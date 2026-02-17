Sama to udělám líp, no né?!
Když měl připravit pozvánku na umísťovací výsadu útulkových koček na právě uplynulou neděli, tak si drze ba přímo vyzývavě dovolil požádat svoje panstvo, tedy mě a mého bratra Santanu, abychom to udělali místo něj. Však taky dostal co proto, s bráškou jsme ho za trest budili o páté ranní nejen v pracovní dny, ale i o víkendu. Nicméně pozvánku jsme připravili a troufnu si neskromně tvrdit, že se nám povedla líp, než kdyby ji sesmolil on. Ostatně můžete to posoudit sami (zde).
Výstava tedy proběhla, určitě hlavně mojí a Santíkovou zásluhou byla obrovsky úspěšná a nové domovy na ní našlo 32 z 36 koček a kocourů. No jo, fajn, jenomže náš komorník se tam vypravil, cosi nafotil, a když se vrátil domů, pustil se do reportáže. Skočila jsem mu za hlavu, uvelebila se na opěradle křesla a mňouknu vám upřímně, že jsem neměla žaludek na to sledovat, jak mu to nejde. Už tak nevalné fotky upravil tak, že na nich nebylo k poznání, jestli jde o dvounožce nebo o kočku a o doprovodném textu radši pomlčím. Nezbylo mi tedy, než ho od toho vyhodit a pustit se do toho sama.
Ona taková umísťovací výstava má svoje pravidla, to není jen tak halabala hej, počkej. Napřed musí dvounožky útulkářky vypustit svoje kočky do klecí, aby je návštěvníci mohli začít po zásluze obdivovat.
Jenomže představte si, že by někdo šoupnul do klece vás, líbilo by se vám to? No, nelíbilo, však vím a těm kočkám se to taky nelíbí, tak je paní útulkářky musí pěkně chlácholit hlazením.
Teprve poté může dojít k prvním kontaktům, tedy k seznamování a oťukávání koček a jejich potenciálního nového personálu. Někdy si padnou do oka na první dobrou a všechno jde hladce.
Jindy naopak kočka svým šestým smyslem vycítí disharmonii a tvrdě se postaví proti. Pak to může vypadat takhle.
Nu a pak už konečně může dojít k umísťování. Mňouknu vám upřímně, že ať už je náš komorník jakýkoli, jsem mu vděčná za to, že se to vydal nafotit on. Však koukněte na ten rumraj, to bych nedala a ty, Santíku, asi taky ne. Brácha se na mě podíval otráveně a trochu zasyčel, tak to beru jako souhlasnou odpověď.
Takže tady si takové hodně odrostlé kotě dvounožky odnáší též poněkud odrostlé kotě, které se jmenuje Roy. Brala si s ním ještě kamaráda Ropa, ale toho vám ukázat nemůžu, protože ho náš komorník prošvihnul.
Černý kocourek Damiánek a černá kočka dvounohá. Mňoukla bych, že mají dost společného a budou si rozumět.
Sparcle. Divné jméno pro kocourka. Ale já věřím, že si od své usměvavé nastávající služebné vymňouká nějaké jiné.
Tohle je pro změnu Šmoulinka. Tedy abych to upřesnila, ta kočka je Šmoulinka, ta druhá na fotce je paní útulkářka. Komorník referoval, že nová maminka Šmoulinky se prý nechtěla nechat vyfotit, ale čert mu věř.
Na závěr bych to chtěla vzít trochu vážně a zmínit se o důležitosti soužití s kočičím veličenstvem pro dvounožce, kteří už nejsou tak úplně nejmladší. Myslím, že to tady nemusím rozvádět, stačí, abyste se zadívali do jejich tváří. Na prvním obrázku do tváře Dukyho a té paní, která si ho bere do náručí, a na druhém obrázku do tváře tříbarevky Justinky a pána vzadu, který trpělivě čeká, až mu ji paní útulkářka konečně předá do péče.
Tak a teď už mi promiňte, budu končit, nějak mi z toho psaní vyhládlo. Jdu se kouknout, kdepak je komorník, musím ho donutit, aby nám se Santíkem naplnil misky. Proboha, on usnul, no to je nevděk, já se tady za něj smolím s článkem a on, než aby mě obdivoval, tak si klidně vyspává. Jen počkej, však ti to s bráchou spočítáme!
Poznámka: Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.
Jan Pražák
Zpověď vyprahlé ženy
„Milane, musím ti něco říct. Je mi s tebou moc hezky, ale pokud se v mém životě objeví nějaký muž, který je volný, tak se budeme muset rozejít. Chci být k tobě upřímná, a jestli ti to vadí, tak se na mě radši vykašli hned.“
Jan Pražák
Nehorázná drzost
Zlobím se. Moc se zlobím a asi je to na mně i poznat. Představte si, že ten komorník, který bydlí v mém domě a má mi sloužit, se mě najednou začal snažit úkolovat. Že prý „Rozárko, mohla bys to tentokrát udělat za mě?“
Jan Pražák
Žádáme cestující, aby dodržovali ustanovení přepravního řádu!
„Honzo, prosím tebe, vytáhni mě aspoň na chvilku ven, já už to doma nemůžu vydržet.“ Můj kamarád Bedřich byl bezmála tři měsíce odtržený od běžného života. Podstoupil ortopedickou operaci, špitál, rehabilitaci, a pak domů.
Jan Pražák
(Ne)zdravá výživa aneb méně známé druhy vitamínů
„Honzo, chytej,“ zvesela na mě křikla maminka, když jsme se vrátili z chalupy a ona se chystala odnést natrhaná jablka do komory. Jeden z těch plodů po mně obloučkem hodila, já ho polapil, zakousl se a za chvilku zbyl jen ohryzek.
Jan Pražák
Vyprávění manželky udavače
Dlouho jsem o tomhle Zdeňkově podrazáctví neměla sebemenší tušení. Když jsem si ho brala, byla jsem zamilovaná a viděla v něm veselého a spolehlivého mladého muže. Teprve o mnoho let později mi došlo, jaká jsem byla slepá.
|Další články autora
Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky
To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V...
Program ZOH 2026: Kdy fandit Čechům na olympiádě
Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu. Největší sportovní svátek roku potrvá až do 22....
Češi na ZOH 2026: Máme přehledný harmonogram Her v Miláně a Cortině
Největší sportovní svátek roku je v plném proudu. Olympijské hry v Miláně a Cortině přináší desítky...
Pražské metro pod lupou: Které vlaky tu jezdily, které skončily ve šrotu a co přijde dál
Po kolejích pražského metra se postupně prohánělo už pět různých typů souprav, ten poslední začal...
Král chlebíčků z Příkopů. Před 165 lety se narodil Josef Lippert. Kam do lahůdek vyrazit dnes?
Nejen Praha si dnes připomíná výročí narození muže, který změnil způsob, jakým se ve městě jedlo...
Pod psem se na rybníku prolomil led. Záchrana dorazila s paddleboardem
Pardubičtí hasiči museli v pondělí vyrazit na pomoc psovi, pod nímž se na rybníku prolomil led a on...
Dobrý, jeď! Adamczyková na festivalu v obležení fanoušků burcuje malé snowboardisty
Stříbrná medailistka ze zimních her Eva Adamczyková v úterý přijela do Českých Budějovic na...
ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté
Česká výprava má na Zimní olympijské hry 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně...
Škoda po požáru sklepa domu na Hodonínsku je předběžně 2,5 milionu korun
Hasiči v Sudoměřicích na Hodonínsku dnes zasahovali u požáru sklepa v rodinném domě. Dva lidé byli...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2320
- Celková karma 24,68
- Průměrná čtenost 1312x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.