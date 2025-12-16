Sesterská nenávist
Vztekle jsem odhodila mobil, až málem spadl z konferenčního stolku. Tohle mi tak ještě scházelo. Naše ovdovělá matka před časem prodělala vážnou mozkovou příhodu, po které zůstala závislá na pomoci druhých a moje mladší sestra Milena se jí ujala. Ta sestra, která mě celé dětství obírala o čas a pozornost rodičů. „Tvoje sestřička je maličká, musíš to pochopit,“ říkávali mi zezačátku, když si přinesli domů to uřvané mimino. „Tvoje sestřička je trochu pomalejší a potřebuje hodně naší péče, měla bys nám aspoň trochu pomáhat,“ snažili se mě nutit později, když se ukázalo, že Milena není tak mentálně na výši jako já a jen stěží zvládá školu.
Pro tohle všechno jsem odešla z domova, jakmile to bylo možné a dala se dohromady s Romanem, tvrdým obchodníkem, který byl schopen pracovat osmnáct hodin denně. Přerušila jsem veškeré kontakty s rodinou, vrhla se do toho po hlavě s ním a tenhle způsob života mi dával zapomenout na všechna příkoří, kterých se mi kdysi dostávalo od rodičů. Jenomže teď mě najednou Milena volala a chtěla, abychom se s Romanem mohli maminky na nějaký čas ujali, protože ona by nutně potřebovala na operaci s nemocným ramenem.
„No, tak tvojí mámě můžeme zaplatit nějaké dobré sanatorium, stejně se nám teď daří,“ zvedl večer Roman oči od papírů, když jsem si mu postěžovala, co po mně Milena žádá. Ale já jsem to omítla. To tak, přece nebudu své sestře zase ustupovat. Vyhovíme jednou, vyhovíme podruhé, a nakonec nás drahá sestřička připraví o naši pracně vydřenou luxusní střechu nad hlavou. Romana to nepřekvapilo, jen pokýval hlavou a vrátil se ke svým cifrám.
„Milenko, to je mi strašně líto,“ pravila maminka, když se doslechla o mém odmítnutí. Moc jí mrzelo, že jsem se s nimi tehdy rozloučila ve zlém, když jsem prý nepochopila, kolik Milena potřebuje péče, aby mohla vyrůst v soběstačného člověka. Maminka věděla, že i jí to hodně trápí, ale ani jedna z nich s tím nedokázala nic udělat a tahle prosba o pomoc byla krajní možností, protože Milena na tu operaci ramene už opravdu potřebovala.
Maminka se zamyslela: „Víš co, Milenko, nebudu se vnucovat někam, kde mě nechtějí. Jen do toho špitálu jdi, já se domluvím se sousedkou odnaproti, ona se tu u mě párkrát staví, než se vrátíš. Však už se nabízela a ty sama víš, jaká je hodná a spolehlivá. A až budeš zpátky, tak to spolu nějak zvládneme, než se ti to rameno zahojí, přece tak úplně nemožná ještě nejsem.“
Obě věděly, že to nebude jednoduché, protože maminčino tělesné postižení bylo opravdu vážné. Obě si uvědomovaly, jak by moji pomoc potřebovaly, ale bylo jim jasné, že se budou muset obejít bez ní. Nicméně neměly na vybranou, Milena plánovanou operaci opravdu podstoupila, a když byla v nemocnici, tak se o maminku postarala sousedka. Po návratu měly dost dlouho k dispozici, obrazně řečeno, o jednu výkonnou ruku míň a vše bylo tím pádem složitější, ale jinak se to prostě udělat nedalo a ony to nakonec zvládly bez úhony.
***
O sedm let později
Vrátila jsem se z dědického řízení a vztekle jsem odhodila kabát: „Tak si představ, že mě matka vydědila! Určitě jí k tomu zmanipulovala Milena, potvora jedna mizerná. Ale já to tak nenechám a budu se soudit!“
Roman na mě opět pohlédl od papírů a zamyslel se. Firma byla prakticky na dně, luxusní vila zadlužená a jemu bylo jasné, že by nás podíl na tom maličkém tchýnině bytečku, ve kterém bydlela s Milenou, nezachránil. Dobře věděl, že nic moc víc ke zdědění nezbylo. „Zapomeň na to, Hani, stejně s tím nic nenaděláš, akorát prosoudíš majlant,“ rozhovořil se. „Uděláme si krátkou dovolenou, nic moc nákladného, na to ještě máme. Pak začneme znovu, mám plán. Vyjedeme si na týden do hor, tam to spolu v klidu probereme, ty mi poradíš, však se zase vzpamatujeme.“
Já byla na obchodní záležitosti fakt dobrá a prosba o radu od „šéfa firmy“ mi pozvedla sebevědomí. Byla jsem utahaná, poslední neúspěšná etapa mi dala pořádně zabrat a nutně jsem potřebovala aspoň na chvilku vysadit. Romanův návrh zapudil moje myšlenky na to vydědění, už jsem se viděla, jak na těch horách všechno naplánujeme a potom s novým elánem postavíme skomírající firmu na nohy. „Máš pravdu, miláčku, jdu balit, vyrazíme hned zítra ráno.“
Týden na horách utekl jako voda, oba jsme se předháněli v plánech, jak znovu nastartovat naší potápějící se firmu. Snad to bylo tím, že ani jeden z nás nechtěl tomu druhému kazit radost ve volných dnech a oba jsme se navzájem chválili, jaké máme skvělé nápady. Ale zároveň jsme tušili, aniž bychom to jeden nebo druhý byť jen naznačil, že to nebude nic platné a že ani ty zdánlivě nejlepší plány nás nespasí. Plně jsme si to uvědomili až cestou domů. Já se nevidoucíma očima dívala z okna, Roman sveřepě svíral volant, ale nedokázal se soustředit na řízení, až přehlédl blížící se vlak na nechráněném železničním přejezdu...
***
Vážné zhmoždění mozku bylo takového charakteru, že jsem vnímala svoje okolí, viděla, co se kolem mě děje, rozuměla tomu, co kdo říká, dokázala o všem uvažovat, ale nemohla jsem se pohnout. Zezačátku jsem nesvedla ani přijímat potravu, museli mě udržovat na kapačkách. Po delší době se moje tělo naučilo instinktivně polykat a jediné, čeho jsem byla v omezené míře schopná, bylo mrkání očními víčky.
Dozvěděla jsem se, že můj manžel nehodu nepřežil. Naše společná firma se zastavila, luxusní zadlužený dům zůstal opuštěný a já se ocitla v maličkém bytečku v péči své sestry Mileny, kterou jsem tak z duše nenáviděla. Věděla jsem, že nutně potřebuji pracovat, udělat tolik věcí pro záchranu toho mála, co mi zbylo, a přitom jsem se musela nechat krmit, ošetřovat a umývat od té, která mi byla od dětství trnem v oku. „Ať radši chcípnu a ty se mnou,“ křičela jsem v duchu při každém probuzení, když jsem si uvědomila, že můj současný stav není jen zlým snem.
Po čase proběhlo vypořádání, majetku se ujal právník, který pro nás dřív občas pracoval. Firmu, vilu i vše ostatní prodal, stačilo to s bídou na zaplacení dluhů. Tak ráda bych se do toho vložila, určitě bych to dokázala zařídit líp, ale byla jsem odkázaná jen do role němého bezmocného diváka. Milena mě ve své jednoduchosti a naivní sesterské lásce pořád dokola ubezpečovala, jak je ráda, že jsem přežila, že mě má u sebe a že se o mě postará.
Můj čas se vlekl ve sžíravě hlemýždím tempu, každý následující den byl zdánlivě navlas stejný jako ten předchozí. A přesto jsem si ve své nemohoucnosti uvědomovala, že se postupně krůček po krůčku měním. Nejdřív jsem otupěla a začalo mi být jedno, že přišla o všechno, o Romana, o firmu, o dům. Bezmyšlenkovitě jsem pozorovala mouchu, jak v marné snaze dostat se ven opakovaně naráží na okenní tabulku a říkala jsem si, že snad i tenhle hmyzí tvor je na tom líp než já.
Najednou jsem si uvědomila, že v mém životě postupně vznikají nové opěrné body, na které každý den netrpělivě čekám. Vlídný hlas mojí sestry, která mě dlouze vyprávěla o obyčejných věcech všedních dní. Pečující doteky jejích rukou, které mě při každém sebebanálnějším úkonu přidávaly navrch drobné pohlazení. Moje nenávist k sestře se nejprve změnila v lhostejnost a záhy poté ve vděk, který bych tak ráda své pečovatelce vyjádřila, ale nebyla jsem toho schopná.
Po roce začalo docházet v mém poničeném mozku k dalším postupným změnám, často se mi zastíralo vědomí a já většinu času prospala. Podvědomě jsem se ke své sestře upnula a při každém probuzení ji netrpělivě hledala očima. Když jsem ji nenašla ve své blízkosti, propadala jsem smutku, pokud jsem ji objevila, zaplavil mě pocit štěstí. K posledku mě opustil zrak i sluch, dokázala jsem vnímat už jen sestřiny doteky a celou svou bytostí jsem se upínala ke chvilkám, v nichž mě Milena držela za ruku.
Byl podzimní večer, Milena seděla u mojí postele a propletla své prsty s mými, obě jsme věděly, že se blíží konec. Můj organizmus jako by dal do posledních chvil mého života veškerou sílu, která mu ještě zbývala, a můj mozek se vzepjal k výkonu, kterého už dávno nebyl schopen. S námahou jsem zlehoučka sevřela sestřinu ruku, pootevřela ústa a sotva slyšitelným hlasem zašeptala: „Děkuju ti za všechno, Milenko, mám tě ráda.“
Ústa se zavřela, sevření ruky povolilo a na mé tváři se rozprostřel výraz věčného smíření.
Jan Pražák
Intimní zákoutí naší krásné mateřštiny
Lidi, taky si tak rádi hrajete? Já teda strašně, asi jsem navzdory věku nedokázal vyrůst z puberty. Ale bacha, někdy to hraní dokáže být ošidné, zvlášť snažíme-li se laskat intimní zákoutí dámy z nejkrásnějších, naší mateřštiny.
Jan Pražák
Jak byla Maruška naměkko
„Máš ráda Vánoce, má neodolatelně krásná dámo?“ Ačkoli bylo sotva pět hodin odpoledne, venku už padla úplná tma a za okny cukrárny projela vánoční tramvaj. Zachytil jsem Maruščin úsměv, jak si ji prohlíží a položil jí tu otázku.
Jan Pražák
Cizí předmět v podprsence
Dneska už se tomu musím smát, i když v tý době mi moc veselo nebylo. Ti dva byli úplně stejní, jen jeden byl velkej a druhej malej. Táta s klukem. Bylo léto a oni seděli u stolku před stánkem s občerstvením v ZOO.
Jan Pražák
Dovoz psů z Balkánu - pohled z druhé strany
Dovoz bezprizorních psů z balkánských zemí je dnes často démonizován, označován za něco nežádoucího, z čeho získávají dovozci tučné výdělky. Pro ilustraci nabízím úryvek z reportáže České televize:
Jan Pražák
Je kočka nebo pes vhodným vánočním dárkem?
Dříve než se pokusím trochu zamyslet nad touto otázkou, předám na chvilku slovo předsedkyni spolku na ochranu zvířat Dobříšsko paní Daně Javůrkové, aby vás pozvala na předvánoční umisťovací výstavu útulkových koček.
