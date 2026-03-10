Žila jsem proto, abych se starala o své blízké
„Jitko, miláčku, víš, jaký jsi měla těžký porod a že ti doktor nedoporučil další těhotenství. Opravdu si přeješ ještě jedno dítě?“ Zeptal se Václav své ženy, když bylo malé Toničce devět let. Její narození provázely vážné obtíže, Jitka tehdy ztratila mnoho krve a jen zázrakem přežila. Rozhodli se tedy s Václavem, že už další děti mít nebudou a Tonička zůstane jedináčkem. Nicméně čas dává snadno na těžké chvíle zapomenout a Jitka, která si vždy přála být vícenásobnou maminkou, podporovaná Toniččinou touhou po sourozenci, dospěla k názoru, že to ještě jednou zkusí.
Sešel se další rok s rokem a Tonička dostala, obrazně řečeno, k desátým narozeninám dva malé bratříčky, dvojčátka Filipa a Jakuba. Leč těžký osud nezvrátíš a je-li jednou něco psáno ve hvězdách, má se to i stát. Jitka nedožila ani šestinedělí a otec Václav s dcerou Toničkou a s jejími dvěma malými brášky zůstali sami. Tedy ne tak docela sami, na pomoc jim do jejich skromného pražského bytu ve Vršovicích začala dojíždět Jitčina maminka. Zdrcená ztrátou dcery, uhoněná péčí o svého po mrtvici nemohoucího manžela, dělala, co bylo v jejích silách, aby aspoň trochu odlehčila Václavovi, který docházel do zaměstnání coby nižší úředník, a školou povinné Toničce. Dalších tolik potřebných pomocných rukou žel nebylo, neb Václavovi rodiče skolila španělská chřipka již záhy po Toniččině narození, jeho bratr odešel za prací do Ameriky a nebožka Jitka žádné sourozence neměla.
Všední dny naší rodinky si byly podobné jako vejce vejci. Babička brzy ráno zaopatřila svého manžela, vyběhla z domku v nedaleké Uhříněvsi a nasedla na vlak, aby stihla dorazit do Vršovic před odchodem Václava do úřadu a Toničky do školy. Postarala se o dva malé kloučky, jako kdyby byli její vlastní a jakmile se Tonička vrátila ze školy, byla nucena odjet zpátky domů. Většina péče o Filipa s Jakubem ležela tedy na bedrech jejich desetileté sestry. Ta si, ač byla sama po mamince polovičním sirotkem, nepostěžovala ani jedinkrát, že by ji ti dva malí kloučkové obrali o její vlastní bezstarostné dětství. Jen po večerech si tajně poplakala do polštáře po mamince, ale o brášky se starala, jako kdyby byla sama jejich rodičkou.
Předčasně dospěla, krom péče o brášky se naučila vést celou domácnost a byla to právě ona, kdo místo Jitky vítával večer utahaného Václava po návratu ze zaměstnání. „Táto, odpočiň si, určitě jsi měl náročný den,“ říkávala mu větu, kterou si od maminky pamatovala ještě z doby před narozením brášků. Naservírovala mu skromnou večeři nebohatých lidí, poklidila, na chvilku si sedla a spokojeně pozorovala tátu, když si šel s kluky pohrát a pak je uložil k spánku. Občas se uhříněveskému dědečkovi přitížilo, potom to měla Tonička ještě náročnější, nemohla do školy a o brášky se starala celý den až do večera.
***
Léta plynula dál, Tonička vychodila školu, šla do učení na krejčovou a svoje brášky vypravila do první třídy. Před válkou nastoupila do svého prvního zaměstnání, plnila příkazy přísné a náročné šéfové. Pak nemocný uhříněveský dědeček zemřel, a když poté vršovický byt, patřící německému majiteli zabrali pro své potřeby nacisté, odstěhovala se s tátou a s brášky do domku za babičkou. Neměli to jednoduché, ale kdo za války měl? Byli rádi, že přežili. Po válce došlo ke změnám, Václav už úřednické místo nesehnal a nastoupil jako průvodčí na lokálních železničních tratích, pracoval ve směnách. Babička zestárla a už jen skromnými silami dokázala pomáhat s péčí a výchovou Filipa s Jakubem, které Tonička dovedla až do dospělosti.
Kluci se osamostatnili, babička odešla za dědečkem, Václav si po létech našel novou partnerku a znovu se oženil. A Tonička? Najednou byla volná, najednou se nemusela o nikoho starat, najednou nevěděla, co sama se sebou. Prožila pár krátkých vztahů, ale žádný z nich jí nevyšel. Ani nemohl, ona se totiž za všechna ta léta naučila žít s myšlenkou: „Já žádného cizího muže nechci, žiju pro rodinu a proto, abych se starala o své blízké.“
A tak to byla právě Tonička, kdo pomáhal Filipovi, když se mu rozpadlo první manželství, žena mu utekla s jiným, on byl na pokraji zhroucení a chtěl se zabít. Tonička se o něj postarala, vzala si ho k sobě, dodala mu nových sil a dokázala ho přesvědčit, aby si našel takovou partnerku, se kterou stojí za to žít. Postarala se i o Jakuba a jeho ženu, když on po těžké automobilové havárii zůstal na vozíku a ona dlouhé měsíce bojovala o život, aby nepodlehla svým zraněním. Nakonec se i zásluhou Toniččiny péče dali natolik dohromady, že si mohli pořídit potomka a normálně žít. K posledku Tonička pečovala i o svého tatínka Václava poté co zestárl, podruhé ovdověl a v poslední fázi svého života se bez její pomoci nedokázal obejít.
***
Přišlo jedno z prvních jar nového tisíciletí a stařičká stále čiperná Tonička oslavila jednaosmdesáté narozeniny v uhříněveském domku, ve kterém trávila podzim svého života. Přijeli za ní oba bráškové se svými rodinami, domek byl plný radosti dospělých a veselého výskotu dovádějících vnoučat. Když se rodinka konečně rozjela do svých domovů, Tonička pomalu poklízela a najednou ji zalil zvláštní pocit. Byl to pocit bilancování naplněného života, ve kterém vnímala štěstí, že mohla žít pro své nejbližší. Přiblížila se půlnoc a s tímto pocitem ulehla Tonička k spánku.
Nad ránem se zdál Toničce zvláštní sen. Procházela v něm nadpozemsky nádhernou krajinou. Když lehkými kroky kráčela cestou podél hlubokého lesa, objevil se nejprve zajíc, pak liška a nakonec laň. Nikdo nikoho nelovil, ani nepronásledoval, zvířata se shlukla kolem Toničky a vytvořila jí doprovod. Když přecházela louku s hustou sytě zelenou trávou, zaslechla nad sebou ptačí švitoření a k jejímu průvodu se přidal párek pěnkav a několik sýkorek. Poté se přiblížila ke starobylému stavení, opodál stál úl, ze kterého vylétl roj včel a počal Toničce s mírným hukotem kroužit nad hlavou.
Tonička obklopena všemi těmito tvory došla až k tomu stavení a uviděla lidskou bytost, která se jí s rozzářenýma očima vydala v ústrety. Poznala v té bytosti svou maminku Jitku, která kdysi dávno zemřela krátce po porodu Toniččiných brášků.
„Toničko, vítej,“ objala ji maminka. „Děkuji ti za vše, co jsi udělala ve svém životě tam na zemi, když já už musela odejít. Toničko, teď počkej a podívej,“ ukázala maminka na nedaleký zalesněný kopec.
Všechno ztichlo, zajíc, liška i laň se zastavili a otočili své hlavy směrem, kterým maminka ukázala. Pěnkavy a sýkorky usedly do koruny stromu a zahleděly se také tam. I roj včel se za letu ve vzduchu zastavil, všichni ti malí tvorečkové na místě třepetali křídly a vzhlíželi též tím směrem.
Pojednou nad zalesněným kopcem vyšlo slunce. Tonička viděla, že je úplně jiné než to, které znala ze světa, odkud právě přišla. Zářilo všemi barvami, i těmi, které nikdy nespatřila a ani si je nedovedla představit. Svítilo jasně, ale neoslňujícím světlem, pohled do jeho paprsků byl nesmírně povznášející. Sálalo silným žárem, ale nespalovalo, příjemně hladilo a prohřívalo Toniččinu pleť.
Pohled do toho krásného slunce Toničku ujistil, že se jí nezdá jen obyčejný sen, ale že její duše vystoupila ze svého pozemského těla, do kterého se už nevrátí. Poté se rozhlédla kolem sebe, zvířata už byla pryč, odběhla do lesa, odlétla do luk a do úlu. Tonička znovu objala svou maminku. Najednou s jistotou věděla, že patří právě sem, odsud se kdysi narodila do svého pozemského života. Sem se nyní vrátila a tady je její skutečný domov. V místech, kde není žádná nenávist ani zlo, která jsou prostoupena láskou a přátelstvím, a v nichž může přebývat jen ten, kdo se oprostil ode všech protivenství.
Jan Pražák
Proč mají babičky větší autoritu u malých dětí než maminky?
„Díky za kafe, zajeď do krámu, tady máš seznam, já zatím vyluxuju, než se vrátíš.“ Pravila moje drahá choť a za účelem transportu šálků do myčky nádobí vstala ze sedačky.
Jan Pražák
Jak si Maruška vysloužila dort
„Promiňte, ale my jsme si objednali kávu, ne čaj. A ty indiánky nám tady klidně nechte, sice jsme chtěli větrníky, ale aspoň budeme mít pro jednou trochu změnu.“ Snažil jsem se upozornit servírku co nejjemnějším tónem.
Jan Pražák
Trocha pokleslého humoru
Politický článek? Tak to ani náhodou, ještě bych se rozčílil a hlavně na to jsou tu jiní. Vztahovka? No, možná, jak se to vezme. Ale hlavně mám chuť vás trochu pozlobit pokleslou a nevhodnou tématikou, tak to snad radši nečtěte.
Jan Pražák
Ty seš teda nemehlo!
Jo, jsem trochu levá nebo občas něco nedomyslím, ale dá se s tím žít a taková nešika zas nejsem, aby se mi to muselo připomínat skoro každý den. Jenže v té době se Karel ve ztrapňování mé osoby přímo vyžíval.
Jan Pražák
Co na mě tak zíráš?
Představte si pánové, že si třeba odskočíte z práce na oběd na meníčko, restaurace je prakticky plná a vy se shodou náhod ocitnete u stolu se dvěma neznámými ženami. Není na nich celkem nic výjimečného až na jednu drobnost.
|Další články autora
Galerie: Tramvaje ze Škody míří do Itálie i Německa. Takhle vypadají české vozy pro Evropu
Většina Čechů zná tramvaje Škoda především z pražských ulic nebo z dalších krajských měst. Jen...
Záhadné schody v Kunratickém lese mají vysvětlení. Sloužily při šlechtických honech
V srdci Kunratického lesa chátrají podivuhodné schody, které vedou „odnikud nikam“. Před bezmála...
Pražské ulice jsou zajímavý retroautosalon. Havlův Golf, sovětská Lada, německé Scorpio a další
Když pojmete procházku po městě jako výlet za automobilovými veterány, určitě neprohloupíte....
Miss Czech Republic 2026 představila top 10 finalistek. Kdo jsou krásky, které bojují o korunku?
Ředitelka soutěže Miss Czech Republic Taťána Makarenko představila desítku finalistek pro rok 2026....
Přehled výluk 2026: DPP ohlásil 4 omezení v metru, na povrchu je oprav ještě víc
Pražský dopravní podnik zveřejnil přehled plánovaných realizací nových staveb, oprav a...
Jihlava příští týden připomene 600 let radnice, otevře historické prostory
Jihlava příští týden připomene 600 let tamní radnice. Budovu získala městská rada od Mikuláše...
Letohrad letos plánuje, že na investice vydá asi 80 milionů korun
Město Letohrad na Orlickoústecku bude letos hospodařit s rozpočtem s příjmy 252 milionů a výdaji...
Třebíčská radnice nabídne v aukci 20 pozemků pro rodinné domy
Třebíčská radnice připravila k prodeji 20 pozemků pro rodinné domy v části Nehradov. Chce je prodat...
Oblíbená a oceňovaná mluvčí končí. Jana Poštová nově povede srdce záchranky
Jana Poštová po sedmi letech končí coby tisková mluvčí pražské záchranné služby. Mezi novináři...
Konec nedochuceným salátům. Objevily jsme zázračné zálivky Fermato
Fermentace dokáže proměnit známé suroviny v chuťově komplexní zážitek. Naše redaktorky proto vyzkoušely dvě salátové zálivky od moravské značky...
- Počet článků 2326
- Celková karma 24,84
- Průměrná čtenost 1311x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.