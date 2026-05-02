Vadí vám tykání v reklamách?
V pohodě a klídku si čtu nějaký článek, případně jen tak nezávazně projíždím facebook, a přitom mi náš kocour spokojeně pospává na klíně. Prostě večerní idylka jak vyšitá. Jenomže jak zvolna roluji kolečkem myši po řádcích textu, najednou narazím na reklamní video, které se samo spustí. Začne mi ječivým hlasem vnucovat něco, co rozhodně nechci, div, že mi nevynadá do blbců, když si to nekoupím. A navíc mi tyká jako nějakému dávnému kámošovi. Rázem je po idylce, kocour je auf, odrazí se mi z klína za použití drápů zadních nohou a já se to video snažím honem nějak vypnout, aby nevyrušilo manželku, sledující napínavou detektivku v televizi.
Je úplně jedno, jestli vnucovatel oním zbožím myslí nějaký zázračný doplněk stravy na hubnutí, který stejně nefunguje nebo třeba krabičky asijských kondomů, k nimž při včasném objednání přidává množstevní prémii v podobě balíčku plenek pro novorozence.
Neohrožený detektiv na televizní obrazovce pronásleduje úskočného zločince, a když už ho skoro polapí, vybuchne reklama: „Ty ještě nemáš žehličku desáté generace se zabudovanou umělou inteligencí, která sama uloží prádlo do skříně?!“ Pokřikuje na manželku z obrazovky ženština se silikonovými pětkami tak nahlas, až kocour, který se mezitím přesunul k ní, definitivně otráveně prchne do vedlejší místnosti. Po první reklamě následuje další a další, pak ukázky z následujících pořadů, které moji drahou natolik vyhodí z děje detektivky, že pak marně pátrá, kdy byl vlastně policajtem a kdo vrahem.
„Honzo, já teda nevím, sice chápu, že bez reklam by to asi nešlo, ale chytrou žehličku nechci, prádlo si dokážu uklidit sama. Možná jsem upjatá, ale to tykání mi fakt vadí.“
„No, Soni, já s tím maníkem, co mi vnucoval kondomy, taky nehrál kuličky před školou a ani jsme si nepotykali u piva, ale někdo si zřejmě myslí, že tou vtíravou familiárností dosáhne většího úspěchu u potenciálních zákazníků.“
Houbeles většího úspěchu. Teď trochu odbočím, znáte Chucka Norrise? Inu, kdo by neznal toho chlapíka, který uvítal astronauty ve skafandrech na Měsíci slovy: „No konečně jste tady, pánové.“ Seděl přitom v triku v zahradním lehátku, pokuřoval a upíjel ze sklenky s osvěžujícím drinkem. Jeho nejnovějším a doufejme, že ne posledním kouskem je, že jako první a zřejmě na dlouho jediný člověk dokázal přijít na svůj vlastní pohřeb.
Tak tohohle Chucka Norrise jsem objevil na obrázku, jak stojí nad ležící zelenou potvorou z uřvané reklamy jedné nejmenované společnosti, odfukuje si kouř z hlavně revolveru a suše říká: „Není zač, lidi.“
Netvrdím, že úplně všechny reklamy jsou stupidní, výjimečně se objeví nějaká vtipná, u které se člověk dokonce i pobaví. Jenomže pokud mi někdo něco neomaleně vnucuje a ausgerechnet mi přitom tyká, tak nemá nejmenší šanci.
To už si daleko radši přiťuknu sklenkou něčeho dobrého a potykám s lidmi, jejichž společnost je mi příjemná a s nimiž si máme navzájem co říct.
Jan Pražák
Nenávist
Nevím, jestli si někdo dovede představit zoufalství matky, které zemře její vlastní dítě. Můj syn Ruda zahynul při dopravní nehodě nedlouho před tím, než by oslavil deváté narozeniny. Zabil se, když jeli s tátou na výlet.
Jan Pražák
Do Prahy za kočkami
Jenom tak na nezávazný lov někam do vinárny nebo rovnou na jistotu do nočního klubu? Ale kdepak, výpravu do metropole za dvounohými kočkami přenechám jiným, já se zajedu podívat na ty čtyřnohé.
Jan Pražák
Vrátíš mi toho muže?
Milá Haničko, byla jsi to právě ty, kdo se z nás dvou sester vyhříval na výsluní, zatímco já se musela spokojit s životem ve tvém stínu.
Jan Pražák
Plnoštíhlá krasavice boduje
„Jak ty si představuješ krásnou ženskou?“ Uvedla mě Maruška do poněkud prekérní situace hned poté, co si na našem čtvrtečním setkání v cukrárně lokla první doušek kávy a ochutnala větrník.
Jan Pražák
Jak saniťák Jirka dostal paní revizorku do postele
Celé to vlastně začalo na počátku osmdesátých let minulého století, když mě opustila manželka Ivana. Bylo mi skoro třicet, ona se jednoho dne sebrala a byla pryč. Ono by nakonec nešlo o zas tak výjimečnou záležitost, kdyby...
Otevírací doba obchodů 1. a 8. května 2026 je zrádná. Během jednoho svátku nenakoupíte
Blíží se květnové dny volna a s nimi i tradiční otázka, kdy budou mít obchody otevřeno. Zatímco...
5 pumptracků v Praze, které musíte vyzkoušet. Jeden je nejdelší na světě
Baví děti i dospělé, zlepšují techniku jízdy a nepotřebujete na nich šlapat. Pumptracky, tedy...
7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les
Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam...
Nová lanovka na Petřín se postupně odhaluje, vozy už mají zakrytá jen čela. Podívejte se
Nová lanovka na Petřín od designérky Anny Marešové se zbavuje ochranných obalů a odhaluje svou...
Pražský maraton 2026: Běžci ovládnou ulice, doprava vsadí na metro
Už zítra (3. května 2026) se metropole promění v dějiště jedné z největších sportovních událostí...
Konference propojí mladé lídry s inovátory, do Liberce dorazí i Yemi A.D.
Mezinárodní konference MoonshotX propojí v Liberci mladé lídry a inovátory z Evropy. Setkání...
Štvanice
Promítání dokumentárního filmu Pan Nikdo proti Putinovi na štvanickém United Islands 2026.
„Hrůza! Ale já se zamilovala.“ Ze sídla slavných sklářů udělala dobový penzion
Historický dům č. p. 10 na náměstí ve Chřibské na Děčínsku dnes možná působí nenápadně, jeho příběh...
Ústí napotřetí vybralo firmu, která opraví zakrytý úsek Stříbrnického potoka
Ústí nad Labem napotřetí vybralo firmu, která opraví zakrytý úsek Stříbrnického potoka v ulici...
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.