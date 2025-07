Slzy v očích

Na nedostatek přízně příslušnic něžného pohlaví jsem si nikdy nemohl stěžovat. Vlastně ani nevím proč, vždyť jsem se prakticky o nic nesnažil. Pokaždé stačilo pár chvil, pár slov a gest, a objekt mojí touhy mi skončil v posteli.

„Jen si užívej, ať získáš zkušenosti a nakonec si vybereš tu pravou, jako jsem si vybral já, akorát při tom užívání dávej pozor, ať nějakou nezbouchneš,“ říkával mi taťka zvesela, když jsem byl na střední škole a doma se svěřil, že už mám druhou holku. V tomhle jsem měl kliku, naši zvolili otevřenou výchovu a spíš než jako dítě, kterému je třeba jen poroučet a zakazovat, mě brali jako mladšího parťáka. Samozřejmě, že mi stanovili mantinely, ale podařilo se jim to udělat tak přirozeně, že já o nich vlastně ani nevěděl. Anebo, chcete-li, ani by mě nenapadlo je překračovat.

„Ano, Filipe, užívej, ale dokud si nebudeš jistý, že jsi našel tu pravou, tak žádné dívce nic neslibuj, abys jí nezlomil srce,“ doplňovala taťkovi slova moje maminka a na rozdíl od něj se přitom tvářila trochu ustaraně.

„Jiřko... Aničko... Růženko... Helčo... Vendulko..., jestli mě chceš jako kamaráda, se kterým ti bude fajn u stolu a v posteli, tak ber, ale pokud ti jde o vážný vztah, tak nech být.“ Vždy jsem hrál s vyloženými kartami a podobná slova říkával každé potenciální partnerce hned na začátku. Jedna se ofrněla s tím, že ona tedy rozhodně není žádná panenka na pohrání a zahození, jiná se nafoukla, že je slušně vychované děvče a to samé předpokládá u svého protějšku, ale vždycky se našla taková, která na mi na to kývla. Buď se z ní vyklubala holka na jedno použití, která si to se mnou chtěla prostě jen vyzkoušet, nebo jsme se dali dohromady a tohle vylepšené kamarádství nám nějaký čas vydrželo. Měsíc, dva nebo taky rok a půl. Užívali jsme si spolu nejen toho stolu a postele, ale jezdili jsme na výlety, na dovolené a někdy jsme dokonce nějaký čas společně bydleli.

Jenomže pak to pokaždé skončilo. Buď to jednoho z nás prostě přestalo bavit a naplňovat nebo si ta žena řekla, že chce víc, že potřebuje opravdové partnerství a rodinu s dětmi, a odešla, protože tohle já jí nechtěl dát. Anebo, no, to se mi stalo vlastně jen jednou, ta žena porušila naši dohodu z počátku a začala na mě naléhat, abych se jí tím skutečným partnerem pro rodinu a život stal já. Tehdy jsem to ukončil sám a musím se přiznat, že tenhle rozchod mě mrzel nejvíc. Došlo mi totiž, že nastalo to, před čím mě maminka varovala už na srdce už na střední škole, že jsem té ženě zlomil srdce.

Když mi minula dvaačtyřicítka, tak mě to střídání přestalo bavit a já si najednou začal připadat jako mizera. Zklamal jsem naše, zejména maminku, která už přestala doufat, že se usadím a ona se dočká vnoučat. A zklamal, co zklamal, svým způsobem jsem zradil ženu, která mě nejspíš opravdu milovala. Tak jsem se zařekl, že si dám pořádnou pauzu, a potom si konečně najdu někoho na pořád. Tedy snad, pokud na to po všech těch avantýrách budu ještě vůbec citově mít.

***

„Dobrý den, promiňte, vy jste určitě pan Filip, že?“ V podvečer toho zlomového horkého letního dne jsem dorazil z práce, hodil si sprchu a uvařil si kafe s myšlenou, že se k večeři odbydu namazaným chlebem, pak si vezmu knížku a půjdu brzo spát. Sotva jsem si postavil hrnek vonícího nápoje s kofeinem na stolek v obýváku, ozval se zvonek, já šel otevřít a málem se mi zastavilo srdce.

„Proboha, koho mi ta holka tak připomíná?“ Rozjely se mi myšlenky, jakmile jsem přede dveřmi uviděl to sotva osmnáctileté stvoření, „vždyť to je přece Růženka v mladším vydání. Snad jediná žena, která mě měla doopravdy ráda...“ Vytrhl jsem se z úvah a nahlas řekl: „Ano, jsem Filip, pojďte dál, co byste potřebovala?“

„Já jsem Růžena Tkáčová, promiňte, že jsem k vám tak vpadla, je to kvůli mamince. Ona o vás hodně mluvila, vychovala mě samotná, a co jsem pochopila, nikdy neměla jiného muže, než jste vy.“ Dívka seděla proti mně u konferenčního stolku, zpříma se mi dívala do očí a občas její pohled sklouzl na sklenici čisté vody, kterou jedinou přijala jako pohoštění.

„Nikdy neměla jiného muže...“ ozvěnou se mi v mozku vrátila právě vyřčená věta té dívky. Pak jsem si instinktivně sáhl na nos a ucítil drobný, téměř neznatelný rodový hrbolek na levé straně těsně pod kořenem. Ona ho tam měla taky, všiml jsem si toho až teď.

„Proboha, Růženko, vždyť vy jste moje dcera. Proč jste se mi neozvala dřív? Totiž proč mi vaše maminka nikdy nedala vědět, že jste se narodila?“ Drmolil jsem a v v hlavě se mi rozjely vzpomínky na náš dávný vztah a na můj odchod ve chvíli, když jsem zjistil, že by mě Růženka chtěla mít navždy pro sebe.

„Protože vám maminka nechtěla komplikovat život, a tak se mnou radši zůstala sama. Ale o to teď nejde, pane Filipe, maminka měla vážný úraz hlavy a prognóza je nejistá. Před pár dny se probrala z umělého spánku, je celá zmatená, pořád o vás mluví a tvrdí, že vás chce vidět, než umře. Ona vás... ona vás nikdy nepřestala milovat. Mohl byste to pro ni udělat? Já…já nechci, aby mi umřela.“ Mladá dívka teď mluvila se sebejistou naléhavostí, přerušovanou neodbytnými vlnami hlukového dojetí.

Pokoj na JIPce, blikající přístroje a uprostřed lůžko, na kterém ležela žena. Nedokážu přesně popsat emoce, které mnou projely, když jsem ji uviděl. Soucit? Ne, soucit to rozhodně nebyl. Láska? Možná, ale vždyť já ji přece nikdy doopravdy nemiloval. Už vím. Byla to potřeba… ne potřeba, byla to touha dát jí a naší společné dceři vše, co jsem jim oběma odepřel. Vteřiny ubíhaly a já najednou věděl, že to tak má být. Netušil jsem proč, ale byl jsem si jistý a dostal jsem obrovský strach, jestli k tomu budu mít příležitost, jestli mi ta žena neumře.

Růženka otevřela oči, podívala se napřed na svou dceru a pak na mě. Chvilku, hleděla němě, jakoby její se zraněný mozek rozjel na plné obrátky, pak doširoka otevřela oči a zašeptala: „Filipe, ty jsi za mnou přišel.“

Přistoupil jsem až k její posteli a zlehka ji vzal za ruku: „Růženko, bojuj. Bojuj o život a o nás tři, já si tě chci vzít.“

***

„Dobře sis vybral, Filipe,“ natáhl se můj taťka z křesla přes konferenční stolek a uznale mě poplácal po rameni. Pak napůl vážně a napůl žertem dodal: „Ale strašně dlouho ti to trvalo a maminka ti asi nikdy neodpustí, žes ji připravil o možnost být s vnučkou v jejím dětství. Oba jsme pohlédli do protilehlého rohu obýváku a spatřili moji dceru, jak v družném rozhovoru probírá nejnovější trendy v gastronomii se svou babičkou.

Náhle jsem ucítil lehký polibek ve vlasech, otočil se a uviděl Růženku, jak přináší stařičký porcelánový tác a ne něm dort s marcipánovou pětačtyřicítkou uprostřed. „Všechno nejlepší k narozeninám, Filipe, hodně zdraví a ať jsi s námi i nadále šťastný,“ pravila moje žena a po tváři je jí rozprostřel široký úsměv. Navzdory své veselé povaze a dobré náladě mluvila a pohybovala se s jistou rozvážností, která jí zbyla jako jediný drobný následek po úrazu hlavy.

„Děkuji, lásko, jsem šťastný, že tě mám,“ sevřel jsem ji v náručí a do očí se mi vedraly slzy.