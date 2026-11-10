Zoufalý pokus o záchranu manželství
Zarazilo mě to. Hlavou mi sice probleskla myšlenka, jestli by si snad tahle krásná příjemná vdaná ženská nechtěla náhodou začít něco se mnou, ale rychle jsem ji zaplašil a po pravdě odpověděl: „Ne, Mílo, nenašel. Víš dobře, že s tou předchozí nám to nevyšlo, ale zatím žádnou další nemám. Dost mě ten rozchod sebral, tak si dávám menší pauzu.“
„Chtěla bych... No, potřebovala bych...“ Z Mileny to teď lezlo jak z chlupaté deky. „Nic osobního tím nemyslím, ale nemohl bys dělat, že spolu něco máme?“ Na moment se celá zrůžovělá ve tváři zarazila, a pak hned dodala: „Jenom jako, myslím, ne doopravdy.“
„Proboha proč?“ Nechápal jsem. „Je to sice strašně lákavá představa,“ neodpustil jsem si drobné popíchnutí, „ale ty jsi vdaná. Sice mě přitahuješ, ale já tvému manželovi rozhodně nechci lézt do zelí. To přece víš.“
Z Mileny to teď začalo padat, jako když otevřeš stavidla rybníka: „Nemůžu mít děti. Zběhala jsem snad sto doktorů, ale prostě to nejde. Můj Radek dítě chce, ale na náhradní rodičovství nepřistoupí. Od té doby, co to ví, o mě úplně ztratil zájem. Snažím se mu to nějak vynahrazovat, dělám mu první, poslední úplně ve všem, ale k ničemu to nevede. Mám ho ráda, ale přijde mi, že on mě kvůli tomu už ne. Dostala jsem šílený nápad, takový poslední pokus o záchranu. Zahrát... Víš, Zdeňku, zahrát na něj, že jako někoho mám, aby o mě musel bojovat. Vy chlapi rádi bojujete, viď? Je to asi blbost, ale že bychom se občas spolu ukázali, třeba by se to k němu doneslo a... Uděláš to pro mě?“
Tak, a bylo vymalováno. A když už uvažovat, tak nahlas, Mileně dám upřímnost za upřímnost: „Jo, jsem svobodný, nikoho nemám, takže po téhle stránce OK. A ty doma dostaneš přes ústa, až se to Radek domákne. Budeš ráda, když jen obrazně řečeno. Mílo, tohle nemůže fungovat, to bys jako ženská mohla vědět. My chlapi jsme ješitní, a jestli něčeho dosáhneš, tak se na tebe Radek vykašle úplně...“
„Právě na tu ješitnost mu chci zahrát,“ skočila mi Míla do řeči. „Ale jestli nechceš, neber, nutit tě nemůžu, i když seš můj kolega a kamarád, se kterým sedím už několik let. Dobře, zapomeň na to, jsem ráda, že jsem se ti mohla aspoň svěřit.“
„Tak teda jo!“ Dostala mě nakonec.
***
U Radka nešlo jen o ztrátu zájmu o Milenu, ale on jaksi zvadnul úplně. Přestal chodit do práce, stýkat se s lidmi, uzavřel se sám do sebe a mně se nechtělo věřit, že důvod byl jen v Milenině nemožnosti otěhotnět. Spíš mi to přišlo, že jakoby vyhořel v životě. Možná i proto jsem na tu šílenost Mileně kývnul a my to rozjeli, přestože jsme si od toho moc neslibovali. Tedy já si nesliboval.
Občas jsme spolu zašli do vinárny, courali jen tak po procházkách a několikrát jsem ji dokonce pozval k sobě do bytu. Samozřejmě k ničemu nedošlo, když nepočítám pár „kamarádských pus pro diváky venku,“ ale mně to bylo příjemné a musím se kajícně přiznat, že takovou ženskou bych vedle sebe chtěl. Teda ne jenom v kanceláři, ale úplně. Ale pořád jsem měl na paměti, že jde jen o hru, tak jsem se držel v roli kamaráda. Občas vší silou.
Tak to víte, že se to profláklo, maloměstské tamtamy zafungovaly setsakra spolehlivě. Milena mi referovala. Místo jakéhokoli oživení manželství se doma dočkala jen další rezignace. Radek se jí ani na nic nezeptal, ani se jí nesnažil vynadat, natož aby se k tomu postavil jako chlap a chtěl jí ukázat, že on je přece lepší než ta nula, se kterou se začala tahat. Teda jako než já. Jediné, nač se zmohl, byla ironická otázka: „Kdy se k němu odstěhuješ?“
„Zdeňku, prosím tě, tohle je mi fakt trapné,“ svěřila se mi Milena jednou u mě doma, když mě jen tak mimochodem informovala o té Radkově otázce. „Půjčil bys mi pár tisícovek? Já už to fakt nemůžu utáhnout, Radek už ani není na podpoře a brigáda je u nás vedle psychologa další zakázané slovo. Vrátím ti to, přísahám, přiberu si další práci.“ Půjčil, teda dal jsem jí desítku se slovy, že to nechci zpátky. Bránila se, já stál na svém a vlastně ani nevím proč.
***
„Vymyslela jsem hru, doufala, že mi zachrání manželství, ale zafungovalo to přesně obráceně. Než aby to Radka nakoplo, tak mě to od něj odcizilo. Na tebe jsem přitom nemyslela a sobecky tě použila jako nějaký nástroj. Bylo ti to aspoň příjemné, Zdeňku?“ Zeptala se mě Milana při další zcela spořádané a platonické návštěvě u mě doma. Tentokrát jsem z její tváře a z tónu řeči opět vyčetl rozpaky, vlastně poprvé od toho prvního rozhovoru v kanceláři.
„Příjemné mi to bylo moc, ale něco tomu chybělo. Jestlipak to bylo příjemné i tobě?“ Odpověděl jsem napřed beze slov, jako bych si jen formoval myšlenky. Pak jsem si řekl, že jako a co, holka to asi vzdává a možná jde o naše poslední nepracovní setkání. Zopakoval jsem jí to nahlas: „Příjemné mi to bylo moc, ale něco tomu chybělo. Jestlipak to bylo příjemné i tobě?“
Odpověděla zprudka. Překvapivě strašně zprudka, ale ne slovy. Ne, facku jsem nedostal, jen to naše setkání najednou přestalo být platonické a oběma nám bylo jasné, že zdaleka ne poslední.
No nic, to dítě jsme si nakonec adoptovali z děcáku, je to takový roztomilý malý rošťáček s tmavohnědýma očima a roste nám jako z vody. Jen je mi líto Radka a občas cítím svůj díl viny na jeho přesunu mezi bezdomovce. To mě pak Milena konejší, říká, že s ním za celou tu dobu jeho postupného propadu nedokázala hnout. Ani sama, ani ho přemluvit, aby se svěřil odborníkům. Tvrdí, že to musel mít nějak skrytě v sobě už dřív a že je nakonec moc ráda, když to dítě neadoptovala s ním. Bůhví, jak by to celé dopadlo.
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