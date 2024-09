Typologie mužského orgasmu

Před nedávnem zde jeden kolega bloger napsal vpravdě erudované vědecké pojednání s názvem Typologie ženského orgasmu. V rámci genderové korektnosti přicházím s rozborem stejné tématiky u nás mužů.

Anžto však nejsem sexuolog, ba ani nemám tolik osobních zkušeností v oblasti erotiky, pojmu to zcela nevědecky a pokusím se nazřít na tuto tématiku z trochu jiného úhlu než on (viz zde). My muži máme proti ženám určitou výhodu v tom, že dokážeme dosahovat daleko širší škály orgasmů, než je ten klasický sexuální, který si zde pro jednoduchost označme písmenem S.

Typ J, v méně upjatých rodinách označovaný jako Ž

Tento typ je široce rozšířený a velmi oblíbený, osobně znám jen velmi málo jedinců, kteří takového vyvrcholení nedokážou dosáhnout. Pánové, představte si, že máte hlad jako vlk, sedíte za stolem a manželka, servírka nebo číšník před vás postaví talíř, ze kterého se na vás usmívá voňavá vepřová pečínka, doplněná bílým nebo červeným zelím a dostatečným počtem knedlíků. Případně nějaký jiný pokrm, který patří mezi vaše nejoblíbenější. Pociťujete vzrušení už při pohledu na tu krásu, a jakmile se do toho pustíte, dosahujete vyvrcholení prostřednictvím svých čichových a chuťových receptorů? Pakliže ano, patříte mezi většinový typ a vezte, že jste právě prožili orgasmus J (jídelní), respektive Ž (žrací).

Orgasmus J (Ž) má proti orgasmu S tu výhodu, že trvá mnohem déle, prakticky po celou dobu konzumace předložené lahůdky, a poté ještě mnoho minut doznívá. Neznám borce, který by dokázal tak dlouho vydržet na vrcholu prožitku u obyčejného orgasmu S.

Orgasmus J (Ž) v sobě však skrývá i jistá rizika, pokud mu holdujeme příliš často a s velkými porcemi, může se u nás časem projevit nepříjemné přibývání na váze. Toto riziko však můžeme minimalizovat, ne-li přímo eliminovat kombinací J (Ž) s jinými typy orgasmů, které si popíšeme v dalším textu.

Typ P s podtypy a, p

Nyní si, pánové, představte, že jste o sobotním dopoledni nechali svoji manželku doma samotnou, aby vám připravila něco dobrého k obědu. Dámy, nepohoršujte se, však on vám to manžel odpoledne vynahradí, zajede s vámi do obchodu, půjčí vám svoji platební kartu a vy si koupíte nové lodičky. Ale zpět, pánové, nechali jste tedy manželku doma a skočili si zahrát fotbálek s kamarády. Zmocnili jste se meruny, oběhli obránce a výstavní šajtlí vstřelili gól, brankář neměl šanci. Anebo jste naopak v brance skvělou rybičkou zlikvidovali soupeřova placáka. Vnímáte sílu pocitu tohoto okamžiku? Tu radost a naplnění? Tak vězte, že jste právě dosáhli orgasmu P (sportovní), podtypu a (aktivní). Pokud se vám toho dne fotbálek fakt vydaří, můžete si za hodinku či dvě užít orgasmy Pa v takovém množství, o jakém se u obyčejného S orgasmu nesní ani tomu nejudatnějšímu alfa samci. Navíc vás jako prémie čeká doma další orgasmus, tentokrát typu J (Ž).

Podtyp p orgasmu P je pasivní a zažíváme ho například na stadionech nebo třeba u televize, když se našemu mančaftu, respektive jednotlivci daří. Pokud vyrazíme třeba na fotbal a naše domácí mužstvo rozseká soupeře na hadry, dochází ke zvláštnímu jevu, jímž je davový orgasmus Pp. Nyní vám popíšu, k čemu lze tento jev přirovnat.

Kdysi dávno ještě za minulého režimu jsme si jako kluci puberťáci rozdělili sex na několik kategorií:

1. Masturbace.

2. Obyčejná soulož.

3. Skupinový sex neboli grupáč, moderně označovaný jako swingers nebo též polyamorie.

4. Mezinárodní festival socialistické mládeže, pravidelně konaný v tehdejší NDR.

Takže jestli si pamatujete, ostatně kdo by si nepamatoval na letošní play off mistrovství světa v hokeji, tak společný Pp orgasmus náš Čechů při všech vstřelených gólech a při vyhlašování vítězů lze co do intenzity a množství bez nadsázky přirovnat k S orgasmům z oněch zmíněných dávných festivalů.

Výhodou Pa orgasmů je, že dokážou eliminovat nebo aspoň výrazně snížit výše zmíněné riziko tloustnutí, způsobené nadužíváním orgasmů J (Ž). Orgasmy Pp nám tento bonus neposkytují, ledaže bychom si pravidelně každý týden střihli se sousedy menší závod v běhu na fotbalový či hokejový stadion, umístěný na druhém konci naší vsi, respektive ve vzdálené čtvrti našeho města.

Další typy mužských orgasmů už nebudu tak detailně popisovat, pojednání by bylo příliš dlouhé a začalo by vás nudit. Takže pouze ve stručnosti:

Typ A (automobilový), případně M (motorkářský), dostavující se za volantem, respektive za řídítky. Kdo rád jezdí, určitě tyto orgasmy zná, áčko bývá víc individuální, emko spíš skupinové. Je to bezva věc prožívat radost z jízdy, pokud se zadaří, orgazmus trvá prakticky od začátku až do konce. Jen bacha na machrování a frajeřiny, promiňte, že to říkám, když většina z nás jezdí v pohodě, ale na silnici jde fakt o životy.

Typ R, dostavující se, pokud se nám podaří udělat někomu radost, prostě ho nějakým způsobem potěšit. Je to takový subtilní maličký orgasmíček z běžného života, kdo ho rád dosahuje, hned se o fous líp žije jemu i lidem v jeho okolí. Zmínil-li jsem se o erku, nesmím vynechat orgasmus typu N, který je jeho pravým opakem a spočívá v tom, že někoho nase... pardon, naštveme. Mám-li být upřímný, je mi líto lidí, kteří ho rádi prožívají. Jich a ještě víc těch, na kterých ho praktikují.

A tak dál, a tak dál, těch typů je samozřejmě víc, ale to bychom tu byli fakt do rána. Závěrem už jenom drobná poznámka o tom, jak si my chlapi můžeme jednotlivé typy orgasmů skombinovat, abychom si mohli říct, že jsme prožili bezva den. Je to samozřejmě individuální, ale o volném dni ve dvou to může vypadat třeba takto:

Ráno párkrát R vůči manželce, proložené jedním klasickým S (esek může být i víc, máte-li na to oba chuť a kondici). Poté společné A (nebo M), spojené s výletem k rybníku, na hrad, případně dle chuti jinam a v cíli J (Ž) v dobré restauraci. Pak ještě pokračování A/M s jinou destinací a s občasným R, těch není nikdy dost. K večeru po návratu nějaké to P, podtypu a nebo p podle libosti. Na závěr dne, jste-li tak založení a zbyla-li vám ještě energie, můžete si klidně střihnout ještě S. Nu a potom už jenom U, na které jsem prve zapomněl a jímž není nic jiného než mužský pocitový orgasmus, který se dostaví, když mu partnerka usíná v náručí.