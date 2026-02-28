Trocha pokleslého humoru
„Jauvajs, Fando, mě už zas bolí břicho, ale přitom to mám tak ráda.“
Mladí manželé Fanda s Milenou mají problém. Závažný problém, on je hodně, ale opravdu hodně rozměrný a ona úzká a krátká. Navíc on má velkou výdrž, a tak ji potom celý den bolí břicho. Nezbyde jim, než se rozhodnout to nějak řešit a zajít za doktorem.
Doktor je vyslechne, oba pečlivě vyšetří, jí dokonce udělá sono břicha. Načež si posune brýle na nose a učeně praví: „Váš problém spočívá v tom, že během dlouhého styku dochází k utlačování jater, z čehož pak máte ty bolesti. Pro začátek zkusíme medikaci. Já panu Františkovi předepíšu lék, který zvýší jeho citlivost a tím pádem zkrátí dobu mezi počátkem koitu a ejakulací.“
Fanda svou Milenu hluboce miluje, a tak kývne, protože je ochoten k jakýmkoli ústupkům. Milena se však zeptá: „A o kolik to tu dobu zkrátí, pane doktore?“
Doktor si promne bradku a odpoví: „Je to sice dost individuální, ale ze zkušeností mých pacientů vám mohu garantovat, že déle než patnáct minut to trvat nebude.“
„S tím nemohu souhlasit, za nějakou ubohou čtvrthodinku bych se ani nestačila pořádně vzrušit. Neexistuje nějaká jiná možnost?“ Oponuje Milena.
„Dobrá tedy,“ pokračuje pan doktor, ještě jedna možnost by tu byla, ale to by mi pan František musel udělit písemný souhlas. Drobným chirurgickým výkonem bychom mu zmenšili penis, což by vaše problémy vyřešilo jednou provždy.“
„Souhlasím se vším, kde to mám podepsat?“ Zeptá se Fanda.
„Počkejte moment,“ prohlásí pan doktor a zalistuje v diáři. Pak pozvedne obočí a pokračuje: „Máte štěstí, jeden pacient s kýlou se nám omluvil a mohli bychom vás vzít hned příští úte...“
Doktor ani nestačí dokončit větu a Milena mu celá rozparáděná skočí do řeči: „Ale já s tím v žádném případě nesouhlasím! Když už tam máte ten volný termín, tak vezměte mě a přišijte mi ta játra kousek stranou, aby nepřekážela, prosím.“
***
Po mnoha a mnoha létech.
Houstnoucím šerem se po hřbitově kradmým krokem pohybují dvě postavy. Jedna z nich kulhá, druhá si šlape na jazyk.
„Ty, Fando, koukej, tady je čerstvý hrob, vem nůžky a střihej.“
„Trochu mi pošviť baterkou, Mileno, víš přeče, že už špatně vidím.“
Milena si pomyslí, že si ten její už zase zapomněl doma zuby, ale baterku vytáhne a skomírajícím světlem se mu snaží ulehčit práci.
Vtom se za nimi zničehonic vynoří policajt, kterého upoutalo jejich prapodivné počínání: „Stůjte, vy dva, to přece nejde, abyste vykrádali hroby, je to protizákonné a navíc neetické vůči nebožtíkům. Pojďte se mnou, odvezu vás na služebnu k podání vysvětlení.“
„Nebojte, pane poličajt, my vám nikam neutečeme, moje Milena je špatná na kyčle a šotva še plouží,“ praví Fanda a pomáhá své ženě dojít k policejnímu autu.
Na služebně na ně policajt spustí bandurskou: „Tak co jste tam vlastně ukradli a proč jste to vůbec udělali?“
„Víte, pane policajt,“ spustí Milena, „my jsme dva staří důchodci, důchody máme mizerné, všechno je drahé, tak jen stříháme stuhy z věnců, které by stejně za pár dní někdo vyhodil.“
„A co s těmi stuhami děláte?“ Vykulí policajt oči, neb necháme, v čem by jim zrovna tohle mohlo pomoct od drahoty.
„Manželka je šešívá dohromady a vyrábí ž nich špodní prádlo pro naši potřebu,“ odpoví Fanda a vrásčitou dlaní pohladí Milenu po ruce.
Policajt už je z toho natolik zmatený, že si bezmyšlenkovitě hází do kafe jednu kostku cukru za druhou. Pak se napije, vyprskne odporem a poprská si uniformu. Nicméně podání vysvětlení je podání vysvětlení, a tak musí pokračovat: „Dokážete své tvrzení nějakým způsobem doložit?“
„Samozřejmě, pane policajt, my dva jsme přece počestní lidé a nikomu tím neubližujeme, podívejte,“ prohlásí hrdě Milena, s námahou vstane ze židle a vyhrne si sukni. Na jejích kalhotkách se objeví nápis: „Zde odpočívá květ mého mládí.“
Policajt zrudne, a než stačí cokoli říct, spustí si Fanda kalhoty a odhalí trenky se smutečním textem: „I kdyby tisíc očí zaplakalo, už nevstane.“
Policajt si konsternovaně snaží vyčistit pobryndanou uniformu služebním průkazem, který nosí v náprsní kapse společně s balíčkem papírových kapesníků. Pak se konečně probere ze šoku a praví: „Prosím vás, jděte, vy dva. A na tom hřbitově se už radši neukazujte.“
Fanda nechá Milenu, aby se do něj zavěsila, vydá se s ní ke dveřím služebny, ale na poslední chvíli se ještě obrátí na policajta: „Víte, mladý pane, vy ši to teď nedokážete předštavit, ale to na těch mých trenkách jednou potká každého chlapa. Možná ši pak na náš vžpomenete.“
„Jó, jó, můj milý, tak to holt je, čas nezastavíš,“ otočí se za dveřmi služebny Milena na Fandu a pohladí ho pohledem. „Je pozdě, jdeme domů. Zítra ti upeču buchty s povidly, však vím, jak moc je máš rád.“
PS: Vážení čtenáři, pokud jsem vás titulkem článku nalákal na něco opravdu nechutně pokleslého, tak vám dlužím omluvu. Možná jsem to měl nazvat spíš: „Jak lidé s postupujícím věkem mění svůj žebříček hodnot.“
Jan Pražák
Ty seš teda nemehlo!
Jo, jsem trochu levá nebo občas něco nedomyslím, ale dá se s tím žít a taková nešika zas nejsem, aby se mi to muselo připomínat skoro každý den. Jenže v té době se Karel ve ztrapňování mé osoby přímo vyžíval.
Jan Pražák
Co na mě tak zíráš?
Představte si pánové, že si třeba odskočíte z práce na oběd na meníčko, restaurace je prakticky plná a vy se shodou náhod ocitnete u stolu se dvěma neznámými ženami. Není na nich celkem nic výjimečného až na jednu drobnost.
Jan Pražák
Sama to udělám líp, no né?!
„Nešahej na to, dej to sem nebo to úplně pokazíš, radši se do toho pustím sama!“ Nerozumíte? Vy možná ne, ale náš komorník dobře pochopil, co po něm já, vznešená mňaudáma Rozálie Pražáková požaduji.
Jan Pražák
Zpověď vyprahlé ženy
„Milane, musím ti něco říct. Je mi s tebou moc hezky, ale pokud se v mém životě objeví nějaký muž, který je volný, tak se budeme muset rozejít. Chci být k tobě upřímná, a jestli ti to vadí, tak se na mě radši vykašli hned.“
Jan Pražák
Nehorázná drzost
Zlobím se. Moc se zlobím a asi je to na mně i poznat. Představte si, že ten komorník, který bydlí v mém domě a má mi sloužit, se mě najednou začal snažit úkolovat. Že prý „Rozárko, mohla bys to tentokrát udělat za mě?“
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně
Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen...
Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti
Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární...
Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících
Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality...
Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření
Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící...
Romanťárna, ale i depka, říká o své nové divadelní hře režisérka Daniela Špinar
Režisérka a bývalá šéfka Činohry Národního divadla Daniela Špinar se po třinácti letech vrátila do...
Obchvat Havířova bude mít zpoždění, v ohrožení je i hřbitov
Do problémů se dostávají přípravy obchvatu Havířova. Zaměstnanci krajského úřadu vrátili...
Z Jihlavy do bitvy o Oscary. Pan Nikdo proti Putinovi boduje ve světě
Český dokument Pan Nikdo proti Putinovi sleduje příběh ruského učitele, který po invazi na Ukrajinu...
Policie v Pardubickém kraji na D35 zabavila 540.000 korun vylákaných od seniora
Policisté a celníci v minulých dnech na dálnici D35 v Pardubickém kraji při kontrole cizinců...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2323
- Celková karma 24,56
- Průměrná čtenost 1312x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.