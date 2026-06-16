Totální vyčerpání organizmu
„Hele chlape, jestli je pravda, že ta tvoje Pavlína nehne doma prstem a všechno nechává na tobě, tak seš teda pěknej podpantoflák,“ šťouchnul si do Toma skladník Míra při ranní přebírce zboží.
„Nech toho, ty vole,“ bránil se Tomáš, „slovo podpantoflák nemám rád. Já svoji manželku miluju, abys věděl a všechno to pro ní dělám s láskou. Z práce přichází unavená, tak jí s radostí spíchnu něco k večeři, aby si pochutnala.“
„A ty nejsi urvanej, když tady celý dny lítáš s krabicema?“ Přisadil si Míra.
„Já? Koukej na ty svaly, pro mě je to brnkačka,“ zapumpoval Tom bicepsem na pravačce.
To kantýnská Boženka byla o něco mírnější, ale když ráno dorazil v sežvýkaných kalhotách, tak jí to nedalo: „Tome, proboha, jak ty to dneska vypadáš?“
„No, co, co, nestačil jsem si je vyžehlit. Jestli se ti to nelíbí, tak se na mě nekoukej!“ Naježil se Tom. Cítil únavu, v noci se prakticky nevyspal, ale zaboha to na sobě nechtěl nechat znát.
Údržbář Jarda si na rozdíl od Boženky a dokonce i od Míry vůbec nebral servítky: „Takže chlape, jestli tomu dobře rozumím, tak ta tvoje almara tě doma sekýruje jako ňákýho slouhu, musíš za ní prát, vařit, uklízet a dělat všechno vostatní. Sama nehne prstem a válí se na kanapi jak velryba. No já na tvým místě bych se z toho už dávno poblil a vzal roha.“
„Ještě slovo a vokážu ti, jak chutná tohle!“ Tom zaťal svou obrovskou medvědí tlapu v pěst a zašermoval jí deset čísel před Jardovým obličejem. Ten radši sbalil vercajk a spěšně prchnul vyčistit odpad v kuchyňce.
Po obědě před koncem polední pauzy zůstal Tomáš na chvilku sám. Zamyslel se. „Proč já to vlastně všechno dělám? Nemají ti lidé vlastně pravdu.“ Pak si vzpomněl na Pavlínu: „Ano, není sice vůbec štíhlá. Ale mně se strašně líbí a jsem pyšnej, že mám doma echt pořádnej kus ženský. Ano, skoro všechny domácí práce a zařizování jsou na mně. Ale těší mě, jak je mi za to moje Pavlínka vděčná a jak mě obdivuje. A že přitom často leží na gauči? Pokaždé si oblékne něco lehoučkého a průsvitného, v čem se mi nejvíc líbí. Dělá to, aby mi udělala radost a já se mohl při práci kochat pohledem na ni.“
„A nejen kochat pohledem,“ zasnil se Tomáš, „kdyby tak všichni věděli, proč chodím ráno do práce tak utahanej a s hlubokými kruhy pod očima. Nikdo netuší, jaká je moje královna nejúžasnější, nejdivočejší, nejšikovnější, nejnápaditější a nejnáročnější milenka na světě. Ale proč bych se s tím měl chlubit, co? Tohle je jen a jen naše tajemství, které za těch pár hloupejch narážek rozhodně stojí. Stojí?“ Tom při myšlenkách na manželku pocítil neodbytný tlak v gatích. „Ano, stojí jako smrk ztepilý, nedovedu si představit, že bych měl s nějakou jinou ženou takovou výdrž, jako s Pavlínou.“
***
„Proboha, pane doktore, prosím vás, zapřísahám vás, zachraňte mi ho! Řekněte mi, že neumře nebo se zblázním a skočím pod první rychlík!“ Pavlína odchytila spěchajícího doktora na nemocniční chodbě, a kdyby jí v tom nezabránil, tak by si před ním i se všemi svými kily klekla na kolena. Ve tváři byla střídavě brunátná, jak tam spěchala, jakmile se dozvěděla tu hrůznou zprávu, a střídavě bílá strachy, že by mohla o Tomáše přijít.“
„Klid, paní Procházková, uklidněte se a radši se na chvilku posaďte tady na židli,“ začal ji chlácholit doktor. „Váš manžel zkolaboval v práci totálním vyčerpáním celého organizmu, teď ho máme pro jistotu na JIPce, abychom vyloučili komplikace. Ale večer už ho přeložíme na normální pokoj, a když bude všechno v pořádku, zítra vám ho pustíme domů. V zásadě nejde o nic vážného, ale trochu ho ohlídejte, aby se šetřil, nutně potřebuje zpomalit. Na JIPku za ním nemůžete, tak běžte domů a ničeho se nebojte.“
***
„Dost, že seš tady, chlape mizerná, my už tě měli za mrtvýho, a tys nakonec utekl hrobníkovi z lopaty!“ Uvítal Toma skladník Míra první den po návratu do práce na krátkém ranním pokecu v kantýně.
„Kluci koukejte, marod je jak ze škatulky, načinčanej, div, že nevoní aviváží. Že ty sis místo marodění koupil novou žehličku?“ Přisadila si kantýnská Boženka.
„A jak je vyžranej, pacholek jeden, jakoby chtěl dohnat tu svoji velrybu!“ Ani držkatý údržbář Jarda nezůstal pozadu.
„Takže vážení,“ Tomáš jen zlehka přejel Jardovi pěstí těsně před nosem, načež dal ruce v bok a spustil lehkým konverzačním tonem: „Abyste byli ve vobraze, tak ta moje drahá mě teď nepustí k žehličce, k vařečce ani k ničemu jinýmu a celý dny mě rozmazluje jídlem. Že prej si mám sednout nebo radši lehnout, pořád mě podstrojuje a stará se vo mě jak vo malý děcko. Řeknu vám, není to vůbec špatný, ale na druhou stranu už trochu nuda a já jsem docela rád, že vás zas konečně vidím.“
Toho dne odešel Tomáš z rachoty o chvilku dřív, potřeboval se krátce poradit s doktorem. Doma ho Pavlína uvítala svou krásou a vůní čerstvě usmažených řízků. Jenomže se krapet zdrželi, no krapet, spíš o hodně dýl, klika, že řízky jsou super, i když úplně vystydnou.
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