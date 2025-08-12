Vyprávění citově vyprahlé ženy
Tenhle inzerát dost vynikal mezi přímými výzvami k sexu alfa samců a ukňouranými nářky zoufalců v rubrice nabídky nevážných vztahů jedné internetové seznamky. Zamyslela jsem se, uvědomila si, že nejistý hlas by mě brzy prozradil, a tak jsem zvolila svůj obvyklý plán. Budu dělat, že jsem vdaná a mám žárlivého muže, aby mi nevolal a abych mohla odkládat osobní setkání co nejdéle. A až bude chtít mou fotku, pošlu mu tu, na které jsem o patnáct let mladší a o pětadvacet kilo štíhlejší. Jestli je romantik, tak budu aspoň chvilku snít u jeho mailů, než to celé skončí jako obvykle.
Přestože jsem Jirku vůbec neznala, už teď mi ho přišlo trochu líto za to zklamání, které mu celou svou přetvářkou připravím. Ale ještě víc líto mi přišlo sebe samotné: „Podělanej život,“ zamudrovala jsem jen tak pro sebe v myšlenkách, „co bych asi tak mohla chtít, já stará dvakrát rozvedená tlustá protivná ošklivá ženská. Ale třeba si vybere nějakou jinou a já budu mít klid, určitě nebudu jediná, kdo mu na taková romantická slova odpoví.“
Mé prsty začaly jakoby samy od sebe ťukat do klávesnice, jak byly zvyklé z dřívějších pokusů: „Dobrý den pane Jiří, odpovídám na Váš inzerát, ve kterém na rozdíl od ostatních nechybí romantický tón. Jsem o něco mladší než Vy, žiji v prakticky nefungujícím manželství a možná bych uvítala trochu blízkého přátelství s někým, kdo je na tom podobně jako já. Hanka“
Hlídala jsem každé pípnutí mobilu, avizující příchozí poštu. Na jedné straně jsem netrpělivě vyhlížela Jirkův mail, na druhé straně jsem si přála, aby mi nenapsal. První mail mě uklidnil, byla to faktura za elektřinu, druhý jsem rovnou vyhodila, šlo jen o jakýsi reklamní spam na zaručeně a bleskurychle fungující prášky na hubnutí. U třetího se mi rozbušilo srdce, byl od Jirky.
Psali jsme si skoro každý den, někdy to stihli i dvakrát, občas se Jirka odmlčel s omluvou, že nenašel doma chvilku soukromí, ale hned v příštím psaní mi vše vynahradil. Na dálku mě zahrnoval něžnostmi, držel za ruku a líbal do vlasů. Domluvili jsme si tajný kód, abychom si mohli posílat SMS ve vzácných chvílích, kdy nás nikdo z rodiny nehlídá. Pak mi Jirka poslal svou fotku s prosbou, abych mu oplatila stejnou mincí. „Chlape, ty máš teda charizma... Miláčku...“ Když jsem si prohlížela jeho tvář, zalil mě hořkosladký pocit touhy, o níž jsem už předem věděla, že nebude nikdy naplněná. Chvilku jsem váhala, jestli to nemám celé rychle utnout, ale pak jsem neodolala a poslala mu ten dávný obrázek, na kterém jsem byla aspoň trochu hezká, mladá, celkem štíhlá a snad i přitažlivá.
„Lásko, když jsem Tě poprvé uviděl, málem se mi zastavilo srdce. Smím být tak smělý a snít o tom, jak Tě něžné líbám na Tvá krásná ňadra, která máš ukrytá pod tou slušivou halenkou?“ Dočetla jsem se v odpovědi na mail se svou fotkou. Od té chvíle byl Jirka čím dál, tím odvážnější, ale stále zůstával v romantických rovinách. Tam kde by jiný napsal, že si to se mnou chce už konečně rozdat, použil Jirka obrat: „Světluško moje zářivá, nemůžu se dočkat chvíle, až spolu splyneme v jednu bytost, vesmír se propadne, vše zmizí, zůstaneme jen my dva a naše milování.“ Cítila jsem, jak mě jeho slova fyzicky vzrušují.
Bylo mi jasné, že den našeho prvního setkání se blíží a s ním i konec mého snění. Za těch pár týdnů od inzerátu jsem se stačila do Jirky zamilovat jako malá holka a teď jsem byla nešťastná, že všechno skončí dřív, než doopravdy začne. Nějaký čas jsem se ještě vymlouvala, že mě teď můj neexitující manžel moc hlídá, že mám starosti s dospívajícím synem, ale když jsem vycítila, jak to začíná být Jirkovi podezřelé, domluvila jsem si s ním rande. Měli jsme se sejít hned druhý den ve čtyři odpoledne, Jirka na mě počká na Míráku před kostelem a zajdeme si na kávu do jedné zastrčené kavárničky.
„Smím Ti přinést růži, lásko moje krásná?“ Dočetla jsem se v poslední Jirkově SMS před plánovaným setkáním.
„Raději ne, miláčku, doma by byly zbytečné otázky, od koho ji mám.“
Byla jsem na vážkách, radši bych zůstala doma, ale pak jsem se rozhodla, že to udělám stejně jako už několikrát dřív. Aspoň na chvilku ho uvidím ve skutečnosti a on mě přitom nepozná. Bude čekat pohlednou ženskou svého věku, ale mě staré břichaté podmračené báby s velkým zadkem, s úplně jiným účesem a ve tmavých brýlích si ani nevšimne. Sednu si na lavičku s knihou a budu ho nenápadně hladit očima, abych si svůj hořkosladký pohár nenaplněné lásky vypila až do dna.
Na smluvené místo jsem dorazila pár minut před čtvrtou, Jirku jsem poznala na první pohled, stál na schodech pod kostelem. Usadila jsem se na jedinou volnou lavičku trochu opodál a otevřela knihu, ale přes tmavé brýle stejně nebylo vidět, že do ní nekoukám. Pozorovala jsem Jirku, toho vysokého štíhlého muže, do nějž jsem byla zamilovaná a po němž jsem toužila, jak se s tichým úsměvem rozhlíží po příchozích a vyhlíží svůj přelud. Byl úplně stejný jako na té fotce, na kterou jsem se v posledních týdnech dívala každou volnou chvilku. Jen místo košile měl na sobě slušivé tričko s krátkými rukávy a jeho charizma bylo snad ještě výraznější.
S přibývajícími minutami se začal Jirka procházet, párkrát se přiblížil k mojí lavičce, a jak mě přelétl nevidoucíma očima, všimla jsem si jeho nervozity. Ve chvíli, kdy předešlí muži už většinou otráveně odcházeli, vzal Jirka do ruky mobil a cosi do něj vyťukal. Vzápětí mi pípnul v kabelce mobil, věděla jsem, že je to zpráva od něj a že se mě asi ptá, kde vězím. Pomyslela jsem si, že má možná starost, jestli se mi nic nestalo. Jirka se procházel stále ve větších kruzích a mojí lavičku míjel zrovna ve chvíli, kdy se rozhodl, že mě přece jen navzdory dřívější domluvě aspoň krátce prozvoní. Přejel prstem přes ikonku sluchátka u mého kontaktu a v tu ránu se mi v kabelce rozehrál mobil melodií, o které jsem mu v jednom z mailů napsala, že je moje oblíbená.
Cukli jsme sebou oba. On překvapením, že se té neznámé ženě na lavičce linou z kabelky úvodní takty písničky, kterou má ráda jeho tajná láska, jíž zrovna v tu chvíli volá, protože se jí nemůže dočkat a má o ni strach. Já náhlým leknutím, že se tou melodií prozradím, Jirka mě navzdory mému vzhledu pozná a já se hanbou propadnu do země.
„Vy jste... Ty jsi... Hanko, jsi to ty?“ Zastavil se u mojí lavičky, promluvil na mě, nebyl si jistý. Náznak rysů z mé fotografie, úplně stejná maličká piha na bradě, ale naprosto jiná postava.
„Jsem její starší sestra, Hanka dostala náhlý záchvat malárie a poslala mě místo sebe...“ Několik podobných nesmyslů mi prolítlo hlavou. Ale nevyslovila jsem je, vyskočila jsem z lavičky a zmohla se jen na jedinou tichou větu: „Jirko, prosím tě, promiň, odpust mi to.“ Stála jsem před ním a koukala do země.
Chvilku mlčel, jakoby horečně přemýšlel a snažil se pochopit novou situaci. Pak se na mě usmál, nesmírně jemným pohybem mí sundal tmavé brýle z očí a zeptal se: „Tak půjdeme na tu kávu?“
Seděli jsme proti sobě v šeru tichého boxu kavárny a já vyprávěla Jirkovi svůj příběh. Jak jsem byla poprvé vdaná, přišla o dítě, neunesla to a rozbila manželství. Jak ode mě druhý manžel odešel, pak jsem prožila pár nepodařených vztahů, stárla, přibírala na váze a byla čím dál zatrpklejší. Jak jsem postupně zjistila, že o mě už nikdo nestojí, začala se seznamovat přes inzeráty, vydávat za někoho jiného a vždy to skončilo neuskutečněnou první schůzkou. „Jirko, ty jsi první, kdo mě takhle poznal,“ dodala jsem na závěr svého svěřování. „Ještě jednou se ti moc omlouvám, zapomeň na mě a najdi si nějakou jinou... A teď promiň, radši půjdu.“
„Hani, počkej,“ zadržel mě a zlehka mi položil dlaň na ruku. „Neodcházej, ještě ti musím něco říct. Ano, jsem sice opravdu ženatý, ale moje manželka je těžce nemocná. Propadla alkoholu, starám se o ni a nedokážu...“ zadrhl se mu hlas, „...nechci od ní odejít. Jen jsem si myslel, že bychom mohli my dva, však víš.“
Oči se mi zalily slzami a já propletla své prsty s jeho.
Dívali jsme se na sebe a mlčeli.
Pak jsem se po strašně dlouhé době poprvé upřímně usmála: „Jiří, psával jsi mi, že víš o místě, kde bychom se mohli scházet v soukromí. Nebo třeba u mě? Chceš? Já mám čas kdykoli...“
Zachytil dychtivý pohled mých očí. Těch hlubokých šedých očí, které tak důvěrně znal z fotky.
Domluvili jsme se na zítřejší podvečer...
Další články autora
