Zavřený pes v rozpáleném autě
Tento čtvrtek jsem si vzala dovolenou a byla navštívit jednu svou vzdálenou tetu, která bydlí poblíž Prahy, pozvala mě na oběd a na kus řeči. Nestihla jsem upéct něco sladkého jako dezert, a tak jsem se po dobrém jídle vydala k místnímu Vietnamci, že u něj pořídím cosi k zakousnutí, než ona poklidí. Sice se mi moc nechtělo, protože venku bylo už přes třicet stupňů, ale doufala jsem, že tím udělám tetě radost, když už jsem se teda neráčila sama nic přivézt.
„Otevírací doba 7 až 12 a 13 až 20.“ Stálo na cedulce toho krámku a já si uvědomila, že i tihle lidé potřebují polední pauzu. Ale nepotěšilo mě to, kouknu na hodinky, do jedné zbývá pětadvacet minut, tak holt budu muset čekat.
Rozhodla jsem se užít si ten čas trávením chutného tetina oběda na lavičce ve stínu pod košatým stromem, a když jsem k ní šla, všimla jsem si něčeho, co mě zarazilo. Kousek od lavičky, dva domy od krámku stálo na slunci zaparkované černé auto. Vypadalo luxusně, značky jsem si nevšimla, ale upoutalo mě něco jiného. Uvnitř byl takový malý bílý bišonek, plemeno psů, kteří se usmívají už od pohledu. Jenomže tenhle čtyřnohý krasavec se neusmíval, ležel na sedačce spolujezdce a rychle dýchal s vyplazeným jazykem. Bodejť by mu nebylo horko, když venku bylo přes třicet, okýnka zavřená nadoraz, a tak uvnitř muselo být doslova k padnutí. Přišlo mi ho líto, zvlášť když během doby, co jsem tam seděla, zalezl dolů před sedačku v domnění, že tomu vedru unikne.
Vietnamec konečně otevřel, já zakoupila roládu, no nic, jako domácí to sice asi nebude, ale co naděláš. Horší bylo, že když jsem vyšla z krámku, ten pes tam pořád byl. I kdyby přijeli těsně, než jsem přišla, bylo mi jasné, že už se tam peče nejmíň půl hodiny. To už mi nedalo a zazvonila jsem na zvonek u vrat přilehlého domku.
„Dobrý dem, to je vaše auto?“ Zeptala jsem se mladičké paní, možná slečny, která mi přišla otevřít.
„Ne, není, počkejte, já skočím pro tátu,“ dostalo se mi odpovědi.
A pak to přišlo. „Co mi chcete?“ Prohlásil neurvale tak padesátiletý muž, jemuž samolibost doslova stříkala z očí.
„Dobrý den, pane, promiňte, chci vás jen upozornit, že máte v rozpáleném autě už nejmíň půl hodiny zavřeného psa,“ přiměla jsem se k věcnému tónu.
„To není možný, vždyť jsem tady sotva pět minut a to auto je vyklimatizovaný,“ odsekl na půl pusy a zamračil se jak kakabus střihnutý čertem.
Já si představila, jak dlouho asi tak vydrží chládek ve tmavém hermeticky uzavřeném autě po vypnutí klimošky, zvlášť když je na přímém slunci, a odpověděla jsem mu teď už naléhavým hlasem: „Milý pane, přišla jsem před půl hodinou a to auto tady stálo celou tu dobu, tak si nevymýšlejte a radši se do něj na tak dlouhou dobu zkuste zavřít vy sám.“
Chlapík se na mě podíval jako na veš v kožiše, jedovatě utrousil: „sakra, ženská, nemontujte se do toho,“ vletěl do auta, nastartoval a odjel. Jak otevřel dveře, vyvalilo se zevnitř vedro jako z pece, ale jeho ani nenapadlo podívat se na svého psa, natož aby mu třeba přinesl z dceřina domku vodu a vzal ho na chvilku ven do stínu.
Už když jsem se vrátila z toho krámku, ještě než jsem zazvonila, tak jsem si jen tak pro jistotu zvenku bišonka vyfotila mobilem a taky jsem cvakla číslo toho auťáku. Nikdy v životě, a dokonce ani při tom focení bych si nepomyslela, že budu za udavačku, a pokud by ten člověk byl vstřícnější a o chudáka psa se hned nějak postaral, tak bych to neudělala ani tentokrát. Prostě mě to tak naštvalo, že jsem sepsala, jak se celá záležitost odehrála, přiložila ty dvě fotky a celé to poslala na veterinární správu.
Klidně mě kamenujte, že jsem bonzačka, ale tahle zvířata jsou živí tvorové jako my lidé, třeba takový jezevčík mých rodičů je vyloženě člen rodiny, i když je to jen pes. Kdyby tohle někdo udělal jemu, tak ho nejspíš na místě zabiju pouhým pohledem i za cenu, že si to pak odsedím ve vězení. Každopádně pak mi přišlo, že moji zprávu přijali, ale jestli na toho chlapíka udělají aspoň bububu, to fakt netuším. Jediné v co doufám, je, že to ten bišonek nakonec přežil bez úhony.
A ještě perlička na závěr, co mi k tomu řekla teta, když jsem se vrátila z toho krámku: „Jo, milá zlatá, tyhle lidi já dobře znám. Mladá v tom domku bydlí s přítelem a je docela fajn, ale její fotřík? Kdysi to byl takový nekňuba s rukama dozadu, ale pak zbohatnul bez vlastního přičinění. Zrestituoval v Praze po předcích několik baráků na lukrativním místě, odstěhoval se tam, a když se tady ukáže, tak má nosánek pěkně nahoru a s nikým se nebaví.“
