Příběh ženy, která neměla žádná prsa

„Kdybych byla chlapem, taky bych se nejspíš opustila,“ pomyslela jsem si se sarkastickým úsměvem před zrcadlem, když jsem se konečně večer dostala do sprchy. A napadl mě jeden přiléhavý vtip na mou postavu.

Byl poslední den školního roku, Renda pomyslně práskla dveřmi za osmou třídou a společně jsme se začaly těšit na první týden jejích prázdnin, které strávíme v rodinném penzionu pod Orlickými horami. „Víš, mami, s tebou jsem fakt radši než s tátou a vůbec mi nevadí, že neletíme někam k moři, ale že jedeme vlakem do míst, kde jsme byly už několikrát. Ráno dobalíme a vyrazíme, už se nemůžu dočkat.“ Renda zalezla do postele a já se vydala do té sprchy.

Ze zrcadla se na mě ušklíblo šestatřicetileté stvoření, které by se asi nejlíp dalo přirovnat ke špagetě. Tak jako si mnohé ženy stěžují na rostoucí břicho, velký zadek a silná stehna, u mě je to přesně naopak. Když mě pánbůh tvořil, asi mu docházel materiál a on nechtěl načínat další balík. Výsledkem byla nítěnka prakticky bez jakýchkoli ženských zaoblin, jejíž tyčkovitost narušovala akorát drobná kožní vráska pod pupkem, která mi zbyla po těhotenství. Ale nakonec radši tohle, než klamat sebe i chlapy silikonem.

Nechala jsem na sebe padat chladivý déšť vodních kapiček a zavzpomínala na své manželství. Ale jo, ať už byl Kryštof jakýkoli, byl svým způsobem férový. Po několika společných létech jsem ho vinou své postavy přestala přitahovat jako žena a vlastně jsem se mu ani nedivila, že si našel jinou. Nějaký čas se to přede mnou snažil tajit, ale pak se to provalilo a my si bez velkých emocí nalili čistého vína. Než se navzájem přetvařovat a trápit, radši půjdeme od sebe, já s tehdy osmiletou Rendou zůstanu v pronajatém bytě a on se přesune k té své nové. Holka tedy bude u mě, on si ji bude brát ob víkendy a na část prázdnin, jak to bude zrovna vycházet a bude mi platit celkem slušné výživné.

Dcera to pochopitelně všechno prožívala s námi, viděla svým napřed dětským, pak předpubertálním a teď už pubertálním pohledem, a postavila se na mou stranu. Ne, že by tátu začala přímo nenávidět, ale celé to překvapivě dospělácky vnímala jako jeho selhání. V mé přítomnosti byla vřelá, v jeho chladná. A stále se mě snažila přesvědčit, že vztah není jen o vzhledu a fyzické přitažlivosti, ale o celkových sympatiích a potřebě dvou lidí být spolu. Možná uvažovala racionálněji než já, však do mě taky pořád hučela, abych si někoho našla, ale nebylo to nic platné.

Já v té době žila v jakési vztahové rezignaci a v přesvědčení, že takovou ženu neženu by žádný chlap nechtěl. Nicméně dokázala jsem se brát s humorem, a pokud to na mě náhodou někdo zkusil, tak než abych začala doufat v dlouhodobě nemožné, radši jsem ho hned zkraje vyflirtovala s určitou dávkou prostořekosti. Večerní sprcha mě osvěžila jak po těle, tak na duchu a tu větu, že být chlapem, taky bych se nejspíš opustila, jsem si pomyslela bez pocitu křivdy nebo nedostatku sebevědomí.

***

„Mami, dívej na támhletoho chlapíka, co jsme přijely, tak na tebe pořád kouká, určitě se mu líbíš. Vypadá sympaticky, já bych ho za náhradního fotříka klidně brala, nechceš to zkusit?“ Ponoukala mě Renda hned první večer, když jsme se po večeři osvěžovaly na terase penzionu limonádou a hodnotily, co se na tom místě změnilo od minule.

„No, nevím, nevím, holka, jen jestli to není nějaký pedofil a nejede spíš po tobě,“ odpinkla jsem Rendě s humorem.

„Mami, prosím tě!“ Nafoukla se moje dcera, pubertu měla sice nevýraznou, ale třináct je holt třináct. Pak už jsme o tom nemluvily, hodily partičku karet a šly spát. Ale mně to nedalo, na toho chlapíka jsem párkrát po očku koukla a musela dát Rendě zapravdu. Tak pětačtyřicet, štíhlá postava, sebejisté, ale ne nabubřelé vystupování, žádný dámský doprovod. Párkrát se naše pohledy střetly a on se na mě přátelsky usmál. Že by? Ale ne, poprvé mě uvidí nahou a zdrhne za devatero hor.

„Ustupte, mladá paní, jsem lékař! Tady máte klíčky od mého pokoje, je to trojka, rychle tam skočte a přineste mi hnědou brašnu ze skříně!“ Sympaťák nebyl jen usměvavý, ale taky pěkně rázný a rozhodný. Tuhle větu na mě křiknul druhý den ráno u snídaně, když Rendě vyklouzla z ruky sklenička s džusem, rozbila se na zemi a ta moje holka po ní tak nešťastně hrábla, až se řízla do dlaně a teklo z ní krve jak, no víte z koho. Já na to zmateně koukla, a než jsem stačila jakkoli zareagovat, přiřítil se od vedlejšího stolu on, odeslal mě pro svou lékárničku a mezitím přitiskl dceři na ránu čistý ubrousek.

„Je to jen malá ranka, slečně se trefil střep do drobné žilky, proto tolik krve, ale šití nebude potřeba.“ Prohlásil sympaťák po krátké chvilce snažení, korunované menším nenápadným flastrem. Pak pokračoval: „Nicméně jest zde vážné nebezpečí posttraumatického šoku, tak vám oběma nabízím účinné preventivní opatření. Po snídani se chystám navštívit zámek v Rychnově nad Kněžnou a bylo by mi ctí, kdybyste mi obě dělaly společnost. Motorizovaný kočár vám bude k dispozici i se šoférem v podobě mojí maličkosti.“ Sympaťák mávl rukou směrem k jednomu ze zaparkovaných aut, my se rozesmály a kývly. Rychnov jsme měly tak jako tak v plánu a odvoz nám ušetří spoustu čas.

Během následujících několika dní se ze sympaťáka vyklubal rozvedený pan doktor Jiří s obrovským smyslem pro humor a s naprosto nepochopitelným zájmem o mou osobu. Vyrazili jsme takhle ve třech ještě tam a onam, a já musela dát dceři zapravdu, nebyl to žádný pedofil, jel opravdu po mně, i když poněkud opatrně, nesměle a hlavně veskrze galantně. A já k dovršení všeho s hrůzou zjistila, že mě přitahuje, dodnes jsem si nedokázala zodpovědět otázku, proč tomu tak bylo.

„Mami, běžte na tu večerní procházku sami, už nejsem malá a dokážu se zabavit sama. Jo, a kdybys náhodou do rána nepřišla, nebudu se děsit, budu vědět, že jsi skončila na trojce.“ Prohlásila Renda dva dny před návratem domů. Já po ní hodila ručník a vyrazila do polí. Po létech ve dvou s mužem, u kterého jsem si nebyla jistá, jestli se ubráním jeho svodům, pokud se o něco pokusí.

„Ne, Jiří, počkej, znáš ten starý vtip o masérovi?“ Vymanila jsem se panu doktorovi z náručí po prvních polibcích a pokusila se zatáhnout za záchrannou brzdu anekdotou, na kterou jsem si vzpomněla před zrcadlem večer před odjezdem na dovolenou.

„Neznám,“ zarazil se.

„Mladá žena s plochým hrudníkem jako mám já, se obléká po masáži a povídá masérovi: ‚Vidím, že jste opravdový gentleman a děkuji vám, že jste mě při tom nechytal za prsa.‘ Masér zareaguje suše a s ledovým klidem: ‚Není za co.‘“

Jiří se zarazil, chvilku nevěděl, jak na mou důkladnou sebekritiku vlastního poprsí odpovědět, ale pak si vypomohl svou profesí: „Musím tě vyvést z omylu, Moniko, velikost ženských prsů nikterak neovlivňuje množství vytvořeného mateřského mléka.“

Čímž mě naprosto odzbrojil, obranné valy mé vztahové rezignace skončily v rozvalinách a já se ke své dceři na náš pokoj vrátila až v ranních hodinách.

***

O pět let později.

„Vidíš, mami, nebýt mě, byla bys pořád sama.“ Monika přijala příchod Jiřího do rodiny s povděkem, zřejmě byla po právu přesvědčená, že má na našem sblížení svůj podíl. Po dohodě se mnou pozvala svého biologického tátu Kryštofa na svůj maturitní ples, stejně mu i díky mému novému vztahu jeho dávný odchod už dokázala odpustit.

Na plese se Jiří dmul pýchou, nevěděl, jestli má být víc pyšný na mě nebo na svou adoptivní dceru, která se v průběhu střední školy rozhodla jít v jeho doktorských šlépějích. Jen Kryštof mě překvapil, celou dobu seděl osaměle u stolku pro dva, krátce se pozdravil s Rendou a až skoro nakonec se osmělil, našel si chvilku, až budu sama, na moment se ke mně přitočil a řekl: „Moniko, jsem rád, že jsi našla dobrého muže a věř mi, že budu do smrti litovat, že jsem vás tenkrát opustil. Zůstal jsem sám a konečně pochopil, že krása je jen mámivé pozlátko a že opravdu důležité je to, co má člověk uvnitř.“