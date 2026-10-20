Taky máte svůj konec světa?
„Tak jestlipak se nám zas něco nevysypalo v práci?“ Přemítám cestou na autobus, přidávám do kroku, abych ho stihnul. Usedám k počítači, dopřávám si rychlou snídani s nezbytnou kávou, která konečně nahodí můj mozek do provozních obrátek. A tak dál, a tak dál, však to znáte, odpoledne návrat domů, přivítání s čtyřnožci a dvounožkou, krátké spočinutí, a pak až do konce dne činnosti, které člověka plně pohltí. Do toho občas špetka luxusu v podobě posezení s přáteli anebo naopak náruč nenadálých starostí o tvora více či méně blízkého, o věc pro život hodně či málo nezbytnou.
A víkend? Ráno je podobné, neb kočky volné dny nesvětí, jen místo toho spěchu do práce si člověk může ještě na chvilku zdřímnout. Režim dne je volnější. Opravdu? Inu, může být, pokud si toho jeden moc nenaloží. Vždyť je přece třeba zajet na umísťovací výstavu, vzít ženu na výlet, nakoupit, pošolíchat dům, vymyslet článek, a tak dál, je to daleko lepší a zábavnější než se jenom tak poflakovat.
Zaměňte kočky za psa, ke krmení přidejte venčení, místo autobusu vezměte auto či tramvaj, počítač v práci nahraďte třeba prodejním pultem, ke všemu připočtěte péči o dvě školou povinné děti a možná zjistíte, že jsem se trefil právě do vás, mladá paní. Škrtněte zaměstnání a nahraďte jej věkem vynuceným běháním po doktorech, okořeňte to pomáháním svým mladým, vyšperkujte ne zrovna závratným důchodem a třeba v tom pomyslném zrcadle poznáte sám sebe, vážený pane. Většina z nás je na tom podobně, jen šaty našich životů se trochu liší.
Takže suma sumárum, dny letí tryskem, týdny běží, roky utíkají a při všem tom kalupu člověk občas zjistí, že se nutně potřebuje na chvilku zastavit a vypnout. Jak? Vyčarovat si trochu času pro sebe, půlden, hodinku, někdy i krátká chvilka postačí.
Podzimní víkendové odpoledne, manželka je na fotografické akci, doma je celkem poklizeno, kočky spí, jsou nakrmené a já sedám do auta, abych se vydal na konec světa. Proč tomu místu tak říkám? Dojedu k Labi do městečka Lázně Toušeň, přejdu přes most pro pěší, vydám se po proudu a dojdu do malebného místa, kde soutok této řeky s Jizerou tvoří jakýsi klín. Dál už se suchou nohou jít nedá.
Usednu na pařez nebo pokácený kmen a pozoruji, jak se mísí dvě vody s různým barevným odstínem. Napadá mě, že takhle nějak se prostupují životy lidí, kteří jsou si blízcí. Kladu si otázku, čím jsou lidské starosti a shon proti silným přírodním živlům. Hlavou mi probleskne obrázek bouřky, doprovázený průtrží a vzedmutou vodou, a odpovídám si, že ničím. Myšlenka odpluje, přijde jiná, a pak další, nechávám je volně plynout, snad proudy oněch řek je přinášejí a odnášejí. Relaxuji, jsem sám se sebou a mám pocit, jako bych se napojil na něco daleko mocnějšího, než jsem já sám. Na Přírodu? Na Boha? Nevím, záleží na víře či nevíře každého z nás, možná je to jen můj dojem. Každopádně domů do běžného životního kolotoče se vracím odpočinut s nádherně vyčištěnou hlavou a je mi jasné, že časem se na to kouzelné místo zase vrátím.
Takových míst je v naší zemi spousta, každý z nás si může najít to své a ani mu nemusí říkat konec světa. Například nízký vrcholek, skýtající pohled do malebně zvlněné otevřené krajiny, malá mýtina v hlubokých lesích nebo klidně jen jeden jediný podzimem nádherně zbarvený strom. Cokoli, u čeho se člověk může na chvilku zastavit, vypnout a dopřát svým smyslům drobného potěšení.
Jan Pražák
Vypadá, jako kdyby vylezla z rakve
Všechno to byla moje vina. Kdybych se byla o Adama líp starala, mohl žít a nemusel mi umřít před očima. Nikdy nezapomenu na jeho výraz, když mi tehdy nad ránem umíral v náručí.
Jan Pražák
Jak Maruška potřebovala přebalit
„Měla bych na tebe velkou prosbu, Honzo, mohl bys pro mě něco udělat?“ Zeptala se mě Maruška v cukrárně poté, co si zamyšleně zamíchala kávu. Tvářila se u toho vážně, jakoby mi chtěla naznačit, že jde o něco životně důležitého.
Jan Pražák
Mám manželovi hodit jeho úlety na hlavu nebo se mám nad ně povznést?
„Tak, milá Vladěnko, už jsi konečně šťastně rozvedená. S malým Míšou to za pomoci rodičů nějak dáš, a jestli si do života pustíš dalšího chlapa, to si ještě pořádně rozmyslíš.“
Jan Pražák
Nebojte se operace šedého zákalu aneb třináctá komnata šedivého kocoura
„Srandičky, srandičky, na to tě užije. Anebo těžký vztahový příběh, v tom si fakt libuješ. No jo, ale co takhle trochu osobní zpovědi, starý kocoure, to bys nám nedal?“
Jan Pražák
Nevíte, co s ním? Strčte ho do tomboly!
„Ty, Honzo, já mám problém, myslíš, že bys mi mohl pomoct? Nebo aspoň poradit?“ Zeptala se mě moje Soňa, když se onoho deštivého zářiového večera vrátila z hodiny fotografování.
|Další články autora
„Pokutu jsem moc neřešil.“ Muž včera vylezl na Liblice, dole čekali policisté a hasiči
Nejvyšší stavba v Česku ještě stojí, ale už zhasla. Zatímco se Liblice připravují na demolici,...
Legendární hotel Medlov málem uhnil. Teď do něj lidé vozí poklady a vracejí mu život
Z taneční školy a realitního byznysu až k hotelu, který zachraňují kus po kuse. Klára a Jan...
6 podzimních kousků, které má v šatníku každý. Vyzkoušeli jsme, jak z nich sestavit nový outfit
Do pozadí ustupují některé předimenzované střihy, přehnaně sportovní outfity i nenápadný...
Do Kamenického Šenova historickým motoráčkem. Čekají vás sklářské poklady i čedičové varhany
Když se řekne Kamenický Šenov, řadě lidí automaticky naskočí pohádka o nevychované princezně...
První sníh nebo 7 stupňů? Ani jedno. Pro výměnu letních pneumatik platí jiné pravidlo
Řidiči začínají s příchodem podzimu řešit, kdy vyměnit letní pneumatiky za zimní. Často se přitom...
Tábor připravil schodkový rozpočet, ale návrh bude posuzovat nové vedení města
Tábor připravil pro příští rok rozpočet se schodkem 24 milionů korun. Návrh předpokládá příjmy a...
V Blansku skončila modernizace hřiště u školy Salmova, jinde vzniká nové
V Blansku u Základní školy Salmova skončila modernizace hřiště. Stavební práce zahrnovaly i úpravu...
Jedno Ústí půjde ve dvou městských obvodech v Ústí nad Labem do opozice
Ve dvou ze čtyř městských obvodů v Ústí nad Labem bude vítězná koalice Jedno Ústí v opozici,...
Napadl a zabil manželku, podezřívá policie cizince. Zadržela ho
V Kostelci nad Orlicí na Rychnovsku dnes po poledni podle policie šestačtyřicetiletý cizinec napadl...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
- Počet článků 2390
- Celková karma 24,41
- Průměrná čtenost 1302x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.