Vykašlala jsem se na nejlepšího chlapa svého života

Ani ve snu by mě nebylo napadlo, že vůbec nějakého takového potkám. Totiž chci říct, nemyslela jsem si, že někdy budu svému Karlovi nevěrná. Ale znáte to, když se holka vdává, má růžové brýle, ale pak je všechno úplně jinak.

Prostě po pár létech manželství se z Karla vyklubalo něco mezi gaučákem a ředitelem zeměkoule. Když jsem po něm chtěla, aby mi s něčím pomohl v domácnosti, tak se vždycky vymlouval, jak je utahaný z práce, jako kdybych já asi urvaná nebyla. Nebo řekl, abych počkala, až dokouká důležitou politiku nebo fotbal v televizi, potom že se do toho milostivě pustí. Jenomže pak většinou buď zapomněl, nebo se na to vykašlal, nevím, zkrátka to nádobí, luxování, úkoly s dětmi a všechny ostatní věci stejně zbyly skoro vždycky na mě. Takže mě po čase přestalo bavit si mu vůbec o něco říkat.

Jó, třeba vyčistit ucpaný odpad nebo pověsit lustr, to on sice dokáže a udělá to i pořádně, ale pokaždé mu trvá půl roku, než se k tomu rozhoupá. A to byste ho přitom museli slyšet, to je samé: „Jaruno, podej mi tohle, ne to nechci, copak to nevidíš?“ Nebo: „Přidrž mi tady to... Ne tak pitomě, drž to pořádně, malé dítě by to pochopilo líp.“ Prostě mu musím stát za zadkem, pořád se ptát, jestli něco nechce, obdivovat a básnit, jak je neskonale dobrý. A nakonec mi stejně kvůli něčemu vynadá, třeba když mi pak nezbyde čas a spíchnu jen něco rychlého k jídlu.

Už ani nepamatuju, kdy byl na mě naposled v posteli něžný, možná před svatbou. Od té doby je to jen takové rychlé šup sem, šup tam, teda pokud ho vůbec k něčemu ukecám. A aby si se mnou jenom tak povídal nebo mě pohladil, jak to my ženské občas potřebujeme? Kdepak, ten umí akorát poučovat a ukazovat, jak je chytrý, to by mu fakt šlo.

Promiňte, že si na něj tady tak stěžuji. Možná to ode mě všechno zní jako vymlouvání, že už jsem toho jednoho krásného dne začala mít dost a našla si milence. Teda našla, možná si spíš našel on mě, bylo to na takovým firemním setkání, kde jsme se spolu dali do řeči. On byl zrovna volný, já vdaná, vůbec mě nenapadlo, že se mezi námi něco stane. Jenomže Jirka byl tak milý a pozorný, jak od Karla nepamatuju, ani když jsme byli čerstvě zamilovaní. Utekli jsme od ostatních, celý večer seděli u malého stolku v zastrčeným koutě a povídali si o životě. Nevím, co to do mě vjelo, ale já se mu svěřila, jak to mám s Karlem. Načež on mi vzal jemně ruku do svých dlaní, začal vykládat takové ty nesmysly o vílách a královnách, já mu to baštila a byla jsem ztracená.

Tak jsme si začali psát tajné mejly a volat, on uměl být i přes písmenka tak milý a něžný, no a já najednou věděla, že přesně tohle mně doma schází. Tvrdil mi, že mu nevadí, když jsem vdaná, že mi nechce ničit rodinu a rozbíjet manželství, ale že strašně touží, abych byla aspoň občas v jeho náručí šťastná. Vím, že mě teď možná odsoudíte, ale nechala jsem se pozvat od něj domů a vlezla s ním do postele.

Ne vlezla do postele, to říkám hrozně ošklivě. Jirka to udělal moc romantické, svíčky, tichá hudba, náramné pohoštění, u kterého jsme si zas povídali a byli k sobě čím dál tím blíž. Dokonce jsme i tancovali ploužák, při kterém si mě začal pomaličku rozbalovat ze šatů a intimně hladit, až jsem přestala myslet a byla ztracená. A pak samotné milování bylo tak nádherné, jak jsem to v životě nikdy nepoznala. No, radši to zkrátím, najednou bylo deset večer, já se vzpamatovala a celá zmámená upalovala domů. Tam mě čekal akorát naprdnutý Karel a hned mi vynadal, že se tahám s kámoškou, celý večer jsem nedostupná, zrovna když ho začalo bolet v krku a potřebuje, abych mu uvařila čaj.

Povím vám, já celou noc neusnula a spekulovala, jak to vymyslet, abych se s Jirkou mohla zas sejít co nejdřív. Dokonce mě napadlo, že bych se mohla na všechno vykašlat a prostě k němu utéct.

Jenomže pak přišlo ráno a Karel byl celý zdrchaný. Strčila jsem mu pod paží teploměr a odvezla k doktorovi. Ten ho vyšetřil, prohlásil, že má klasickou podzimní virózu, doporučil mu paralen, kapky do nosu, šátek na krk a vitamíny. Když si něj Karel vyžádal neschopenku, tak ho poslal domů, ať se kurýruje a odpočívá. Já pak se zpožděním dorazila do práce, než jsem se stačila rozkoukat, volala mi dcera, že nutně potřebuje pomoct s dětmi. Mají maličká dvojčata, její manžel je záchranář a narychlo ho zavolali na nějakou velkou akci v zahraničí. A že není vůbec jasné, kdy se vrátí.

No, co vám mám vykládat, nezastavila jsem se několik dní. Ráno opečovat skomírajícího Karla s rýmičkou, on tyhle věci pokaždé strašně prožívá. Pak honem do práce, šéf byl naštěstí uznalý, věděl, že mu to vrátím a pouštěl mě brzo domů. Teda ne domů, ale k dceři, abych jí byla k ruce a teprve pak zpátky ke Karlovi, to už jsem byla celá urvaná.

A při tom všem kolotoči jsem snila, jak by mně bylo nádherně s Jirkou. Odešla bych od Karla, nějak by se musel postarat sám. Dceři bych asi pomáhala tak jako tak, ale nedokázala bych se jí podívat do očí. Sama jsem ji kdysi vychovala tak, že by mě teď nedokázala pochopit. A hlavně bych se nemohla podívat do ksichtu sama sobě a připadala bych si jako mizerná ženská, která hned zdrhá, když to nemá doma ideální. Ale povězte mi, která má?

No, prostě jsem si uvědomila, kam patřím a Jirkovi do očí řekla, že je mi to strašně líto, je mi s ním krásně, ale končím. Byli jsme z toho oba moc smutní, chvíli se mě snažil přemlouvat, ale nebylo to nic platné, já byla rozhodnutá. Nakonec to přijal, ostatně mu ani nic jiného nezbylo a já jen doufám, že jsem mu nepřipadala jako holka na jedno použití. To bych fakt nechtěla.

Teď už jsem zkrátka zase nohama na zemi, užívám si svého protivného Karla, který je už konečně zdravý. Přitom mám pocit, že jsem se vykašlala na nejlepšího chlapa svého života. Někdy si u toho ještě pobrečím, ale utěšuji se jednou myšlenkou. Třeba, že by se za pár let i z toho skvělého Jirky mohl vyklubat protivný mužský, který bručí, když po něm chci, aby mi pomohl s nádobím. Anebo třeba taky ne a zůstal by tím skvělým chlapem, na to radši ani nemyslím.

Tak se na mě nezlobte, že jsem vás zdržela, já to prostě potřebovala dostat ven a někomu říct.