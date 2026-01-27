Prekérka v cukrárně
Bylo čtvrteční odpoledne minulého týdne, já dorazil na místo o chvilku dřív a těšil jsem se, jak Marušku pochválím za její úspěšný návrat poté, co se ji pokusili odmávnout do důchodu (viz zde). Jenom mě poněkud znervózňovala otázka, co mělo znamenat ono bolestné syknutí na konci její věty.
„Gratuluji vám k návratu do práce, má předrahá krásná dámo, dovolíte, abych vás osvobodil od kabátu?“ Vzal jsem si do hlavy, že za takový úspěch si Maruška zaslouží královské zacházení, a tak jsem ji uvítal s napůl žertovným a napůl vážně myšleným vykáním. „Ale počkejte, nestalo se vám něco?“ Dodal jsem ve chvíli, když jsem si všimnul, že maličko kulhá na jednu nohu.
„Stalo, nestalo, bude mi potěšením, vy jeden rošťáku. No... no... krapet jsem se ráno rozplácla na chodníku, když jsem přehlídla ledovou plotnu, ale toho si nevšímejte, to není vaše starost,“ přistoupila Maruška s mírně káravým pohledem na mou hru a zároveň mi vysvětlila důvod svého syknutí a kulhání.
„Račte prosím usednout, káva s větrníkem je již objed...“ snímaje z Marušky svrchní oděv jsem jí chtěl rozmáchle pokynout ke křesílku, ale cosi mě zarazilo a přikovalo můj pohled do míst, kam gentlemani váženým dámám obvykle nekoukají. Holt asi nejsem ten správný gentleman.
Maruška se otočila směrem ke mně, předmět mého údivu sice zmizel, ale já stále konsternovaně zíral do stejných míst.
„Honzo??? Kam mi to tak upřeně koukáš??? Já chápu, že po mně už dávno toužíš, sice mě to jako ženskou těší, ale nemusíš mi to dávat najevo tak okatě mezi lidmi. Navíc nezapomínej, že jsme oba šťastně zadaní,“ přešla Maruška překvapením zpátky na tykání.
Mně se konečně podařilo vrátit do reality: „Maruško, sice máš možná pravdu, ale teď si radši rychle sedni, ono je to totiž celé trochu jinak.“
„Cože, ty snad po mně netoužíš? A proč si mám ausgerechnet sednout na povel?“ Má otočka o sto osmdesát stupňů musela Marušku totálně zmást, a tak na moment vplula do role tříleté holčičky, pálící jednu otázku za druhou.
„Protože...“ teď jsem byl zmatem pro změnu já a řešil dilema, jak to té dámě mám říct. Větu: „Máš na zadku roztrženou sukni“ jsem zavrhl, tu si ta holka nezasloužila. Tak jak? Vážně nebo s lehkým humorným popíchnutím, jak to má ráda? Nebylo by to zrovna teď nevhodné? Vhodné, nevhodné, musím to odlehčit a zkusit ji rozesmát: „Protože ta krásná vínová látka vaší sukně vykazuje jistou nesoudržnost v místech, kam si nemůžete vidět, má drahá, a odhaluje ještě krásnější sněhobílou látku, kterou máte ukrytou pod ní,“ vrátil jsem se na chvilku k vykání.
Marušce napřed cuklo v koutcích, pak jí to celé došlo, zrudla, vykulila oči a pod vlivem právě sdělené informace přešla ze salónu přímo do ulice: „Chceš mi snad tvrdit, že mám díru na prdeli?!“ Špitla téměř neslyšitelným hlasem s rukou před ústy. Poté, co jsem němě přikývl, mě Maruška gestem požádala, abych ji pokud možno nenápadně pomohl zpátky do kabátu, načež rychlým krokem odkvačila na panenku zkontrolovat stav svého oblečení.
Po chvíli se vrátila, zřejmě usoudila, že jsou na světě i horší věci než tohle její drobné faux pas a usedla do křesílka. Až poté se nechala znovu zbavit kabátu a s rošťáckým úsměvem zajiskřila očima: „Tak teď už je mi všechno jasné, Honzo. Ráno, jak jsem uklouzla na té ledové plotně, tak jsem si krom lehkého naražení kotníku musela tu sukni roztrhnout. Pak mi v práci bylo divné, proč na mě lidi koukají jak na zjevení a občas si něco potichu zašuškají. Myslela jsem si, že mi snad závidějí, jak jsem dokázala ukecat vedení, abych se mohla vrátit na své místo, ale ono je to ve skutečnosti daleko prostší. Jen nechápu, proč mě na tu sukni nikdo z nich neupozornil, jen počkejte, holomkové, tohle si s vámi ještě vyřídím!“
Pak Maruška změnila tón a s úmyslně přihrávaným smutkem dodala: „A to si představ, že ta sukně byla úplně nová, já ji měla poprvé na sobě. Dneska ty věci nic nevydrží, budu jim to muset zkusit hodit v krámě na hlavu, myslíš, že mi to projde?“
„Nevím, Maruško, ale můžu tě utěšit, mně se totiž před časem stalo něco podobného,“ pokusil jsem se ještě víc odlehčit situaci. A pak jsem své společnici povyprávěl, jak jako většina chlapů rád nosím věci až do roztrhání a jak mě jednoho krásného rána věcným tónem upozornila kolegyně, že mám prodřené gatě na zadku a koukají mi z nich barevné trenky.
Hodina pokročila, káva byla beznadějně vypitá, větrníky do posledního drobku zlikvidované, nastal čas návratu k našim milovaným zákonným partnerům a Maruška se se mnou rozloučila přímo stylově: „Vážený pane, vzhledem k nastalým okolnostem vám ten přidrzlý pohled z úvodu našeho dnešního sedánku odpouštím. Děkuji vám za upozornění, budu se muset doma nějak nenápadně převléknout, aby si toho defektu Franta nevšiml, on by mi byl schopen vyčinit, že jsem takto nedbale oděná chodila celý den.“ Načež se má krásná společnice tiše uchechtla nad svou starosvětsky vymodelovanou větou a nastavila mi roztomile buclatou drobnou ručku k decentnímu políbení.
Jan Pražák
Slepá spravedlnost
Můj bratr Jakub byl o čtyři roky starší než já, a když nás v jeho necelých osmi létech definitivně opustil náš otec, svým naivním dětským způsobem se rozhodl, že ho v naší rodině zastoupí.
Jan Pražák
Nakupujeme se smíchem
Už, už jsem se chystal vyrazit z práce domů, když vtom mi zazvonil telefon. Dáma na druhé straně mě zasypala přívalem slov a nebyla k zastavení. Sice mi ujel mi autobus, ale nevadí a já se teď s vámi o její vyprávění rád podělím.
Jan Pražák
Opravdu už jsem tak stará?
„Počkej, Vendulko, já ti ty dveře podržím,“ Michal se usmál, opřel si smeták o zeď, chopil se madla, zabral a pokynul mi rukou. Projela jsem s vozíkem a byla ráda, že do těch těžkých dveří nemusím nacouvávat a otvírat je zadkem.
Jan Pražák
Vulgarizmy nebo slušné výrazy?
Dnes vás budu trochu zlobit, provokovat nemístným tématem a nevhodným výrazivem. Pokud jste upjatí, tak tenhle pokleslý článek radši přeskočte a najděte si třeba něco politického.
Jan Pražák
Odchod do důchodu nebo vyhazov?
„Ráda přijdu, ale mám pro tebe překvapení, to budeš koukat. Nevyzvídej, nic ti předem neprozradím, a aby sis to pořádně užil, nechám tě hádat,“ přijala Maruška mé první letošní pozvání na kávu se zákuskem.
|Další články autora
Smrt účastníka Prostřeno! Petra Adamce: Kuchař z folklorního dílu odešel náhle v mladém věku
Ve věku pouhých 32 let náhle zemřel Petr Adamec, známý z folklorního speciálu kuchařské soutěže...
Tácovny přežily revoluci i fast foody! Přinášíme 10 tipů na levné jídelny v Praze
Přes všechny fastfoody i moderní restaurace pražskou gastroscénu dodnes tvoří i početná nabídka...
Československé soupravy komunisté zavrhli. Lehké metro se na Kačerově testovalo před 55 lety
První vlaky pražského metra vyrobila československá ČKD na Smíchově. Po kolejích se poprvé vozy R1...
Poslední šance vidět český kubismus na Kampě. Výstava končí už za pár dní
Už jen do 1. února je k vidění unikátní sbírka českého kubismu v pražském Museu Kampa. To má v...
Vyfotil nejhezčí snímek pražského metra! Dami1992 své fotky tajně nechává po městě
Když před časem deník Metro hledal nejhezčí snímek metra, zvítězil právě ten od autora...
VIDEO: Muž se na ulici svlékl donaha a zkoušel řídit dopravu, skončil v nemocnici
Video se záznamem nahého muže, který se svlékl na ulici nedaleko centra Opavy, se objevilo na...
Platnéřská ulice
Sdílená kola v Platnéřské ulici.Koloběžky jsou už pryč.
Dvořákovo nábřeží
Racek pózuje na Dvořákově nábřeží . V pozadí má Pražský hrad.
Dvořákovo nábřeží
Ptáci na Dvořákově nábřeží .
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
- Počet článků 2313
- Celková karma 25,64
- Průměrná čtenost 1314x
Články o výstavách opuštěných koček jsou na hlavní stránce blogu publikovány se souhlasem redakce.