v ničem nebudu, na to nemám právo. A teď, jestli chceš, skočíme k tobě a uděláme si ještě jednu hezkou chvilku, než budu muset vypadnout domů.“ Tiše jsem přikývla a ani nevím, proč se snažila nedat najevo, jakou mi Milan svými slovy udělal radost.
Po rozvodu jsem zůstala sama, děti byly už dávno samostatné a já měla padesátku za sebou. Bylo mi smutno a přišlo mi, že ještě nejsem tak stará, abych nemohla začít znovu. Ale kde brát? Chlapi v tomhle věku jsou buď zadaní nebo hledají jen pobavení, případně už o tyhle věci ztratili zájem. A pak to najednou přišlo samo od sebe.
„Jste v pořádku? Nestalo se vám nic? Nepotřebujete pomoc?“ Byl zimní podvečer, tma, já šla domů z práce utahaná po celodenní dřině v kuchyni a zbývalo mi už jen přejít ulici. Řidič dodávky na přechodu přibrzdil a dvakrát krátce bliknul, jakože mi dává přednost. Já šla a přes jeho veliké auto jsem neviděla toho maníka, který ho velkou rychlostí začal předjíždět. Všimla jsem si ho pozdě a nebýt bleskurychlé Milanovy reakce, který šel za mnou a na poslední chvíli mě strhnul zpátky, mohla jsem to mít za sebou. Celou rozklepanou mě odvedl zpátky na chodník a nabídl mi pomoc.
Ano, já vím, klidně mě odsuďte, bylo to strašně rychlé. Milan mě doprovodil domů do skromně zařízeného pronajatého bytu ženy, která sotva vyjde s penzi. Zeptal se, kde co mám, uvařil kávu a chvíli jsme si povídali. On technik údržbář v ne zrovna ideálním manželství, ze kterého nechce odejít, já rozvedená kuchařka, citově vyprahlá. Z toho chlapa čišel takový klid, empatie a charizma, až jsem mu zřejmě nějak dala najevo, že nejsem vyprahlá jen citově. On pochopil a neváhal.
Takhle to celé začalo minulou zimu a od té doby se vídáme tak jednou za čtrnáct dní. Milan za mnou přijde, někdy se jenom pomilujeme a on spěchá domů, jindy si potom skočíme na večeři a na vínko, někdy se pak ještě na chvilku vrátíme ke mně. Je mi s ním dobře, mám ho ráda, ale chtěla bych víc a vím, že on mi to nemůže dát. K ničemu ho netlačím, spíš mám někdy výčitky svědomí vůči jeho manželce. Když se mu s nimi svěřím, tak mě uklidňuje, že ona o ničem neví, a i kdyby věděla, tak důležitější než tohle je pro ni alkohol. Tu upřímnou větu, že kdybych našla někoho volného, tak by byl konec, jsem Milanovi řekla asi po třech měsících a on ji přijal.
„Paní Iveto, vy jste tak krásná a ušlechtilá dáma, že jsem si dovolil se do vás zamilovat.“ Prohlásil Přemysl na první schůzce, muž, se kterým jsem se poznala na internetové seznamce v kategorii vážných vztahů.
Vypadal trochu jako gentleman z první republiky, připomínal mi ty stařičké filmy a jejich postavy, které jsem mívala tak ráda. Absurdnost sdělení, že se do mě zamiloval ještě dřív, než jsme se vůbec viděli, mi jaksi nedošla a já se celá zpitomělá nechala pozvat do jedné z nejdražších kaváren v centru Prahy. Tam jsem si vyslechla několikahodinový monolog pedagoga ve výslužbě, který ještě ve svém pokročilém věku doučuje.
Přemysl si nesmírně zakládal na svém vzhledu a vystupování, až jsem si před ním připadala trapně, trochu jako nenaučená školačka před tabulí. Mluvil naprosto spisovnou češtinou, prostou jakýchkoli ostřejších výrazů a pořád dokola mi opakoval, jak moc by se mnou chtěl žít. Na závěr mě doprovodil až před dům a vyslovil přání, jestli bych ho příště přišla navštívit, že mě seznámí se svojí starou maminkou.
Tak a co teď? Milan sice věděl, že někoho nastálo sháním, ale já mu zatím o téhle známosti neřekla. Z Přemysla jsem sice byla zblblá, ale nedokázala jsem si představit, že bych to táhla se dvěma muži najednou. Řekla jsem si, že počkám, až jak dopadne moje návštěva u Přemysla a jeho maminky, a pak se snad dokážu rozhodnout, co dál. Každopádně pak to před Milanem celé vysypu, snad k tomu najdu odvahu.
Jak jsem se rozhodla, tak se i stalo, po té návštěvě jsem se Milanovi ke všemu upřímně přiznala. Svěřila jsem se mu, jak mě osvítil duch svatý, a já prokoukla, že Přemysl, ten můj rádoby starosvětský gentleman mě chce jako služku. Tedy jako partnerku v roli služebné, které nemusí nic platit, která se mu bude starat o jeho nemocnou maminku, na níž si on nedokáže udělat čas a která mu svou podřízeností a pozorným nasloucháním bude každodenně posilovat jeho přerostlé ego.
„Milane, tohle už nikdy víc, z takových pokusů jsem navždy vyléčená a beru zpět svá slova, že bych ti kvůli někomu volnému mohla utéct. Někdy míň znamená víc... ne, vlastně promiň, ty pro mě nejsi míň ty jsi pro mě všechno, i když... no, víš, jak to máme.“ Zrudla jsem jak nezkušená puberťačka a celá se zamotala do slov, kterými jsem se chtěla Milanovi svěřit.
Zase jsme seděli ve vinárně, Milan mi položil ruku na ruku, vlídně se na mě usmál a se svým pověstným klidem prohlásil: „Iveto, však už tě znám a musím říct, že jsem to tak trochu čekal. Vlastně jsem s tím počítal a mám pro tebe překvapení, koukej.“ Pak bez dalších slov sáhl do kapsy a podal mi nějaký papír. Byla to kopie žádosti o rozvod.
Jan Pražák
Nehorázná drzost
Zlobím se. Moc se zlobím a asi je to na mně i poznat. Představte si, že ten komorník, který bydlí v mém domě a má mi sloužit, se mě najednou začal snažit úkolovat. Že prý „Rozárko, mohla bys to tentokrát udělat za mě?“
Jan Pražák
Žádáme cestující, aby dodržovali ustanovení přepravního řádu!
„Honzo, prosím tebe, vytáhni mě aspoň na chvilku ven, já už to doma nemůžu vydržet.“ Můj kamarád Bedřich byl bezmála tři měsíce odtržený od běžného života. Podstoupil ortopedickou operaci, špitál, rehabilitaci, a pak domů.
Jan Pražák
(Ne)zdravá výživa aneb méně známé druhy vitamínů
„Honzo, chytej,“ zvesela na mě křikla maminka, když jsme se vrátili z chalupy a ona se chystala odnést natrhaná jablka do komory. Jeden z těch plodů po mně obloučkem hodila, já ho polapil, zakousl se a za chvilku zbyl jen ohryzek.
Jan Pražák
Vyprávění manželky udavače
Dlouho jsem o tomhle Zdeňkově podrazáctví neměla sebemenší tušení. Když jsem si ho brala, byla jsem zamilovaná a viděla v něm veselého a spolehlivého mladého muže. Teprve o mnoho let později mi došlo, jaká jsem byla slepá.
Jan Pražák
Prekérka v cukrárně
„Tak si představ, že kývli na moje podmínky včetně zkráceného úvazku, už jsem zase v práci a dokonce sedím na své původní židli. Budu se těšit na naše posezení nad kávou a zákuskem, sss.“ Pochlubila se mi Maruška do telefonu.
